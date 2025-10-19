Train Cost: दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे के जरिए हर दिन लाखों यात्री भारत भर में यात्रा करते हैं. जनरल डिब्बों से लेकर वातानुकूलित डिब्बों तक ट्रेन हर बजट और हर वर्ग के लिए इस्तेमाल की जाती है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है? आज हम जानेंगे कि इंजन, डिब्बे और वे सभी आधुनिक सुविधाएं जिन्हें हम सामान्य मानते हैं उन्हें बनाने में कितना खर्चा आता है.

ट्रेन बनाने में कितना खर्च आता है?

ट्रेन बनाना सस्ता नहीं है. जहां यात्री एक टिकट के लिए कुछ हजार रुपए ही देते हैं वही एक ट्रेन को बनाने में 70 करोड़ रुपए तक की लागत आ जाती है. रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे के एक इंजन की लागत 15 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए तक के बीच होती है. यह कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि इंजन डीजल है या फिर इलेक्ट्रिक.

इंजन निर्माण लागत

भारत में दो प्रकार के ट्रेन इंजन बनाए जाते हैं. एक है डीजल और दूसरा है इलेक्ट्रिक. लगभग 52% भारतीय ट्रेन अभी भी डीजल इंजन से चलती हैं. हालांकि रेलवे धीरे-धीरे विद्युतीकरण की तरफ बढ़ रही है. 4500 हॉर्स पावर वाला डीजल इंजन लगभग 13 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होता है. वही डुएल मोड इंजन की बात करें तो यह लगभग 18 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होता है. इसी के साथ इलेक्ट्रिक इंजन लगभग 20 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होता है.

डिब्बों की लागत

एक एक्सप्रेस ट्रेन में 24 डिब्बे होते हैं और हर डिब्बे के निर्माण की लागत लगभग दो करोड़ रुपए होती है. सभी डिब्बों की कुल लागत लगभग 50 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है. 20 करोड़ इंजन की लागत को जोड़ने पर एक औसत एक्सप्रेस ट्रेन की लागत लगभग 70 करोड़ रुपए हो जाती है. इन सब के अलावा अतिरिक्त बर्थ और सुविधाओं की वजह से स्लीपर डिब्बों की लागत ज्यादा होती है. एयर कंडीशनिंग,एडवांस्ड इंसुलेशन और विद्युत प्रणालियों से सुसज्जित एसी कोच सबसे ज्यादा महंगे होते हैं.

रेल निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता

ज्यादातर ट्रेन और इंजन भारतीय रेलवे की अपनी उत्पादन इकाइयों जैसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में ही घरेलू स्तर पर बनाए जाते हैं. इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि रेलवे क्षेत्र में भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिलती है.

