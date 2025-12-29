हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCBSE History: देश की आजादी से पहले कौन करवाता था 10वीं और 12वीं के एग्जाम, तब CBSE को क्या कहते थे?

CBSE History: देश की आजादी से पहले कौन करवाता था 10वीं और 12वीं के एग्जाम, तब CBSE को क्या कहते थे?

CBSE History: आज का सीबीएसई आजादी से पहले किसी और नाम से जाना जाता था. आइए जानते हैं क्या है सीबीएसई का इतिहास और आजादी से पहले कौन कराता था एग्जाम.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 29 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

CBSE History: पूरे भारत में छात्र सीबीएसई और स्टेट बोर्ड जैसे बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होते हैं. लेकिन 1947 में भारत की आजादी से पहले सिस्टम काफी ज्यादा अलग था. उस समय कोई एक नेशनल एजुकेशन बोर्ड नहीं था और स्कूल की परीक्षाएं क्षेत्रीय बोर्ड और ब्रिटिश युग की यूनिवर्सिटी के मिलन से ही आयोजित की जाती थी.


शुरुआती परीक्षाओं में यूनिवर्सिटीज की भूमिका 

शुरुआती औपनिवेशिक काल में यूनिवर्सिटीज ने स्कूल स्तर की फाइनल परीक्षाएं आयोजित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थान मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे. ये परीक्षाएं आमतौर पर स्कूली शिक्षा के आखिर में ली जाती थी और उच्च शिक्षा के लिए एक गेटवे का काम करती थी.

सबसे पुराना शिक्षा बोर्ड 

1921 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के साथ एक बड़ा बदलाव आया. यह भारत का पहला और सबसे पुराना स्कूल शिक्षा बोर्ड बन गया. यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाओं का आयोजन किया. कई सालों तक इसका अधिकार क्षेत्र आज के उत्तर प्रदेश से आगे तक फैला हुआ था और उसमें राजपूताना और मध्य भारत के कुछ हिस्से भी शामिल थे.

आजादी से पहले सीबीएसई को क्या कहा जाता था 

सीबीएसई आजादी से पहले भी मौजूद था लेकिन एक अलग नाम से. 2 जुलाई 1929 को ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, राजपूताना की स्थापना की. यह बोर्ड मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए बनाया गया था जिनके माता-पिता केंद्र सरकार की सेवा में काम करते थे और जिनका अक्सर अलग-अलग जगहों में ट्रांसफर होता रहता था.


शुरुआत में कहां-कहां आयोजित हुई परीक्षाएं 

राजपूताना बोर्ड ने शुरुआत में राजपूताना (आधुनिक राजस्थान), अजमेर-मेरवाड़ा, मध्य भारत और ग्वालियर में परीक्षाएं आयोजित की. इसका लक्ष्य ब्रिटिश भारत के अलग-अलग हिस्सों में पढ़ने वाले लेकिन समान पाठ्यक्रम का पालन करने वाले छात्रों के लिए शिक्षा और परीक्षाओं में एकरूपता को पक्का करना था.

आजादी के बाद सीबीएसई में बदलाव 

आजादी के बाद शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए गए. 1952 में राजपूताना बोर्ड के संविधान में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कर दिया गया. बाद में 1962 में सीबीएसई को वापस से गठित किया गया और एक राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड के रूप में काम करने के लिए इसका विस्तार किया गया.

ये भी पढ़ें: भारत में इन पक्षियों को पालना है गैरकानूनी, पकड़े जाने पर होगी कड़ी सजा

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 29 Dec 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
CBSE History Exams Before Independence UP Board History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Fog: घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, उड़ानों और रेल सेवा प्रभावित | Weather | IMD Alert |Breaking
Delhi Fog: Delhi में यात्रा पर पड़ रहा घने कोहरे का असर, घने कोहरे को लेकर जारी की एडवाइजरी
Chhattisgarh Fire News: Korba में दुकानों में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक! | Breaking
Top News: सुबह की बड़ी खबरें | Unnao Case | Aravalli | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC
भूसे से लदा ट्रक बोलेरो गाड़ी पर पलटा, बोलेरो सवार एक शख्स की मौत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
इंडिया
Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
टेलीविजन
कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, फिर बन बैठी टीवी की टॉप एक्ट्रेस, आज है करोड़ों में नेटवर्थ
कभी कबाड़ बेचकर कमाती थी पैसे, आज है करोड़ों में नेटवर्थ
हेल्थ
Young Women Health Issues: चाय-बिस्किट से लेकर लेट नाइट जंक फूड तक… 10 में से 4 लड़कियों की सेहत पर भारी पड़ रही ये डाइट
चाय-बिस्किट से लेकर लेट नाइट जंक फूड तक… 10 में से 4 लड़कियों की सेहत पर भारी पड़ रही ये डाइट
यूटिलिटी
तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, फोन पर आ रही कॉल स्कैमर की या नहीं, कैसे पहचानें?
तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, फोन पर आ रही कॉल स्कैमर की या नहीं, कैसे पहचानें?
नौकरी
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
दिल्ली में 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 700 से ज्यादा पदों पर चल रही भर्ती, जल्द करें आवेदन
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget