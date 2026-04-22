दुनिया के 20 गर्म शहरों में 19 भारतीय, जानें सबसे ज्यादा कहां पड़ रही गर्मी

India Heatwave: अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने ऐसा प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है कि भारत इस समय दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में शामिल हो गया है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 तो भारत के ही हैं. तापमान कई जगह 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ रहा है. यह स्थिति सिर्फ मौसम की सामान्य गर्मी नहीं बल्कि तेज हीटवेव का संकेत भी मानी जा रही है, जिसने देश के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है.

कई शहरों में 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान

आंकड़ों के अनुसार, बिहार के भागलपुर, ओडिशा के तालचर और पश्चिम बंगाल के आसनसोल जैसे शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में सबसे ऊपर हैं, जहां तापमान करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. इन शहरों के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी तापमान लगातार 43 से 44 डिग्री के बीच बना हुआ है. यह दर्शाता है कि गर्मी का असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में व्यापक रूप से फैल चुका है.

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दुनिया में सबसे गर्म शहर ( स्रोतः AQI.in)

रैंक शहर तापमान 1. भागलपुर, बिहार, भारत 44 डिग्री 2. तालचर, ओडिशा, भारत 44 डिग्री 3. आसनसोल, पश्चिम बंगाल, भारत 44 डिग्री 4. बेगूसराय, बिहार, भारत 43 डिग्री 5. मोतिहारी, बिहार, भारत 43 डिग्री 6. मुंगेर, बिहार, भारत 43 डिग्री 7. भोजपुर, बिहार, भारत 43 डिग्री 8. भोजपुर, बिहार, भारत 43 डिग्री 9. बेतिया, बिहार, भारत 43 डिग्री 10. बालांगीर, ओडिशा, भारत 43 डिग्री 11. दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, भारत 43 डिग्री 12. पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल, भारत 43 डिग्री 13. लुंबिनी संस्कृति, लुंबिनी प्रांत, नेपाल 43 डिग्री 14. बीरभूम, पश्चिम बंगाल, भारत 43 डिग्री 15. गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत 43 डिग्री 16. कुल्टी, पश्चिम बंगाल, भारत 43 डिग्री 17. बांकुड़ा, पश्चिम बंगाल, भारत 43 डिग्री 18. वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत 43 डिग्री 19. रानीगंज, पश्चिम बंगाल, भारत 43 डिग्री 20. दलूरबंद, पश्चिम बंगाल, भारत 43 डिग्री

टॉप-20 में सिर्फ एक शहर विदेशी

इस सूची में खास बात यह है कि टॉप 20 में केवल एक ही विदेशी शहर शामिल है, जो नेपाल का लुंबिनी है. बाकी सभी 19 शहर भारत के ही हैं. इससे साफ होता है कि इस समय भारत वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा गर्मी झेल रहा है. कई इलाकों में लगातार बढ़ते तापमान के कारण हीटवेव की स्थिति बनी हुई है, जिसे मौसम विभाग ने भी गंभीर बताया है.

आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ने की संभावना जताई गई है. इसके चलते लोगों को दिन के समय घर से बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है. साथ ही डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने भी लोगों को सावधानी बरतने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है.

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