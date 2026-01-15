Are You Dead App: जनवरी 2026 में चीन के बारे में 'लोगों से जिंदा होने का सबूत' मांगने वाली खबरों में दुनिया भर में उत्सुकता जगा दी है. दरअसल यह सरकारी निगरानी नहीं है, बल्कि यह चीन में सामने आ रहे एक गहरे डेमोग्राफिक और सामाजिक संकट को दर्शा रहा है. इसमें शहरों में काफी ज्यादा अकेलापन, छोटे होते परिवार और अकेले रहने वाले लोगों के घरों में तेजी से बढ़ोतरी शामिल है. इसी बीच चीन में एक एप्लीकेशन लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है.

आर यू डेड एप्लीकेशन

इस चर्चा की एक सबसे बड़ी वजह है चीनी मोबाइल एप्लीकेशन 'आर यू डेड'. यह एप्लीकेशन अकेले रहने वाले लोगों के लिए एक सेफ्टी चेक इन सिस्टम के तौर पर डिजाइन की गई है. इसका कॉन्सेप्ट काफी आसान है. इसमें यूजर्स को हर 24 से 48 घंटे में एक बटन दबाकर इस बात को कंफर्म करना होगा कि वे जिंदा और सुरक्षित हैं. अगर यूजर ऐसा नहीं करते तो एप्लीकेशन अपने आप पहले से चुने गए इमरजेंसी कॉन्टेक्ट को अलर्ट कर देते हैं.

यह एप्लीकेशन मई में लॉन्च हुई थी लेकिन 2025 की आखिर तक आते-आते काफी ज्यादा मशहूर हो गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाल फिलहाल में चीन में अकेलेपन और बिना किसी को पता चले होने वाली मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

चीन में अकेले रहना इतना आम क्यों हो गया है

चीन में अकेले रहने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है. 2026 तक लगभग 125 मिलियन चीनी नागरिक अकेले रहते हैं. नौकरियों के लिए पलायन, देर से शादियां, बढ़ते तलाक की दरें और घटती जन्म दर ने इस ट्रेंड में योगदान दिया है. सरकारी अनुमानों के मुताबिक 2030 तक चीन में लगभग 200 मिलियन लोग अकेले रह सकते हैं.

इनमें से कई लोग छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं और लंबे समय तक काम करने के साथ-साथ कई दिनों तक इंसानी बातचीत के बिना भी रहते हैं. ऐसे हालातो में अचानक बीमारी, दुर्घटना या फिर किसी को पता चले बिना मौत का दर काफी ज्यादा हो गया है. इस वजह से जिंदा होने का सबूत मांगना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है.

चीन में खत्म हो रहे पूरे के पूरे परिवार

दरअसल चीन में पूरे परिवार की पीढ़ियां चुपचाप गायब हो रही हैं. कम शादी और ऐतिहासिक रूप से कम फर्टिलिटी रेट की वजह से चीन में बिना बच्चों और बिना किसी बड़े परिवार के सपोर्ट वाले घरों की संख्या बढ़ रही है. हालांकि सटीक आंकड़े हर इलाके में अलग-अलग हैं, लेकिन डेमोग्राफिक चेतावनी देते हैं कि लाखों परिवार एक ही पीढ़ी में खत्म हो सकते हैं.

कुछ शहरों में ऐसे मामले सामने आए हैं जब बुजुर्ग या फिर अधेड़ उम्र के लोग अकेले मर गए और हफ्तों बाद तक उनका पता चला. इन घटनाओं ने सोशल आइसोलेशन, बुजुर्गों की देखभाल और चीन के पारंपरिक परिवार आधारित सपोर्ट सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया है. इस तरह के मामलों में यह एप्लीकेशन काफी मददगार साबित होगी.

