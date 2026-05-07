कहां से शुरू हुई दही चीनी खाने की परंपरा, जानें पहली बार किस शुभ कार्य के लिए किया गया था ऐसा?

Curd And Sugar Benefits : भारतीय घरों में एक बहुत पुरानी और आम परंपरा आज भी देखने को मिलती है. यह परंपरा किसी भी शुभ या जरूरी काम पर निकलने से पहले दही-चीनी खिलाना है. चाहे परीक्षा देने जाना हो, इंटरव्यू हो, नया काम शुरू करना हो या किसी यात्रा पर निकलना हो, बड़े-बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि कुछ मीठा खा लो, दही-चीनी खाकर जाओ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह परंपरा शुरू कहां से हुई और इसके पीछे कोई गहरा कारण भी है. तो आइए जानते हैं कि दही चीनी खाने की परंपरा कहां से शुरू हुई और पहली बार किस शुभ कार्य के लिए ऐसा किया गया था.

दही-चीनी की परंपरा की शुरुआत कहां से मानी जाती है?

इस परंपरा की जड़ें बहुत पुराने समय से जुड़ी मानी जाती हैं. प्राचीन भारतीय जीवनशैली और आयुर्वेद में दही और चीनी दोनों को बहुत ही शुद्ध और फायदेमंद खाना माना गया है.उस समय माना जाता था कि दही शरीर को ठंडक देता है. पाचन को बेहतर बनाता है. मन को शांत करता है और चीनी तुरंत एनर्जी देती है. इन्हीं गुणों के कारण जब भी कोई व्यक्ति किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलता था, तो उसे दही-चीनी खिलाकर भेजने की परंपरा शुरू हुई. धीरे-धीरे यह सिर्फ खाने की चीज नहीं रही, बल्कि एक शुभ शुरुआत का प्रतीक बन गई.

पहली बार किस शुभ कार्य के लिए ऐसा किया गया था?

ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा सबसे पहले उन स्थितियों में शुरू हुई जहां व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और शरीर में एनर्जी की जरूरत होती थी, जैसे युद्ध पर जाने वाले सैनिक, लंबी यात्राओं पर निकलने वाले लोग, जरूरी धार्मिक कार्य या किसी बड़े निर्णय के समय, इन सभी मौकों पर दही-चीनी को शुभ शुरुआत और सफलता की कामना के रूप में दिया जाता था.

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धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा कारण

भारतीय संस्कृति में यह भी माना जाता है कि सफेद रंग (दही का रंग) शांति और पवित्रता का प्रतीक है. साथ ही चीनी मिठास और शुभता का प्रतीक है. इसलिए जब कोई व्यक्ति घर से मीठा खाकर निकलता है, तो माना जाता है कि उसका काम अच्छे तरीके से पूरा होगा. इसी सोच के कारण यह परंपरा आज भी शादी, परीक्षा, इंटरव्यू और नए काम की शुरुआत में निभाई जाती है.

इसके पीछे छुपा वैज्ञानिक कारण

यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान भी काम करता है. दही में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम शरीर को मजबूत बनाते हैं. इसमें मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पेट को स्वस्थ रखते हैं. चीनी शरीर को तुरंत ग्लूकोज देकर एनर्जी देती है. यह मिश्रण शरीर को तुरंत ताकत देता है और व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.