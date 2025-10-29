क्या खत्म होने वाली है दुनिया? हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, होने वाला है एलियन अटैक!

पृथ्वी खत्म होने वाली है, ये बात पहले भी कई बार सुनने को मिली है. कभी सुनामी से, कभी आग से तो कभी किसी और चीज से धरती के खत्म होने के दावे कई लोगों ने किए हैं. हालांकि, इस बार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मैनहैटन के आकार का एक मिस्टीरियस स्पेस कॉमेट जैसा ऑब्जेक्ट तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है. स्टडीज के अनुसार, यह किसी तरह का एलियन क्राफ्ट भी हो सकता है.

दरअसल, हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब ने अपनी रिसर्च के दौरान पाया कि धरती की ओर बढ़ने वाले इस ऑब्जेक्ट 31/ATLAS के नवंबर तक धरती पर आने का अंदाजा है, जो इंसानों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि धरती के खत्म होने के बारे में क्या कहती है यह स्टडी.

स्टडी में क्या आया सामने?

इस रिसर्च के दौरान हार्वर्ड के रिसर्चर एवी लोएब, लंदन की इनिशिएटिव फॉर इंटरसेलर स्ट्डीज के एडम हिबर्ड और एडम क्राउल की टीम का अनुमान है कि एलियन्स के विमान जैसी दिखने वाली ये चीज नवंबर के अंत तक सूरज के काफी नजदीक पहुंच जाएगी. उनका कहना है कि इस प्रकार यह ऑब्जेक्ट पृथ्वी से नजर नहीं आने के कारण कोई बड़ा और भयानक कार्य कर सकता है.

एलियन क्राफ्ट जैसे दिखने वाले इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहली बार एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम (ATLAS) सर्वे के टेलीस्कोप से चिली के रियो हर्टाडो में देखा गया था. रिसर्चर का अनुमान है कि इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर हो सकती है और यह 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा है.

क्या यह दावा सच हो सकता है?

इस स्टडी के अनुसार, यह रिसर्च पेपर पूरी तरह हाइपोथेटिकल है और इसका कोई प्रमाण अभी मौजूद नहीं है. साइंटिस्ट लिखते हैं कि ये रिसर्च पेपर केवल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर लिखा गया है. यह पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल इमैजिनेशन पर बेस्ड है. साथ ही, वह इस बात की भी चेतावनी देते हैं कि अगर ये अनुमान सच निकले तो हालात काफी बुरे हो सकते हैं और ये इंसानी दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं. इसके अलावा धरती को भविष्य में होने वाले ऐसे सभी हमलों से बचाने की भी जरूरत होगी.

