हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजOil Wells India: भारत के किस राज्य में तेल के सबसे ज्यादा कुएं, इनसे निकलने वाले तेल पर किसका अधिकार?

Oil Wells India: भारत के किस राज्य में तेल के सबसे ज्यादा कुएं, इनसे निकलने वाले तेल पर किसका अधिकार?

Oil Wells India: मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव का असर होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर भी पड़ा. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत में किस राज्य में तेल के सबसे ज्यादा कुएं हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 18 Mar 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Oil Wells India: ईरान से जुड़े तनाव और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम रास्तों में रुकावटों के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ रही हैं. जैसे-जैसे दुनिया भर में सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं लोगों का ध्यान भारत के अपने तेल उत्पादन की तरफ भी जा रहा है. इससे दो अहम सवाल उठ रहे हैं. किस राज्य में सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं और भारत की जमीन से निकाले गए तेल का असली मालिक कौन है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.

भारत का सबसे पुराना तेल केंद्र 

ऐतिहासिक रूप से असम में देश में सबसे ज्यादा तेल के कुए रहे हैं. यह भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है. यहां 1889 में डिगबोई में पहला तेल का कुआं खोदा गया था. समय के साथ असम में कई बड़े तेल क्षेत्र विकसित हुए हैं. इनमें नाहरकटिया और मोरन हुगरीजान शामिल हैं. इससे यह भारत की शुरुआती पेट्रोलियम उद्योग की रीढ़ बन गया. 

उत्पादन में आज का लीडर 

आज के दौर में जमीन पर होने वाले तेल उत्पादन के मामले में राजस्थान सबसे आगे है. थार रेगिस्तान में बसे इस राज्य का बाड़मेर बेसिन भारत का सबसे ज्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया है. लगभग 200 नए कुएं खोदने की योजनाओं के साथ राजस्थान देश के शीर्ष ऑनशोर तेल उत्पादक के तौर पर अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है.

तेल उत्पादन वाले दूसरे क्षेत्र 

असम और राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य भी तेल उत्पादन में बड़ा योगदान दे रहे हैं. गुजरात लंबे समय से एक बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र रहा है. इसी के साथ तमिलनाडु, खासकर कावेरी बेसिन में भी कई तेल और गैस क्षेत्र मौजूद हैं. यह सभी क्षेत्र मिलकर भारत के घरेलू ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं. 

भारत में तेल का मालिक कौन है? 

भारतीय कानून के तहत सभी पेट्रोलियम संसाधन केंद्र सरकार के होते हैं. संविधानिक प्रावधानों के मुताबिक जमीन के नीचे या फिर समुद्र में पाए जाने वाले तेल और प्राकृतिक गैस पर केंद्र सरकार का ही हक होता है. इसका मतलब यह है कि भले ही किसी खास राज्य में तेल मिल जाए लेकिन उसका मालिकाना हक उस राज्य या फिर जमीन के निजी मालिकों के पास नहीं होता.

राज्यों को बदले में क्या मिलता है?

हालांकि तेल का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास होता है लेकिन जिस राज्य में तेल निकाला जाता है उसे रॉयल्टी के तौर पर कुछ रकम मिलती है. यह राज्य की जमीन और संसाधनों के इस्तेमाल करने के बदले में मिलने वाला मुआवजा होता है. रॉयल्टी रकम उत्पादन के स्तर और कीमतों पर निर्भर करती है. जिस जमीन पर तेल मिलता है उस तेल पर जमीन मालिक का भी हक नहीं होता. उन्हें सिर्फ जमीन लेने या फिर उसके इस्तेमाल के बदले मुआवजा पाने का हक होता है.

यह भी पढ़ें: हिंदुस्तानी नाम होने पर भी भारत का क्यों नहीं होता कोई शिप, क्या है इसके पीछे की वजह?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 Mar 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Oil Wells India Assam Digboi Oil History Rajasthan Oil Production Barmer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Oil Wells India: भारत के किस राज्य में तेल के सबसे ज्यादा कुएं, इनसे निकलने वाले तेल पर किसका अधिकार?
भारत के किस राज्य में तेल के सबसे ज्यादा कुएं, इनसे निकलने वाले तेल पर किसका अधिकार?
जनरल नॉलेज
किन-किन देशों से हथियार खरीदता है अफगानिस्तान, क्या वह पाकिस्तान पर पड़ सकता है भारी?
किन-किन देशों से हथियार खरीदता है अफगानिस्तान, क्या वह पाकिस्तान पर पड़ सकता है भारी?
जनरल नॉलेज
इस देश में ब्लैक आउट, अंधेरे में डूब गया एक-एक घर! क्या तेल संकट की वजह से हुआ ऐसा?
इस देश में ब्लैक आउट, अंधेरे में डूब गया एक-एक घर! क्या तेल संकट की वजह से हुआ ऐसा?
जनरल नॉलेज
हिंदुस्तानी नाम होने पर भी भारत का क्यों नहीं होता कोई शिप, क्या है इसके पीछे की वजह?
हिंदुस्तानी नाम होने पर भी भारत का क्यों नहीं होता कोई शिप, क्या है इसके पीछे की वजह?
Advertisement

वीडियोज

Mojtaba Khamenei जिंदा या मुर्दा?
Nita Ambani receives the KISS Humanitarian Award, honored for her work in education and women's empowerment
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच क्या ट्रंप हो गए हैं परेशान?
Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर चढ़ा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
फिनलैंड के राष्ट्रपति पर चढ़ा धुरंधर इफैक्ट! लंदन की सड़कों पर हुआ कुछ ऐसा... रणवीर सिंह भी होंगे हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
विश्व
Iran-US War: होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
स्पोर्ट्स
4 शब्दों में बयां किया प्यार, कुलदीप यादव ने शादी के बाद शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
4 शब्दों में बयां किया प्यार, कुलदीप यादव ने शादी के बाद शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
The Kerala BO Day 19:  'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे मंगलवार किया बड़ा कमाल, कलेक्शन 50 करोड़ के हुआ पार, जानें- 19 दिनों का मुनाफा
'द केरल स्टोरी 2' ने तीसरे मंगलवार को भी धुआंधार किया कलेक्शन, जानें- 19 दिनों का मुनाफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सोनभद्र के भईल जर्जर हलतिया...', सपा सांसद छोटेलाल ने सदन में गीत के जरिए रखी क्षेत्र की मांग
'सोनभद्र के भईल जर्जर हलतिया...', सपा सांसद छोटेलाल ने सदन में गीत के जरिए रखी क्षेत्र की मांग
ऑटो
इस कार कंपनी का बड़ा ऐलान: अब फ्री में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानें किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा?
इस कार कंपनी का बड़ा ऐलान: अब फ्री में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानें किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: लिवर में जमा फैट है खतरे की घंटी! क्यों होती है यह समस्या और अपनी 'लिवर फैक्ट्री' कैसे दुरुस्त?
लिवर में जमा फैट है खतरे की घंटी! क्यों होती है यह समस्या और अपनी 'लिवर फैक्ट्री' कैसे दुरुस्त?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget