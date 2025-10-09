Mini Israel: भारत देश अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां की सुंदरता और संस्कृति से मोहित होकर पर्यटक बार-बार यहां लौटते हैं. इसी बीच आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ऐसे अनोखे गांव के बारे में जहां विदेशी सिर्फ घूमने नहीं आते बल्कि किराए पर घर लेते हैं और लंबे समय तक बसते हैं. इस गांव का नाम है धर्मकोट. इस गांव को मिनी इजरायल भी कहा जाता है. आइए जानते हैं क्यों.

इजरायली यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र

मैक्लोडगंज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बसा धर्मकोट गांव अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों खासकर इजरायली यात्रियों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है. क्योंकि यहां पर काफी बड़ी तादाद में इजरायली पर्यटक हैं इसलिए इसे मिनी इजरायल भी कहा जाता है. यहां की दुकानें, रेस्टोरेंट और कैफे इजरायली रंग और संस्कृति से सजी हुई हैं.

गर्मियों में एक शांत विश्राम स्थल

शहरी इलाकों की भीड़भाड़ से दूर धर्मकोट में साल भर सुहावना मौसम ही रहता है. घने देवदार के जंगलों से घिरा यह गांव गर्मियों में भी ठंडा रहता है. धर्मशाला शहर में जहां तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है वही धर्मकोट में 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है.

सर्दियों में हो जाता है और भी खूबसूरत

सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि सर्दियों के मौसम में यह जगह स्वर्ग जैसी सुंदर हो जाती है. बार-बार होने वाली बर्फबारी इस गांव को एक वंडरलैंड में बदल देती है. फोटोग्राफी के शौकीन और प्रकृति प्रेमियों को यह जगह बिल्कुल स्वर्ग जैसी लगेगी.

आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण

यहां पर आपको भारतीयों से ज्यादा विदेशी लोग ही देखने को मिलेंगे. अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यह जगह अपने शांत वातावरण के लिए भी पहचानी जाती है. पर्यटक अक्सर ध्यान और योग करते हुए नजर आ सकते हैं. आज के समय में यह गांव मुख्य रूप से स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और अंतरराष्ट्रीय संस्कृति के केंद्र के रूप में पहचाना जाता है. धर्मकोट एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां प्रकृति और वैश्विक संस्कृति का संगम होता है. विदेशी प्रभाव, तिब्बती परंपरा और हिमालय की खूबसूरती इस जगह को एक अनोखा अनुभव देती हैं. चाहे आप एक शांत जगह की तलाश में हों या ट्रैकिंग के शौकीन या फिर अलग अलग संस्कृति का अनुभव लेना चाहते हों, धर्मकोट आपको सब प्रदान करेगा.

ये भी पढ़ें: किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास