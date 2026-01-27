टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है. करोड़ों लोग टीवी, मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर इस टूर्नामेंट को देखते हैं. ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ऐड करना किसी भी ब्रांड के लिए अपनी पहचान को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने का बड़ा मौका बन जाता है. इस टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों की भावनाएं अपनी टीमों से जुड़ी होती है. मैच का रोमांच, टीम के लिए जुनून और जीत-हार का उत्साह इन सबके बीच अगर कोई ब्रांड सही जगह और सही समय पर दिख जाए तो उस ब्रांड की छाप लंबे समय तक लोगों के दिमाग में बनी रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में आप अपने ब्रांड का प्रमोशन कैसे करा सकते हैं और इसके लिए आपको कहां बात करनी होगी और कितना पैसा लगेगा.



टी20 वर्ल्ड कप में ब्रांड प्रमोशन क्यों है फायदेमंद?



क्रिकेट भारत समेत कई देशों में सिर्फ खेल नहीं, बल्कि भावना माना जाता है. टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स को हर उम्र और वर्ग के लोग देखते हैं. यही वजह है कि यहां विज्ञापन करने से ब्रांड को एक साथ प्रमोशन के लिए बड़ी ऑडियंस मिल जाती है. इसके अलावा लाइव मैच के दौरान दर्शकों की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में ब्रांड की तरफ भी लोगों का ज्यादा ध्यान जाता है और उसकी पहचान मजबूत होती है. वहीं वर्ल्ड कप जुड़कर ब्रांड अपना नाम भरोसेमंद, पॉपुलर और बड़े लेवल पर स्थापित कर सकता है.



टी20 वर्ल्ड कप में ब्रांड प्रमोशन के ऑप्शंस



टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ब्रांड प्रमोशन के लिए कई प्लेटफाॅर्म और फॉर्मेट मौजूद होते हैं. टी20 वर्ल्ड कप के दौरान आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आपके ब्रांड का वीडियो प्रमोशन भी करा सकते हैं. यह टी 20 वर्ल्ड कप का डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफाॅर्म होने के कारण यहां वीडियो ऐड को करोड़ों व्यूज मिलते हैं. इसके अलावा आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बैनर ऐड भी करवा सकते हैं. इसमें मैच देखते समय स्क्रीन पर दिखने वाले बैनर ब्रांड को लगातार विजिबिलिटी देते हैं. वहीं स्टार स्पोर्ट्स जैसे चैनलों पर भी आप एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स जैसे चैनलों पर मैच के दौरान दिखने वाले टीवी ऐड आज भी सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं. इसके अलावा खिलाड़ियों की जर्सी पर ब्रांड लोगो, स्टेडियम में होर्डिंग्स और ऑन ग्राउंड प्रमोशन भी आप करवा सकते हैं.



वर्ल्ड कप में ब्रांड प्रमोशन के लिए कहां करनी होती है बात?



टी20 वर्ल्ड कप में एडवर्टाइजमेंट के लिए सीधे प्लेटफार्म से या फिर एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स मार्केटिंग एजेंसी के जरिए काॅन्टेक्ट किया जा सकता है. डिजिटल और टीवी ब्रॉडकास्ट से जुड़े अधिकार आईसीसी और उससे जुड़े ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के पास होते हैं. वहीं एडवरटाइजमेंट एजेंसियां ब्रांड को सही प्लेटफॉर्म, सही फॉर्मेट और सही बजट में कैंपेन प्लान करके देता हैं.



वर्ल्ड कप में ब्रांड प्रमोशन का कितना लगता है पैसा?



टी 20 वर्ल्ड कप में एडवर्टाइजमेंट का खर्च प्लेटफाॅर्म, ऐड फॉर्मेट और मैच की अहमियत पर निर्भर करता है. टीवी और ओटीटी पर लाइव मैच के दौरान एडवर्टाइजमेंट के कीमत ज्यादा होती है, जबकि डिजिटल बैनर और सोशल मीडिया कैंपेन टीवी की अपेक्षाकृत कम बजट में भी किया जा सकते हैं. इसके अलावा एजेंसियों के जरिए ब्रांड अपने बजट के अनुसार पैकेज चुन सकते हैं, जिसमें वीडियो ऐड, बैनर, कनेक्टेड टीवी और स्पॉन्सरशिप जैसे ऑप्शन शामिल होते हैं.

