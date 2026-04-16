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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld War: किसी भी युद्ध को कब माना जाता है विश्वयुद्ध, जानें पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में क्या था अंतर?

World War: किसी भी युद्ध को कब माना जाता है विश्वयुद्ध, जानें पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में क्या था अंतर?

World War: दुनिया में बढ़ते युद्ध और तनाव के बीच यह समझना जरूरी है कि किसी संघर्ष को विश्वयुद्ध कब कहा जाता है. जानिए पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के कारण, प्रभाव और दोनों के बीच मुख्य अंतर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 16 Apr 2026 05:58 PM (IST)
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World War: हाल ही में चल रहे युद्ध के बीच काफी तनाव देखने को मिल रहा है ऐसे में ये सवाल आता है कि क्या इस युद्ध को तीसरा विश्वयुद्ध माना जाए या नहीं? आपको बता दें कि इतिहास में युद्ध तो बहुत हुए हैं, पर हर युद्ध को विश्वयुद्ध नहीं कहा जा सकता. दुनिया में अब तक दो ही विश्वयुद्ध हुए हैं, जिन्हें हम पहला और दूसरा विश्वयुद्ध कहते हैं. आइए जानते हैं कि किसी युद्ध को कब विश्व युद्ध माना जाता है?

विश्वयुद्ध कब माना जाता है?

किसी भी लड़ाई को विश्वयुद्ध तब कहते हैं जब उसमें दुनिया के ताकतवर देश शामिल हों और युद्ध बस एक जगह नहीं, बल्कि कई देशों और महाद्वीपों में लड़ा जाए. साथ ही इसका असर पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था, राजनीति और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है. इसमें बहुत ज्यादा सैनिक, हथियार और ताकत का इस्तेमाल होता है, जिससे अधिक संख्या में जान और माल का नुकसान होता है.

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पहला विश्वयुद्ध होने के कारण 

पहला विश्वयुद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद हुई थी. इस युद्ध में दो बड़े गुट  मित्र राष्ट्र (Allied Powers) और केंद्रीय शक्तियों (Central Powers) के बीच हुआ था. साथ ही इसमें यूरोप के कई देश शामिल थे और लड़ाई मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ी गई. इस युद्ध में भारी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ था.

दूसरा विश्वयुद्ध होने के कारण

दूसरा विश्वयुद्ध 1939 से 1945 तक चला था. यह पहले युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था. इसकी सबसे बड़ी वजह थी जर्मनी के तानाशाह हिटलर की दूसरे देशों पर कब्जा करने की जिद. इस युद्ध में भी दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी मित्र राष्ट्र (जैसे अमेरिका, रूस) और धुरी राष्ट्र (जैसे जर्मनी, जापान). यह लड़ाई सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि एशिया और अफ्रीका तक पहुंच गई थी . साथ ही इसी युद्ध में दुनिया में पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, जो जापान के शहरों पर गिराया गया था. जिसके कारण पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही हुई थी.

पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में अंतर

पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में कई बड़े अंतर थे. पहला युद्ध ज्यादातर यूरोप तक ही रहा, जबकि दूसरा युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया था. दूसरे युद्ध में ज्यादा आधुनिक तकनीक, टैंक और परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ था. जहां पहला युद्ध 4 साल चला. वहीं, दूसरा युद्ध 6 साल तक चला और इसमें नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ था. दूसरे विश्वयुद्ध का असर दुनिया पर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा पड़ा था.

यह भी पढ़ेंः क्या होने जा रहा तीसरा विश्व युद्ध, जानें अब कौन किधर होगा खड़ा; अमेरिका-ईरान के साथ कौन?

Published at : 16 Apr 2026 05:58 PM (IST)
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World War World War 2 What Is World War World War1 Causes Of World War
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