दुनिया के किन-किन देशों में निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन कर चुकीं महिलाएं? जान लें इसके कारण

दुनिया भर में महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन किया है. ऐसे प्रदर्शनों में महिलाएं अपने निर्वस्त्र या अर्धनग्न शरीर को एक शक्तिशाली हथियार के तौर पर उपयोग करती है. अपनी बात रखने या विरोध दर्ज करवाने के लिए. इन विरोध प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य आमतौर पर सामाजिक अन्याय, राजनीतिक दमन, हिंसा या महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उजागर करना होता है.

महिलाओं के अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन आमतौर पर किसी बड़े राजनीतिक सम्मेलन, विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग या किसी प्रमुख फेस्टिवल के मौके पर देखने को मिलते है. इसका मुख्य कारण यह है. कि विश्व भर की मीडिया और लोगों का ध्यान ऐसे सम्मेलनों पर होता है. ऐसे कई बड़े मौके हुए है. जहां महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर अपनी मांगें रखी हैं और आंदोलनों को जन्म दिया है. इस लेख में ऐसे कई देश और विरोध प्रदर्शनों के मुद्दे शामिल है. जिन्हें जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.

यूक्रेन और फ्रांस का FEMEN आंदोलन

FEMEN एक फेमिनिस्ट ग्रुप है. जो विश्वभर में नारी अधिकारों के लिए काम करता है. यह समूह अपनी मांगों को अलग-अलग तरीकों से सरकार और मीडिया के सामने रखने के लिए प्रसिद्ध है. इसका जन्म यूक्रेन में हुआ था. यह नारीवादी संगठन टॉपलेस या अर्धनग्न प्रदर्शन करके महिलाओं पर होने वाले शोषण, भ्रष्टाचार और धार्मिक रूढ़िवाद के खिलाफ विरोध जताता है.

अर्जेंटीना का "नी उना मेनोस" आंदोलन

यह आंदोलन जून 2017 में अर्जेंटीना में शुरू हुआ था, जिसमें कई सौ महिलाओं ने राष्ट्रपति भवन के सामने निर्वस्त्र या टॉपलेस होकर नारी हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. यह प्रदर्शन पूरे विश्वभर में प्रसिद्ध हुआ था. “नी उना मेनोस” का अर्थ है. “एक भी कम नहीं”

Body Freedom और 'Free the Nipple' अभियान

इस अभियान की शुरुआत अमेरिका में 2012 में बनी डॉक्यूमेंट्री-ड्रामा "Free the Nipple" की शूटिंग के साथ हुई थी. इस डॉक्यूमेंट्री-ड्रामा की निर्माता लीना एस्को थीं. इस फिल्म को मुश्किलों के बाद 2013 में रिलीज किया गया. इसी फिल्म के बाद ‘Free the Nipple’ अभियान शुरू हुआ, जो सोशल मीडिया के जरिए पूरे विश्व में फैल गया. इस आंदोलन में महिलाओं ने टॉपलेस होकर सरकार और मीडिया के सामने नारी अधिकारों से जुड़ी समस्याएं उठाईं.

स्पेन में बैल प्रताड़ना के खिलाफ टॉपलेस प्रदर्शन

स्पेन में कई पशु अधिकार संगठन बैलों की प्रताड़ना के खिलाफ टॉपलेस या निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन करते है. जिसमें PETA सबसे आगे है. यह संगठन दुनियाभर में पशु अधिकारों और उनके संरक्षण की वकालत करता है. ये विरोध प्रदर्शन अक्सर पैम्प्लोना शहर में होने वाले प्रसिद्ध “रनिंग ऑफ द बुल्स” समारोह के दौरान आयोजित किए जाते है. इन प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य बैलों पर होने वाली प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाना होता है.

महिलाओं के निर्वस्त्र या टॉपलेस प्रदर्शन करने के कारण

फेमिनिस्ट संगठन अक्सर निर्वस्त्र या टॉपलेस होकर अपनी मांगों को राजनीतिक समूहों, सरकार या वैश्विक मीडिया तक पहुंचाने के लिए ऐसा प्रदर्शन करते है. ऐसे प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य नारी अधिकारों की वकालत करना, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों, बलात्कार, घरेलू हिंसा और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना होता है.

कई प्रदर्शनों का उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को खत्म करना और महिलाओं के मौलिक अधिकारों का बचाव करना होता है. जैसे अर्जेंटीना में धूप सेंकने के अधिकार के लिए किया गया प्रदर्शन.

निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना या अपनी मांग रखना, महिलाओं के शरीर को वस्तु के रूप में देखे जाने की मानसिकता को चुनौती देने का एक तरीका है.

