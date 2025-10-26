हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजछठ व्रत पर पहली बार कब हुई थी सरकारी छुट्टी, कब टीवी पर हुआ इसका प्रसारण?

छठ व्रत पर पहली बार कब हुई थी सरकारी छुट्टी, कब टीवी पर हुआ इसका प्रसारण?

इस बार दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर डेढ़ दिन की छुट्टी का ऐलान किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार छठ पर कहां हुई थी सरकारी छुट्टी और कब हुआ टीवी पर इसका प्रसारण.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 26 Oct 2025 07:02 AM (IST)
दिल्ली सरकार ने इस बार छठ पूजा को लेकर बड़ा फैसला किया है. आस्था और पवित्रता से भरे इस महापर्व पर राजधानी दिल्ली में डेढ़ दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है. दिल्ली सरकार ने इस साल छठ को बड़ी धूमधाम से मनाने की सभी तैयारियां कर लीं हैं. छुट्टी देने से लेकर छठ के 1300 घाट बनवाने तक सब कुछ हो चुका है. साथ ही, इस सरकारी छुट्टी में 27 तारीख को दोपहर से ही सभी सरकारी ऑफिस बंद हो जाएंगे. 

दरअसल, दिल्ली सरकार की ही तरह कई और राज्यों की सरकारें भी छठ पूजा पर छुट्टी देती हैं. साथ ही, कई चैनल्स पर छठ घाट से छठ पूजा का लाइव प्रसारण भी किया जाता है. क्या आप जानते हैं कि पहली बार भारत में कब और कहां हुई थी छठ की सरकारी छुट्टी और कब टीवी पर हुआ था इसका प्रसारण. आइए जानते हैं इस बारे में. 

कब हुई थी छठ की पहली सरकारी छुट्टी ?

छठ पूजा का त्योहार बिहार की संस्कृति से जुड़ा प्रमुख त्योहार है. ऐसे में सबसे पहले छठ मनाने से लेकर सबसे पहले सरकारी छुट्टी देने तक सभी में बिहार का नाम सामने आता है. बिहार में ही सबसे पहले छठ को पूरे स्टेट में पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया गया था. ये बात साल 1990 की है, जब इसकी शुरुआत की गई थी. हालांकि, इसे सही तरह से लागू करने में थोड़ा समय जरूर लगा. इसके बाद से ही छठ मनाने वाले बाकी सभी राज्यों जैसे झारखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी छठ पूजा के दिन छुट्टी दी जाने लगी. इसके बाद इस साल दिल्ली में छठ पूजा की डेढ़ दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है.

कब हुआ था टीवी पर छठ का प्रसारण ?

टीवी पर छठ पूजा का प्रसारण 1980 और 90 के समय शुरू हुआ था. भारत के नेशनल टीवी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने   इसका प्रसारण सबसे पहले साल 1959 में 15 सितंबर को शुरू किया था. इसके बाद साल 1965 से इसने जोर पकड़ा. फिर धीरे-धीर लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में भी इसका प्रसारण शुरू हो गया. आज के समय में छठ पूजा के घाटों से इसका लाइव प्रसारण कई चैनलों पर किया जाता है, जिससे भारत भर के लोग इसे एक साथ घर बैठे टीवी पर देख सकते हैं.

Published at : 26 Oct 2025 07:02 AM (IST)
Chhath Pooja Chhath Pooja 2025 Chhath First Holiday Chhath Pooja Ghats
