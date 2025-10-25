हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChhath Puja 2025: बिहार के अलावा कहां-कहां मनाई जाती है छठ? जान लें हर एक जगह का नाम

Chhath Puja 2025: बिहार के अलावा कहां-कहां मनाई जाती है छठ? जान लें हर एक जगह का नाम

Chhath Puja 2025: छठ का त्योहार लगभग पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इसे बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है. बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की परंपरा बहुत गहरी रही है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

Chhath Puja 2025: आज यानी 25 अक्टूबर से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है. छठ पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह आस्था, आत्म संयम और संस्कृति का महापर्व है. चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना को समर्पित होता है, जिसमें व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है. बिहार से शुरू हुई यह परंपरा आज पूरे भारत में अपनी गहरी जड़े जमा चुकी हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं, जहां छठ का त्योहार बिहार जितना ही भव्य रूप से मनाया जाता है.

उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे गूंजती है छठ की आस्था

वैसे तो छठ का त्योहार लगभग पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इसे बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है. ऐसे में बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की परंपरा बहुत गहरी रही है. यहां वाराणसी और प्रयागराज के घाटों पर हर साल लाखों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं. वाराणसी के घाट पर सूर्य को अर्घ्य देने का नजारा एक अनोखा नजारा माना जाता है. वहीं प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पूजा अर्चना करते हैं. संगम किनारे जलते द‍िए और भीड़ छठ की भव्यता को और बढ़ा देते हैं.

दिल्ली के यमुना घाट पर आधुनिकता के बीच परंपरा छठ

राजधानी दिल्ली में भी छठ पूजा का त्योहार हर साल बड़ी ही भव्यता के साथ मनाया जाता है. यमुना घाट पर हजारों की संख्या में छठ के दौरान श्रद्धालु एकत्रित होते हैं. यहां महिलाएं सूर्योदय से पहले ही पहुंच जाती है और नदी किनारे सूर्य को अर्घ्‍य देती है. वहीं दिल्ली सरकार यमुना किनारे छठ मनाने के लिए हर साल विशेष व्यवस्था करती है, जिसमें सफाई और सुरक्षा से लेकर पूजा सामग्री की व्यवस्था तक कई चीजें शामिल होती है. दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा को आधुनिकता में लोक परंपरा को संजोए रखने का अनुभव माना जाता है.

झारखंड में छठ पूजा की सादगी

झारखंड के जमशेदपुर में सुवर्णरेखा नदी के किनारे छठ पूजा बड़ी श्रद्धा और सादगी के साथ मनाई जाती है. यहां स्थानीय परिवार बिना किसी दिखावे के नदी किनारे दीप जलाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. दीपों की लौ और भक्ति गीतों की गूंज से पूरा घाट एक आध्यात्मिक माहौल में डूब जाता है. यहां छठ की पूजा में सादगी के साथ गहरी आस्था झलकती है.

पश्चिम बंगाल में भी छठ का महत्व

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी छठ पूजा परंपरा का अहम हिस्सा बन चुकी है. शहर के रविंद्र सरोवर झील पर हर साल बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वांचल के लोग एकत्रित होते हैं. इस झील के किनारे सैकड़ों दिए जलाकर श्रद्धालु सूर्य देव की आराधना करते हैं. वहीं शहर के बीच यह शांत माहौल, दीपों की रोशनी और लोकगीतों की गूंज एक अलग नजारा पेश करती है. 

छत्तीसगढ़ में भी बढ़ने लगा छठ का उत्साह

छठ का त्योहार पारंपरिक रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन पिछले काफी समय छठ पर्व का छत्तीसगढ़ में भी उत्साह रहता है. छत्तीसगढ़ में बिलासपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में अब पूर्वांचल के लोगों के साथ स्थानीय लोग भी इस पर्व में बढ़चढ़कर हिस्सा लेते हैं. 

ये  भी पढ़ें-Chhath Puja 2025: डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के समय दउरा में रखें यह सामान, जान लें इनके नाम

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 11:33 AM (IST)
Tags :
Chhath Puja Chhath Puja 2025 Chhath 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
'सुशासन राज' नहीं 'जंगलराज' दिलाएगा वोट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार... FATF की ब्लैक लिस्ट में रहेंगे ये देश, जानें क्यों लिया गया ये फैसला?
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
विराट ने चीते की तरह लपका शार्प कैच, स्टेडियम में लगे कोहली-कोहली के नारे, वीडियो वायरल
ओटीटी
The Fantastic Four First Steps OTT Release: मार्वल्स की 'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'द फैंटास्टिक फोर: फर्स्ट स्टेप्स' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
शिक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
यूटिलिटी
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget