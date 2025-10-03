हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cup 2025 Match Fee: एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?

Asia Cup 2025 Match Fee: एशिया कप में सूर्यकुमार यादव और हैरिस रऊफ की मैच फीस भी चर्चा का विषय रहा है. आइए जानें कि किसने कितनी कमाई किसने समाज सेवा में भी योगदान दिया.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Asia Cup 2025 Match Fee: एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर किताब अपने नाम कर लिया. इस पूरे मैच के दौरान सभी की नजरें भारतीय क्रिकेट टीम पर बनी हुई थीं. एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को राजनीतिक बयानबाजी और पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ को घटिया इशारे के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया था. 

दोनों खिलाड़ियों पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया था. आइए जानें कि एशिया कप में हारिस रऊफ और सूर्यकुमार यादव को कितनी फीस मिली है.

सूर्यकुमार यादव की मैच फीस

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नियमों के अनुसार, T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय खिलाड़ियों को प्रति मैच 4 लाख रुपये की मैच फीस मिलती है. एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कुल सात मैच खेले हैं. इसका मतलब है कि सूर्यकुमार यादव की कुल मैच फीस लगभग 28 लाख रुपये रही.

लेकिन इस दौलत को सूर्यकुमार यादव ने केवल अपने लिए खर्च नहीं किया. उन्होंने यह पूरी राशि भारतीय सेना और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को दान करने का निर्णय लिया है. इस कदम ने उन्हें न सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों के बीच सम्मान दिलाया, बल्कि यह दिखाया कि खिलाड़ी अपनी कमाई का उपयोग समाज सेवा में भी कर सकते हैं.

हारिस रऊफ की मैच फीस और जुर्माना

वहीं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ पर ICC ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया. यह जुर्माना उनके आक्रामक व्यवहार और मैदान पर अभद्र भाषा के कारण तय किया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पुष्टि की कि जुर्माने की राशि का भुगतान बोर्ड ने व्यक्तिगत रूप से किया.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रऊफ की मैच फीस के 30% जुर्माने की राशि लगभग 3 लाख रुपये के आसपास है. 

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 03 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Haris Rauf Asia Cup SURYAKUMAR YADAV Asia Cup 2025 Asia Cup 2025 Match Fee
Embed widget