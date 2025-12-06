भारत ने रूस के लिए किया 30 दिन का वीजा फ्री, जानें भारत को कौन-कौन से देश देते हैं यह सुविधा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता के बाद शुक्रवार को दोनों देशों ने समुद्री ढांचों और पोत परिवहन को लेकर एक नए समझौता ज्ञापन पर मुहर लगा दी. यह करार संकेत देता है कि भारत और रूस अब व्यापारिक आवाजाही को और सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहे हैं. बातचीत के दौरान कई अहम विषयों पर तालमेल बनते हुए नजर आया. इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि रूस से आने वाले पर्यटकों के लिए भारत ई-वीजा सुविधा उपलब्ध कराएगा और इसकी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी कर दी जाएगी.

द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस बयान में उन्होंने यह भी बताया कि ई-टूरिस्ट वीजा और ग्रुप टूरिस्ट वीजा सेवाएं जल्द ही लागू की जाएंगी. इसी क्रम में आइए जानें कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को कौन-कौन से देश फ्री वीजा की सुविधा देते हैं.

वैश्विक मानचित्र पर भारत की रफ्तार

इस वर्ष Henley & Partners के पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 अपडेट के अनुसार, भारतीय पासपोर्टधारक अब कुल 59 गंतव्यों (देश और क्षेत्र) तक वीजा-मुक्त या वीजा-ऑन-अराइवल / ई-टीए सुविधा के साथ पहुंच सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि जो जटिल वीजा प्रक्रिया अक्सर लोगों को हतोत्साहित कर देती थी, अब उसे दरकिनार कर दुनिया के कई कोना आसान हो गए हैं.

किन देशों में मिल रही वीजा-मुक्त सुविधा?

उन देशों की सूची में एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन, ओशियनिया और कुछ साइप्रस भाग शामिल हैं. ऐसे देश जहां पारंपरिक पश्चिमी गंतव्यों की तुलना में यात्रा आसान और सस्ती होती है. मिसाल के तौर पर, कुछ लोकप्रिय देश जैसे मलेशिया, मालदीव, थाईलैंड, नेपाल, भूटान आदि इस सूची में हैं. कुछ देशों में वीजा-ऑन-अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजोशन (e-TA / e-Visa) की सुविधा भी मिलती है. यानी यात्रा प्लान करना अब पहले से कहीं सरल हो गया है.

भारत की बदलती विदेश नीति

वीजा-मुक्त पहुंच का मतलब सिर्फ सुविधा नहीं, यह संकेत है भारत की बदलती विदेश नीति का. भारत के लिए इतने सारे देश वीजा-मुक्त करना महज यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि सालों की कूटनीति, द्विपक्षीय समझौतों और भरोसे की जीत है. इन सौदों और बातचीत ने भारत के लिए नई राह खोली है, चाहे वो पर्यटन हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो या सिर्फ दुनिया देखने की चाह हो.

