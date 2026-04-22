हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCity Heat Effect : आपका शहर क्यों लग रहा है ज्यादा गर्म? जानिए पेड़, कंक्रीट और 10°C तापमान का सच

City Heat Effect : आपका शहर क्यों लग रहा है ज्यादा गर्म? जानिए पेड़, कंक्रीट और 10°C तापमान का सच

City Heat Effect : दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर के अलग-अलग इलाकों में गर्मी इतनी अलग क्यों लगती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 22 Apr 2026 08:40 AM (IST)
Preferred Sources

City Heat Effect : गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है. हर कोई अब कह रहा है कि गर्मी सहन नहीं हो रही है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही शहर के अलग-अलग इलाकों में गर्मी इतनी अलग क्यों लगती है. कहीं सड़क पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आग बरस रही हो, और कुछ ही दूरी पर पेड़ों के नीचे खड़े होते ही राहत मिल जाती है. इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है. तो आइए जानते हैं कि आपका शहर क्यों ज्यादा गर्म लग रहा है और पेड़, कंक्रीट और 10°C तापमान का सच क्या है. 

एक ही शहर में 10°C का अंतर कैसे?

गर्मियों की दोपहर में अगर आप किसी बड़े शहर में निकलें, तो आपको तापमान हर जगह एक जैसा नहीं मिलेगा. घनी आबादी और कंक्रीट से भरे इलाकों में तापमान 42-43°C तक जा सकता है. जहां पेड़ और पार्क हैं, वहां यह 32-34°C तक गिर सकता है और शहर के बाहरी, ज्यादा हरियाली वाले हिस्सों में यह 25-26°C तक भी पहुंच सकता है.  एक ही समय, एक ही शहर में 10°C या उससे ज्यादा का फर्क हो सकता है. यह फर्क आपके स्वास्थ्य, बिजली की खपत और लाइफ पर सीधा असर डालता है. 

आपका शहर क्यों ज्यादा गर्म लग रहा है?

शहर इसलिए ज्यादा गर्म लगता है क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी होती है कि वह गर्मी को पकड़कर रखता है. सड़कों का डामर, ऊंची इमारतों का कंक्रीट और कांच दिनभर सूरज की तेज गर्मी को सोख लेते हैं और उसे जमा कर लेते हैं, फिर यही गर्मी रात में धीरे-धीरे बाहर निकलती रहती है, जिससे शहर ठंडा नहीं हो पाता है. इसके उलट, मिट्टी, पेड़ और पानी जैसी प्राकृतिक चीजें सूरज की गर्मी को कम सोखती हैं और वातावरण को ठंडा बनाए रखती हैं. खासकर पेड़ हवा में नमी छोड़ते हैं और छाया देते हैं, जिससे तापमान कम होता है, लेकिन जब शहरों से ये प्राकृतिक तत्व हट जाते हैं और उनकी जगह कंक्रीट बढ़ जाता है, तो गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है और शहर ज्यादा तपने लगता है. 

पेड़ शहर को कैसे ठंडा करते हैं?

पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देते, बल्कि कई तरीकों से शहर को ठंडा करते हैं. पेड़ सीधे सूरज की किरणों को जमीन और इमारतों तक पहुंचने से रोकते हैं. पेड़ अपनी पत्तियों से पानी छोड़ते हैं, जिससे आसपास की हवा ठंडी होती है. पेड़ों के नीचे की जमीन कंक्रीट की तरह गर्मी जमा नहीं करती. हर हरियाली एक जैसी ठंडक नहीं देती, इसलिए सिर्फ ग्रीन एरिया होना ही काफी नहीं है. अगर किसी पार्क में सिर्फ घास है और पेड़ नहीं हैं, तो वह ज्यादा ठंडा नहीं बन पाता, क्योंकि घास छाया नहीं देती और गर्मी को पूरी तरह रोक नहीं पाती है. इसके मुकाबले, जहां घने पेड़ होते हैं, वहां छाया भी मिलती है और पेड़ हवा में नमी छोड़कर तापमान को ज्यादा कम करते हैं.

यह भी पढ़ें -  क्या पुलिस स्टेशन में कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है वीडियो, जानें क्या कहते हैं नियम?

गर्मी की सबसे बड़ी समस्या क्या है?

शहरों में  सबसे बड़ी समस्या सही प्लानिंग की कमी है. पेड़ लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सही जगह और सही तरीके से नहीं लगाया जाए तो उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है. शहरों में जगह की कमी होती है, ऊंची-ऊंची इमारतें हवा के बहाव को रोक देती हैं, और अगर पेड़ इधर-उधर बिखरे हों तो वे तापमान को ज्यादा कम नहीं कर पाते हैं. इसलिए जरूरी है कि अलग-अलग पेड़ लगाने की जगह एक जुड़ा हुआ ग्रीन नेटवर्क बनाया जाए, जहां पेड़ आपस में जुड़े हों और लगातार हरियाली बने. साथ ही, शहर की योजना बनाते समय शुरू से ही पेड़ों और हरियाली को शामिल करना चाहिए, जिससे शहर सच में ठंडे और रहने लायक बन सकें. 

