Pakistan PAS Salary: जब भी भारत में सिविल सेवाओं की बात होती है तो आईएएस एक बेंचमार्क होता है. पाकिस्तान में इस एलिट प्रशासनिक भूमिका को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी निभाते हैं. ये अधिकारी पाकिस्तान के संघीय प्रशासन की रीढ़ होते हैं. आइए जानते हैं कि कोई पीएएस अधिकारी कैसे बनता है और उसकी सैलरी कितनी होती है.

कौन होते हैं पीएएस

पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली और बड़ी सिविल सेवा कैडर माना जाता है. पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अधिकारी डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सरकार के सचिव और संघीय सचिव के रूप में काम करते हैं. उनकी भूमिका अधिकार और प्रशासनिक पहुंचे दोनों के मामले में भारत के आईएएस अधिकारियों के समान है.

कौन सी परीक्षा पास करनी होती है

पीएएस भर्ती सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज परीक्षा के जरिए से होती है. यह पाकिस्तान की सबसे मुश्किल प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है. यह परीक्षा हर साल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाती है. इस परीक्षा में कई चरण होते हैं जो शैक्षणिक और प्रशासनिक योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

कितना होता है शुरुआती वेतन

शुरुआत में अधिकारियों को बेसिक पे स्केल 17 में नियुक्त किया जाता है. 2025 के आंकड़ों के मुताबिक उनका मासिक वेतन 100000 से 120000 पाकिस्तानी रुपये के बीच होता है. इसमें बेसिक पे और सामान्य भत्ते शामिल हैं. आपको बता दें कि जैसे-जैसे अधिकारियों का प्रमोशन होता जाता है उनके वेतन में भी बढ़ोतरी होती रहती है. बेसिक पे स्केल 18 में प्रमोशन पर मासिक कमाई लगभग 150000 से 180000 पाकिस्तानी रुपये तक बढ़ जाती है. सीनियर पॉलिसी बनाने वाली भूमिका में और प्रमोशन के साथ बेसिक पे स्केल 22 के अधिकारी जैसे कि फेडरल सेकेंडरी, स्पेशल सुविधाओं और फायदे को छोड़कर हर महीने ढाई लाख पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा कमा सकते हैं.

सैलरी के अलावा सुविधाएं और फायदे

एक आईएएस अधिकारी की तरह ही पीएएस अधिकारियों को भी काफी गैर मौद्रिक फायदे मिलते हैं. इसमें सरकारी आवास, ड्राइवर के साथ कार, ऑफिशियल स्टाफ, मेडिकल सुविधा, टेलीफोन भत्ता और मजबूत नौकरी की सुरक्षा शामिल है. भारत में आईएएस अधिकारी आमतौर पर ज्यादा सैलरी कमाते हैं. पीएएस अधिकारी पाकिस्तान के सिस्टम में वैसी ही अथॉरिटी और सुविधाओं का आनंद लेते हैं. दोनों देशों में जिला स्तर की पावर, पॉलिसी लागू करने का प्रभाव और लंबे समय तक चलने वाले प्रशासनिक करियर की पूरी सुविधा है.

ये भी पढ़ें: नए साल में कितनी छुट्टियां? यहां देखें 2026 का लॉन्ग वीकेंड कैलेंडर