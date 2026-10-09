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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदिल्ली नहीं आई कोई ट्रेन तो रेलवे को कितना नुकसान, कितना पैसा होगा रिफंड?

दिल्ली नहीं आई कोई ट्रेन तो रेलवे को कितना नुकसान, कितना पैसा होगा रिफंड?

10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के कारण नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आने वाली ट्रेनें रद्द की गई हैं. आइए जानें कि इससे यात्रियों का कितना पैसा रिफंड होगा और रेलवे का क्या नुकसान होगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Oct 2026 02:05 PM (IST)
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  • ऑनलाइन टिकट का रिफंड स्वतः, काउंटर टिकट का खिड़की पर होगा।

भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी प्रमुख मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को 10 अक्टूबर 2026 को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है. यह निर्णय कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित विशाल प्रदर्शन और उससे पैदा होने वाले भयंकर ट्रैफिक जाम की आशंका को देखते हुए लिया गया है. जो ट्रेनें 9 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से रवाना होकर 10 अक्टूबर की सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच दिल्ली पहुंचने वाली थीं, वे प्रभावित रहेंगी. इससे लगभग 5,000 से अधिक यात्रियों का सफर सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है. आइए जानें कि इससे रेलवे का कितना नुकसान होगा और कितना रिफंड होगा.

रेलवे का फैसला और दायरा

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राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी है. इस कड़े फैसले के तहत सिर्फ चुनिंदा ट्रेनें ही नहीं, बल्कि उस निर्धारित 10 घंटे की समयावधि में नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आने वाली तमाम मेल और एक्सप्रेस सेवाओं को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. अचानक हुए इस बदलाव के कारण हजारों लोगों के सामने अपनी यात्रा को टालने या दूसरे विकल्प तलाशने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है.

रेलवे पर वित्तीय असर

अगर रेलवे के वित्तीय नुकसान की बात करें तो विभाग की तरफ से अभी तक किसी फिक्स आंकड़े का खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन जब एक साथ दर्जनों ट्रेनें निरस्त होती हैं, तो रेलवे को बहुत बड़ा झटका लगता है. इस दौरान रेलवे को केवल यात्रियों का किराया वापस ही नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसेंजर रेवेन्यू के साथ-साथ ट्रेनों में लोड होने वाले पार्सल और माल ढुलाई से होने वाली कमाई भी पूरी तरह रुक जाती है. इसके अलावा खाली गाड़ियों के खड़े रहने से परिचालन का लागत खर्च भी बढ़ जाता है.

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दिल्ली नहीं आई कोई ट्रेन तो रेलवे को कितना नुकसान, कितना पैसा होगा रिफंड?

यात्रियों को कितना मिलेगा रिफंड?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, जब प्रशासन किसी वजह से अपनी तरफ से गाड़ियों को रद्द करता है, तो आम जनता को उनका पूरा पैसा वापस लौटाया जाता है. इस स्थिति में यात्रियों से किसी भी तरह का क्लर्केज या कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटा जाता है. जिन 5,000 से ज्यादा यात्रियों की ट्रेनें इस फैसले से रद्द हुई हैं, उन सभी का पूरा किराया बिना किसी कटौती के वापस होगा. टिकट चाहे स्लीपर क्लास का हो या एसी का, हर एक यात्री को उनका शत-प्रतिशत भुगतान लौटाने की व्यवस्था की गई है.

ऑनलाइन टिकट का रिफंड

जिन यात्रियों ने IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए ई-टिकट बुक कराया था, उन्हें अपने पैसे वापस पाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. ट्रेन कैंसिल होते ही रेलवे का सिस्टम अपने आप रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर देता है. यात्रियों को इसके लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म या टीडीआर दाखिल नहीं करना पड़ता. रिफंड का यह पैसा सीधे उसी बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई आईडी में 3 से 7 दिनों के भीतर जमा हो जाता है, जिससे टिकट बुक करते समय पेमेंट किया गया था.


दिल्ली नहीं आई कोई ट्रेन तो रेलवे को कितना नुकसान, कितना पैसा होगा रिफंड?

काउंटर टिकट वापसी का तरीका

स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से खरीदा गया पेपर टिकट वापस करने के लिए यात्री को खुद टिकट खिड़की पर जाना होगा. ऐसे मामलों में रेलवे यात्रियों को पर्याप्त समय देता है. यात्री अपनी ट्रेन के तय समय से लेकर अगले 72 घंटों के भीतर किसी भी कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटर पर जाकर अपना टिकट सरेंडर कर सकते हैं. वहां मौजूद रेल कर्मचारी टिकट का वेरिफिकेशन करने के बाद पूरा कैश तुरंत हाथों-हाथ वापस कर देते हैं, जिससे यात्रियों को अपना पैसा निकालने में कोई परेशानी नहीं होती.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 02:05 PM (IST)
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