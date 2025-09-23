हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जनरल नॉलेज

Mecca Entry Rules: क्या इस्लाम अपनाकर मक्का जा सकते हैं हिंदू, इसे लेकर क्या हैं नियम?

Mecca Entry Rules: सऊदी अरब के मक्का को इस्लाम धर्म में काफी पवित्र माना जाता है. आइए जानते हैं कि क्या हिंदू भी धर्म परिवर्तन करने के बाद मक्का जा सकते हैं या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: स्पर्श गोयल | Updated at : 23 Sep 2025 04:39 PM (IST)
Preferred Sources

Mecca Entry Rules: सऊदी अरब में स्थित मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र शहर है. यहीं पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था और यही से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी. हर साल दुनिया भर से लाखों लोग हज और उमराह करने के लिए मक्का आते हैं. लेकिन आपको बता दें कि गैर मुस्लिम के लिए मक्का में प्रवेश करना बैन है. इसके बाद अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या हिंदू इस्लाम धर्म को अपनाकर मक्का में जा सकते हैं? आईए जानते हैं. 

क्या हिंदू इस्लाम धर्म अपनाकर मक्का जा सकते हैं? 

हिंदू या फिर किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के लिए मक्का में जाने का सिर्फ एकमात्र तरीका इस्लाम धर्म को अपनाना है. आपको बता दें कि बिना आधिकारिक तौर पर धर्म को बदले मक्का में प्रवेश करना संभव नहीं है. यहां तक कि मुसलमान होने का झूठा नाटक भी काम नहीं करेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब की धार्मिक पुलिस एंट्री पर यात्रियों की धार्मिक पहचान की जांच के लिए कड़े नियम लागू करती है.

इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद हर धर्म के लोग कानूनी और धार्मिक रूप से मक्का जा सकते हैं. खास बात यह है कि इस्लाम धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अपने नाम को बदलने की भी जरूरत नहीं है. भारत और बाकी देशों में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद भी अपना मूल नाम रखा और फिर भी हज या उमराह किया.

कैसे होती है मुस्लिम पहचान की पुष्टि 

मक्का में एंट्री से पहले चेकप्वाइंट पर अधिकारी दस्तावेज देखने के साथ-साथ पहनावा, भाषा और व्यवहार को भी देखते हैं. इसी के साथ तीर्थ यात्रियों के पास धार्मिक परमिट (उमराह या हज वीजा) होना भी जरूरी है और यह वीजा सिर्फ मुस्लिम को ही जारी किया जाता है. सऊदी अधिकारी इस प्रक्रिया को काफी गंभीरता से लेते हैं. 

अगर कोई गैर मुस्लिम घुसने की कोशिश करे तो क्या होगा

सऊदी अरब में इस चीज को लेकर काफी सख्त कानून बनाया गया है. अगर कोई भी गैर मुस्लिम मक्का में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साथ ही देश से निकाल दिया जाएगा. कुछ मामलों में इसे गंभीर अपराध मानते हुए सजा और कड़ी कर दी जाती है. जिसमें जेल और जुर्माना शामिल है. सऊदी अरब में धार्मिक नियमों पर कोई भी समझौता नहीं है. 

क्या अपना नाम बदलने की होती है जरूरत

अपना नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखने की कोई जरूरत नहीं होती है. जरूरी यह है कि आपका धर्म और इस्लाम को लेकर क्या मानना है, ना कि आपकी बाहरी पहचान. अगर आप इस्लाम अपना कर वीजा के सभी शर्तों को पूरा करते हैं तब ही आप मक्का जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे कई देश, क्या इसके लिए जारी किया जाता है कोई सर्टिफिकेट?

Published at : 23 Sep 2025 04:39 PM (IST)
Islam Conversion Mecca Rules Hindus In Mecca
Embed widget