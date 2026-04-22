हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Heatwave: दुनिया के 20 गर्म शहरों में 19 भारतीय, जानें सबसे ज्यादा कहां पड़ रही गर्मी

India Heatwave: दुनिया के 20 गर्म शहरों में 19 भारतीय, जानें सबसे ज्यादा कहां पड़ रही गर्मी

India Heatwave: अप्रैल की शुरुआत में ही भारत में भीषण गर्मी और हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है, जिससे देश दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में शामिल हो गया है. AQI ने जारी किया रिपोर्ट

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 22 Apr 2026 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

India Heatwave: अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने ऐसा प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है कि भारत इस समय दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में शामिल हो गया है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 तो भारत के ही हैं. तापमान कई जगह 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ रहा है. यह स्थिति सिर्फ मौसम की सामान्य गर्मी नहीं बल्कि तेज हीटवेव का संकेत भी मानी जा रही है, जिसने देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है.

कई शहरों में 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान

आंकड़ों के अनुसार, बिहार के भागलपुर, ओडिशा के तालचर और पश्चिम बंगाल के आसनसोल जैसे शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में सबसे ऊपर हैं, जहां तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. इन शहरों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी तापमान लगातार 43 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है. यह दर्शाता है कि गर्मी का असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में व्यापक रूप से फैल चुका है.   

यह भी पढ़ेंः आपका शहर क्यों लग रहा है ज्यादा गर्म? जानिए पेड़, कंक्रीट और 10°C तापमान का सच

दुनिया में सबसे गर्म शहर ( स्रोतः AQI.in)

रैंक शहर  तापमान 
1. भागलपुर, बिहार, भारत 44 डिग्री
2. तालचर, ओडिशा, भारत 44 डिग्री
3. आसनसोल, पश्चिम बंगाल, भारत  44 डिग्री
4. बेगूसराय, बिहार, भारत  43 डिग्री
5. मोतिहारी, बिहार, भारत  43 डिग्री
6. मुंगेर, बिहार, भारत   43 डिग्री
7. भोजपुर, बिहार, भारत  43 डिग्री
8. भोजपुर, बिहार, भारत  43 डिग्री
9. बेतिया, बिहार, भारत  43 डिग्री
10. बालांगीर, ओडिशा, भारत   43 डिग्री
11. दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, भारत  43 डिग्री
12.  पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, भारत   43 डिग्री
13. लुंबिनी संस्कृति, लुंबिनी प्रांत, नेपाल  43 डिग्री
14. बीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत  43 डिग्री
15. गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत   43 डिग्री
16. कुल्टी, पश्चिम बंगाल, भारत  43 डिग्री
17. बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल, भारत  43 डिग्री
18. वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत   43 डिग्री
19. रानीगंज, पश्चिम बंगाल, भारत  43 डिग्री
20.  दलूरबंद, पश्चिम बंगाल, भारत  43 डिग्री

टॉप-20 में सिर्फ एक शहर विदेशी 

इस सूची में खास बात यह है कि टॉप 20 में केवल एक ही विदेशी शहर शामिल है, जो नेपाल का लुंबिनी है. बाकी सभी 19 शहर भारत के ही हैं. इससे साफ होता है कि इस समय भारत वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा गर्मी झेल रहा है. कई इलाकों में लगातार बढ़ते तापमान के कारण हीटवेव की स्थिति बनी हुई है, जिसे मौसम विभाग ने भी गंभीर बताया है.   

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ने की संभावना जताई गई है. इसके चलते लोगों को दिन के समय घर से बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है. साथ ही डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने भी लोगों को सावधानी बरतने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है.   

यह भी पढ़ेंः इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर वालों के लिए भी खुला है कमाई का रास्ता, यहां जानिए

Published at : 22 Apr 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
India Heatwave World Hottest Cities Extreme Heat In India India Hottest Cities Hottest Place In World
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
India Heatwave: दुनिया के 20 गर्म शहरों में 19 भारतीय, जानें सबसे ज्यादा कहां पड़ रही गर्मी
दुनिया के 20 गर्म शहरों में 19 भारतीय, जानें सबसे ज्यादा कहां पड़ रही गर्मी
जनरल नॉलेज
इस रशियन हसीना ने पुतिन को जमकर क्यों लगाई लताड़? जानें इसके बारे में हर एक बात
इस रशियन हसीना ने पुतिन को जमकर क्यों लगाई लताड़? जानें इसके बारे में हर एक बात
जनरल नॉलेज
Russia Iran Arms Supply: ईरान को किस रास्ते से हथियार भेजता है रूस? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ज्यादा सेना यहां हर पल रहती है तैनात
ईरान को किस रास्ते से हथियार भेजता है रूस? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ज्यादा सेना यहां हर पल रहती है तैनात
जनरल नॉलेज
India To Pakistan Travel Cost :कितने रुपये खर्च करके भारत से पहुंच सकते हैं पाकिस्तान, क्या है वहां जाने का सबसे आसान तरीका?
कितने रुपये खर्च करके भारत से पहुंच सकते हैं पाकिस्तान, क्या है वहां जाने का सबसे आसान तरीका?
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Taimoor Missile: 0.8 मैक स्पीड, 600KM टारगेट... पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने टेस्ट की खतरनाक तैमूर मिसाइल! क्या भारत के लिए खतरा?
0.8 मैक स्पीड, 600KM टारगेट... पहलगाम की बरसी पर पाकिस्तान ने टेस्ट की खतरनाक तैमूर मिसाइल! क्या भारत के लिए खतरा?
दिल्ली NCR
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
भीषण गर्मी के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
इंडिया
रन और क्रीक में पाकिस्तान के लिए बुरी खबर? इंडियन आर्मी ने शुरू कर दी बड़ी तैयारी, शहबाज और मुनीर नहीं कर पाएंगे मुकाबला
रन और क्रीक में पाकिस्तान के लिए बुरी खबर? इंडियन आर्मी ने शुरू कर दी बड़ी तैयारी, शहबाज और मुनीर नहीं कर पाएंगे मुकाबला
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
साउथ सिनेमा
राम-लक्ष्मण और GST... प्रकाश राज ने रामायण पर क्या कहा? जिसके कारण मच गया बवाल, FIR दर्ज
राम-लक्ष्मण और GST... प्रकाश राज ने रामायण पर क्या कहा? जिसके कारण मच गया बवाल, FIR दर्ज
विश्व
Explained: ईरान की लीडरशिप में फूट! IRGC के दखल से संसद परेशान और मुज्तबा का पता नहीं, क्या बिखर जाएगी सत्ता?
ईरान की लीडरशिप में फूट! IRGC के दखल से संसद परेशान और मुज्तबा का पता नहीं, क्या सत्ता बिखरेगी?
नौकरी
इस स्टेट में निकली 11 हजार प्राइमरी टीचर की भर्ती, जल्दी करें आवेदन, आखिरी तारीख बेहद नजदीक
इस स्टेट में निकली 11 हजार प्राइमरी टीचर की भर्ती, जल्दी करें आवेदन, आखिरी तारीख बेहद नजदीक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कर रही किसानों को मालामाल, इस आसान तरीके से होगी तगड़ी कमाई
सौंफ की खेती कर रही किसानों को मालामाल, इस आसान तरीके से होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget