हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHappy New Year 2026: इन देशों में नए साल पर मनाए जाते हैं अनोखे रिवाज, जानें सभी दिलचस्प परंपराओं के बारे में

Happy New Year 2026: इन देशों में नए साल पर मनाए जाते हैं अनोखे रिवाज, जानें सभी दिलचस्प परंपराओं के बारे में

Happy New Year 2026: नया साल आने ही वाला है. इसी बीच आइए जानते हैं उन देशों के बारे में जहां पर नए साल पर कुछ अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 31 Dec 2025 08:39 AM (IST)
Happy New Year 2026: जैसे-जैसे 2025 के आखिरी दिन गुजर रहे हैं पूरी दुनिया में 2026 का स्वागत करने का उत्साह बढ़ रहा है. हालांकि आतिशबाजी, पार्टियां और काउंटडाउन हर जगह आम है, लेकिन लोग जिस तरह से नए साल का दिन मनाते हैं वह हर देश में काफी अलग होता है. कई देशों में काफी अलग-अलग परंपराएं निभाई जाती हैं. आइए जानते हैं सभी परंपराओं के बारे में.

स्पेन में 12 अंगूरों की परंपरा 

स्पेन में नए साल की शुरुआत एक पारंपरिक तरीके से होती है. जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है लोग 12 घंटियों की हर आवाज के साथ एक अंगूर खाते हैं. ऐसा माना जाता है कि हर अंगूर आने वाले साल के 1 महीने को दर्शाता है और सभी 12 अंगूरों को समय पर खत्म करने से पूरे साल अच्छी किस्मत और खुशी मिलती है. यह परंपरा पूरे स्पेन में निभाई जाती है.

डेनमार्क में तोड़ी जाती है प्लेटें

डेनमार्क में नए साल की सबसे जोरदार और अनोखी परंपरा निभाई जाती है. नए साल की पूर्व संध्या पर लोग पुरानी प्लेटें और बर्तन बचा कर रखते हैं और फिर उन्हें दोस्तों और पड़ोसियों के दरवाजे पर तोड़ते हैं. टूटे हुए बर्तनों से ढका दरवाजा आने वाले साल में मशहूर, मजबूत दोस्ती और अच्छे भाग्य का संकेत माना जाता है. 

इटली में खास परंपरा 

इटली में नए साल की पूर्व संध्या पर फैशन और अंधविश्वास मिलते हैं. लाल अंडरवियर पहनने से आने वाले साल में प्यार, जुनून और अच्छे भाग्य को आकर्षित किया जाता है. आपको बता दें कि यह परंपरा प्राचीन रोमन समय से चली आ रही है. 

जापान में 108 घंटी की आवाज 

जापान में एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है. देशभर के बौद्ध मंदिरों में एक अनुष्ठान में ठीक 108 बार घंटियां बजाई जाती हैं. यह अनुष्ठान शुद्धिकरण और नई शुरुआत का प्रतीक है. 

स्कॉटलैंड में फर्स्ट फुटिंग

स्कॉटलैंड का नया साल का सेलिब्रेशन दुनिया भर में मशहूर है. इसकी एक बड़ी परंपरा फर्स्ट फुटिंग है. इसमें आधी रात के बाद घर में आने वाले पहले व्यक्ति के बारे में माना जाता है कि वह पूरे साल घर की किस्मत तय करता है. परंपरा के मुताबिक एक गहरे बालों वाला आदमी जो कोयला, ब्रेड या व्हिस्की जैसे तोहफे लेकर आते हैं उसे खास तौर पर भाग्यशाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 31 Dec 2025 08:39 AM (IST)
