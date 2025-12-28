Long Weekends 2026: साल 2026 उन लोगों के लिए एक तोहफा साबित होने वाला है जो पहले से ट्रिप प्लान करना पसंद करते हैं. कई बड़े त्यौहार और सरकारी छुट्टियां वीकेंड के आसपास पड़ रही हैं. इस वजह से नए साल में कम छुट्टी लेकर लॉन्ग वीकेंड बिताने के कई मौके मिलेंगे. जनवरी के पहले हफ्ते से लेकर साल के आखिरी में त्योहारों के मौसम तक स्मार्ट प्लानर्स को 2026 में मजेदार छुट्टियां बिताने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं 2026 में लॉन्ग वीकेंड कितनी बार आएगा.

जनवरी 2026 में लॉन्ग वीकेंड

नए साल की शुरुआत एक अच्छे नोट पर हो रही है क्योंकि नए साल का दिन गुरुवार को पड़ रहा है. शुक्रवार, 2 जनवरी की छुट्टी लेकर आप 1 जनवरी से 4 जनवरी तक 4 दिन की छुट्टी का आनंद ले सकते हैं. यह लॉन्ग वीकेंड नए साल की यात्रा या फिर परिवार के साथ आराम करने के लिए एकदम सही होगा.

महीने के आखिर में बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस एक साथ पड़ रहे हैं. 23 और 24 जनवरी को रणनीतिक छुट्टी लेकर आप 23 जनवरी से 26 जनवरी तक एक और 4 दिन का लंबा वीकेंड बना सकते हैं.

मार्च-अप्रैल 2026

मार्च और अप्रैल के महीने त्योहारों के साथ-साथ सुहावना मौसम भी लाते हैं. मार्च में होली को वीकेंड के साथ जोड़ा जा सकता है. इसी के साथ अप्रैल के महीने में 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे है. यह बिना ज्यादा छुट्टी लिए 3 दिन का एक आरामदायक वीकेंड बन सकता है.

मई 2026 में छुट्टियों का मौका

मई की शुरुआत में आराम करने का एक और अच्छा मौका मिल रहा है. बुद्ध पूर्णिमा शुक्रवार को पड़ रही है. इस वजह से तीन दिन का लॉन्ग वीकेंड छुट्टियों का एक और मौका दे रहा है. यह समय उन लोगों के लिए एकदम सही है जो शांत जगहों पर जाना पसंद करते हैं.

जून 2026 में छुट्टियां

जून के आखिर तक मोहर्रम से एक और लॉन्ग वीकेंड मिलने की उम्मीद है. यह छुट्टी कई जगहों में मानसून के पूरी तरह से आने से ठीक पहले आती है. इस वजह से यह छोटी-छोटी या काम से ताजगी भरी छुट्टी लेने का एक अच्छा समय है.

अगस्त-सितंबर 2026

अगस्त के आखिर से ही त्योहारों का माहौल शुरू हो जाता है. 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 4 सितंबर को जन्माष्टमी वीकेंड के आसपास पड़ते हैं. इससे कम छुट्टी लेकर 3 दिन की छुट्टियां प्लान करना काफी आसान हो जाता है.

अगर सितंबर की बात करें तो 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी वीकेंड के साथ मिलकर एक आरामदायक त्यौहार की छुट्टी का शानदार मौका है.

अक्टूबर 2026 में छुट्टियों के मौके

अक्टूबर सबसे ज्यादा छुट्टियों वाले महीनों में से एक है. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती शुक्रवार को पड़ रही है, जिससे महीने की शुरुआत में ही 3 दिन का वीकेंड मिल रहा है. इसी के साथ अक्टूबर के आखिर में दशहरा और वाल्मीकि जयंती जैसे त्योहार लंबी छुट्टियों के मौके दे रहे हैं. अगर प्लानिंग की जाए तो इस समय को अपनी छुट्टियों का बैलेंस खत्म किए बिना आसानी से लंबी छुट्टी में बदला जा सकता है.

नवंबर-दिसंबर 2026

साल का आखिरी हिस्सा भी छुट्टियों के कई मौके दे रहा है. नवंबर की शुरुआत में दिवाली और गोवर्धन पूजा वीकेंड के ही आसपास पड़ रहे हैं. इससे थोड़ी प्लानिंग के साथ त्योहार की छुट्टियां और भी मजेदार हो जाती हैं. इसी के साथ साल का अंत एकदम भी छुट्टियों के साथ हो रहा है क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस शुक्रवार को पड़ रहा है, जिस वजह से 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड फिर से मिल रहा है.

