अमेरिका में ड्राइव तक नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा क्या है अमेरिकी संविधान में नियम?

कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति…लेकिन वह खुद सड़क पर कार नहीं चला सकता. डोनाल्ड ट्रंप हों या उनसे पहले कोई और अमेरिकी राष्ट्रपति, सभी पर यह अजीब-सा नियम लागू होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका जैसे खुले लोकतंत्र में ऐसा कौन-सा कानून या नियम है, जो राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को ड्राइविंग से रोक देता है? क्या यह संविधान से जुड़ा मामला है या फिर सुरक्षा की मजबूरी? आइए, जान लेते हैं.

क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में गाड़ी चला सकते हैं?

सीधा जवाब है- नहीं. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सार्वजनिक सड़कों पर खुद गाड़ी नहीं चला सकते हैं. यह नियम सिर्फ ट्रंप के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के हर मौजूदा और पूर्व राष्ट्रपति पर लागू होता है. चाहे वह व्हाइट हाउस में हों या पद छोड़ चुके हों, उन्हें पब्लिक रोड पर ड्राइव करने की इजाजत नहीं होती है.

अमेरिकी संविधान नहीं, सुरक्षा नियम हैं वजह

अक्सर लोग मानते हैं कि यह नियम अमेरिकी संविधान में लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है. असल में यह पाबंदी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा नियमों और Former Presidents Act, 1958 से जुड़ी है. इस कानून के तहत पूर्व राष्ट्रपतियों को जीवनभर सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिलती है, और उसी सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि वे खुद गाड़ी नहीं चला सकते हैं.

JFK हत्याकांड के बाद सख्त हुए नियम

1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई. इसके बाद यह तय किया गया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई भी जोखिम नहीं लिया जाएगा. सड़क पर खुद गाड़ी चलाना एक बड़ा खतरा माना गया, क्योंकि दुर्घटना, हमला या अव्यवस्था किसी भी समय हो सकती है. इसी वजह से राष्ट्रपति हमेशा सीक्रेट सर्विस एजेंट द्वारा चलाए गए वाहन में ही सफर करते हैं.

एक्सीडेंट भी बन सकता है राष्ट्रीय संकट

अगर किसी आम व्यक्ति की कार का एक्सीडेंट होता है, तो वह लोकल खबर बनती है, लेकिन अगर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संकट बन सकता है. यही कारण है कि अमेरिका कोई भी जोखिम नहीं उठाता और ड्राइविंग की जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशिक्षित सुरक्षा एजेंट्स को दी जाती है.

क्या प्राइवेट जगहों पर ड्राइव कर सकते हैं?

हां, इस नियम में एक छूट भी है. डोनाल्ड ट्रंप जैसे पूर्व राष्ट्रपति निजी संपत्ति पर गाड़ी चला सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, गोल्फ कोर्स, निजी रैंच या बंद परिसर में उन्हें ड्राइव करने की अनुमति होती है. पहले रोनाल्ड रीगन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी अपनी निजी जगहों पर गाड़ी चला चुके हैं, लेकिन पब्लिक रोड पर नहीं.

ट्रंप और आधुनिक कारों का शौक

डोनाल्ड ट्रंप को लग्जरी और हाई-एंड कारों का शौक रहा है. वे कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उन्हें खुद ड्राइव करना पसंद है, लेकिन कानून और सुरक्षा नियमों के चलते वे ऐसा नहीं कर सकते हैं. यहां तक कि वे चाहें तो भी टेस्ला या किसी अन्य कार को सड़क पर खुद नहीं चला सकते हैं.

सिर्फ ट्रंप नहीं, हर राष्ट्रपति पर लागू

यह नियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है. अमेरिका के हर राष्ट्रपति- चाहे वह डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, इस नियम के दायरे में आता है. पद छोड़ने के बाद भी यह पाबंदी बनी रहती है, क्योंकि खतरे पूरी तरह खत्म नहीं होते हैं.

