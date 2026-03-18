भारत के किस राज्य में तेल के सबसे ज्यादा कुएं, इनसे निकलने वाले तेल पर किसका अधिकार?

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Oil Wells India: ईरान से जुड़े तनाव और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम रास्तों में रुकावटों के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ रही हैं. जैसे-जैसे दुनिया भर में सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं लोगों का ध्यान भारत के अपने तेल उत्पादन की तरफ भी जा रहा है. इससे दो अहम सवाल उठ रहे हैं. किस राज्य में सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं और भारत की जमीन से निकाले गए तेल का असली मालिक कौन है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब.

भारत का सबसे पुराना तेल केंद्र

ऐतिहासिक रूप से असम में देश में सबसे ज्यादा तेल के कुए रहे हैं. यह भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है. यहां 1889 में डिगबोई में पहला तेल का कुआं खोदा गया था. समय के साथ असम में कई बड़े तेल क्षेत्र विकसित हुए हैं. इनमें नाहरकटिया और मोरन हुगरीजान शामिल हैं. इससे यह भारत की शुरुआती पेट्रोलियम उद्योग की रीढ़ बन गया.

उत्पादन में आज का लीडर

आज के दौर में जमीन पर होने वाले तेल उत्पादन के मामले में राजस्थान सबसे आगे है. थार रेगिस्तान में बसे इस राज्य का बाड़मेर बेसिन भारत का सबसे ज्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया है. लगभग 200 नए कुएं खोदने की योजनाओं के साथ राजस्थान देश के शीर्ष ऑनशोर तेल उत्पादक के तौर पर अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है.

तेल उत्पादन वाले दूसरे क्षेत्र

असम और राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य भी तेल उत्पादन में बड़ा योगदान दे रहे हैं. गुजरात लंबे समय से एक बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र रहा है. इसी के साथ तमिलनाडु, खासकर कावेरी बेसिन में भी कई तेल और गैस क्षेत्र मौजूद हैं. यह सभी क्षेत्र मिलकर भारत के घरेलू ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं.

भारत में तेल का मालिक कौन है?

भारतीय कानून के तहत सभी पेट्रोलियम संसाधन केंद्र सरकार के होते हैं. संविधानिक प्रावधानों के मुताबिक जमीन के नीचे या फिर समुद्र में पाए जाने वाले तेल और प्राकृतिक गैस पर केंद्र सरकार का ही हक होता है. इसका मतलब यह है कि भले ही किसी खास राज्य में तेल मिल जाए लेकिन उसका मालिकाना हक उस राज्य या फिर जमीन के निजी मालिकों के पास नहीं होता.

राज्यों को बदले में क्या मिलता है?

हालांकि तेल का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास होता है लेकिन जिस राज्य में तेल निकाला जाता है उसे रॉयल्टी के तौर पर कुछ रकम मिलती है. यह राज्य की जमीन और संसाधनों के इस्तेमाल करने के बदले में मिलने वाला मुआवजा होता है. रॉयल्टी रकम उत्पादन के स्तर और कीमतों पर निर्भर करती है. जिस जमीन पर तेल मिलता है उस तेल पर जमीन मालिक का भी हक नहीं होता. उन्हें सिर्फ जमीन लेने या फिर उसके इस्तेमाल के बदले मुआवजा पाने का हक होता है.

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