शहरों को ठंडा करने के आसान उपाय

शहरों को ठंडा करने के लिए आसान और असरदार उपाय अलग-अलग स्तर पर अपनाए जा सकते हैं. मोहल्ले के स्तर पर सड़कों के किनारे पेड़ लगाना, घने पेड़ों वाले पार्क बनाना और सार्वजनिक जगहों पर छाया बढ़ाना बाहर के तापमान को कम करता है. वहीं इमारतों के स्तर पर छतों पर पौधे लगाना (ग्रीन रूफ), दीवारों पर वर्टिकल गार्डन बनाना और बेहतर हवा के आवागमन की व्यवस्था करना अंदर की गर्मी को घटाता है. जब ये सभी उपाय काम करते हैं, तो एक तरह का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम बनता है, जो शहर को ऊपर, आसपास और अंदर से ठंडा रखने में मदद करता है. 

 यह भी पढ़ें - क्या पाइपलाइन बिछाकर रूस से क्रूड ऑयल मंगा सकता है भारत, जानें कितना मुश्किल है यह प्लान?

Published at : 22 Apr 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Urban Heat Island City Heat Trees And Temperature Effect Of Concrete
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
City Heat Effect : आपका शहर क्यों लग रहा है ज्यादा गर्म? जानिए पेड़, कंक्रीट और 10°C तापमान का सच
आपका शहर क्यों लग रहा है ज्यादा गर्म? जानिए पेड़, कंक्रीट और 10°C तापमान का सच
जनरल नॉलेज
Social Media Income: इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर वालों के लिए भी खुला है कमाई का रास्ता, यहां जानिए
इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर वालों के लिए भी खुला है कमाई का रास्ता, यहां जानिए
जनरल नॉलेज
Oldest Animal: धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?
धरती पर सबसे ज्यादा उम्र का जानवर कौन-सा, जानें कितनी है उसकी असली उम्र?
जनरल नॉलेज
Trump Tariffs: टैरिफ के अरबों डॉलर वापस लौटाने जा रहे ट्रंप, क्या भारत का भी इसमें होगा हिस्सा?
टैरिफ के अरबों डॉलर वापस लौटाने जा रहे ट्रंप, क्या भारत का भी इसमें होगा हिस्सा?
Advertisement

वीडियोज

Iran US Peace Talk 2.0: 'कोई डेलीगेशन पाक नहीं भेजा' ईरानी मीडिया का बड़ा दावा! | Israel Iran War
Pratima Mishra: डेडलाइन शुरू! क्या रुक जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? | Bharat Ki Baat | Trump
Sansani: ईरान वॉर के खुफिया चेहरों का खेल | Iran US-Israel Ceasefire | Trump
MP News: BJP विधायक की दबंगई!, पुलिस को दी धमकी ! | Pritam Lodhi BJP MLA Shivpuri | MLA | abp News
Iran US Peace Talk 2.0: 'वार्ता-2' पर मंडराया संकट! ईरान ने नहीं भरी हामी | Breaking News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने से खुश नहीं ईरान, कहा- ये नई चाल, जानें किस बात पर अब भी भयंकर नाराज
ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने से खुश नहीं ईरान, कहा- ये नई चाल, जानें किस बात पर अब भी भयंकर नाराज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 35 जिलों भीषण लू का अलर्ट, प्रयागराज-वाराणसी रहे सबसे गर्म जिले, अभी और बढ़ेगी गर्मी
यूपी के 35 जिलों भीषण लू का अलर्ट, प्रयागराज-वाराणसी रहे सबसे गर्म जिले, अभी और बढ़ेगी गर्मी
विश्व
'जब तक धरती रहे और...', मसूद पेजेशकियान के इतना कहने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने बढ़ा दिया सीजफायर
'जब तक धरती रहे और...', मसूद पेजेशकियान के इतना कहने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने बढ़ा दिया सीजफायर
आईपीएल 2026
'अगर हम रन-आउट और कैच का मौका भुनाते, तो...', दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने हार के बाद दे दिया बड़ा बयान
'अगर हम रन-आउट और कैच का मौका भुनाते, तो...', दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने हार के बाद दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
इतनी फिल्मों के बावजूद क्यों 5 करोड़ नहीं चुका पाए राजपाल यादव? एक्टर बोले- ' जेल इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है बल्कि....'
इतनी फिल्मों के बावजूद क्यों 5 करोड़ नहीं चुका पाए राजपाल यादव? एक्टर ने दिया ये जवाब
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाया सीजफायर, ईरान को कहा बंटा हुआ, बोले- मुनीर और शहबाज की रिक्वेस्ट पर...
ट्रंप ने बढ़ाया सीजफायर, ईरान को कहा बंटा हुआ, बोले- मुनीर और शहबाज की रिक्वेस्ट पर...
नौकरी
करेंसी नोट प्रेस में निकली कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
करेंसी नोट प्रेस में निकली कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ऑटो
सिंगल चार्च में 496 KM रेंज, Hyundai की किफायती इलेक्ट्रिक कार से उठा पर्दा, जानिए फीचर्स
सिंगल चार्च में 496 KM रेंज, Hyundai की किफायती इलेक्ट्रिक कार से उठा पर्दा, जानिए फीचर्स
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget