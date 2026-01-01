व्लादिमीर पुतिन को नींद में मारने की साजिश फेल, जानें कैसे होती है रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा?

रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. दरअसल इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है. व्लादिमीर पुतिन को नींद में ही उड़ाने की साजिश थी. बताया जा रहा है कि 28-29 दिसंबर की आधी रात पुतिन के आवास पर 91 ड्रोनों से हमला हुआ. मगर हमले की साजिश नाकाम हो गई. हालांकि इस हमले की शक की सुई सीधे यूक्रेन पर गई है. वहीं पुतिन पर हुए ड्रोन हमले का जिम्मेदार भी रूस ने यूक्रेन को ही ठहराया है. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन ने उत्तरी रूस में स्थित राष्ट्रपति आवास पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि रात के समय लंबी दूरी वाले ड्रोन दागे गए, जिन्हें रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया. इस हमले के बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा भी एक बार फिर चर्चा में आ गई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा कैसे होती है.

कैसे होती है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा?

इस हमले के बाद एक बार फिर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था चर्चा में आ गई है. रूस की बहुत गुप्त एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है. पुतिन के बॉडीगार्ड केवल दिखाई देने वाला हिस्सा है, जबकि उनकी असली सुरक्षा एक विशाल और बहु स्तरीय नेटवर्क के जरिए की जाती है. पुतिन की निजी सुरक्षा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के जिम्मे में होती है. यहां गार्डों का चयन बहुत सख्त प्रक्रिया से होता है. वहीं उम्मीदवारों की उम्र 35 साल से कम लंबाई 180 सेंटीमीटर से ज्यादा फिजिकल रूप से फिट और मानसिक रूप से मजबूत होना अनिवार्य है.

क्या है पुतिन का हाईटेक सुरक्षा नेटवर्क?

पुतिन की सुरक्षा में स्नाइपर, ड्रोन ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और विशेष संचार टीमें शामिल रहती है. उनकी यात्राएं अक्सर आखिरी समय पर तय की जाती है और कई बार वह स्पेशल ट्रेन से सफर करते हैं, ताकि कोई खतरा न रहे. इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन के खानपान में भी बहुत कड़े नियम लागू होते हैं. पुतिन के शेफ को दस्ताने पहनना, दिन में कई बार यूनिफॉर्म बदलना और हाथों पर किसी भी तरह के कट की जांच करना जरूरी होता है. पुतिन के लिए खाने में इस्तेमाल होने वाले हर सामान की पहले जांच होती है और तैयार भोजन को पहले सिक्योरिटी खाती है.

पुतिन की बुलेट प्रूफ कार से लेकर फ्लाइंग प्लूटोन तक

विदेशी यात्राओं के दौरान पुतिन बुलेट प्रूफ ऑरस सीनेट लिमोजिन में चलते हैं, जो ग्रेनेड अटैक से भी सुरक्षित मानी जाती है. उनका विशेष विमान जिसे फ्लाइंग प्लूटोन कहा जाता है, सुरक्षित संचार प्रणाली और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. वहीं पुतिन की सुरक्षा से जुड़ा एक अनोखा नियम भी सामने आता रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार विदेश यात्राओं के दौरान उनके पूप को सील कर रूस वापस ले जाया जाता है. ताकि किसी विदेशी एजेंसी को उनकी हेल्थ से जुड़ी जानकारी न मिल सके.

