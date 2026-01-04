हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCountry Name Change: क्या कोई देश बदल‌ सकता है अपना नाम, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया

Country Name Change: क्या कोई देश बदल‌ सकता है अपना नाम, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया

Country Name Change: हम सभी नए राज्यों का नाम बदलते हुए तो देखा है लेकिन क्या कोई देश भी अपना नाम बदल सकता है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब और क्या होती है इसकी प्रक्रिया.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 04 Jan 2026 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

Country Name Change: किसी भी देश का नाम बदलना ना तो प्रतीकात्मक होता है और ना ही आसान. अंतरराष्ट्रीय कानून किसी भी देश पर यह चुनने से कोई रोक नहीं लगाता कि वह खुद को कैसे पहचानना चाहता है. हर संप्रभु देश को अपना नाम बदलने की पूरी आजादी है. हालांकि यह एक लंबी, कानूनी रूप से जटिल और आर्थिक रूप से महंगी प्रक्रिया है.

घरेलू कानून सबसे पहले आता है 

यह प्रक्रिया हमेशा देश के अंदर से ही शुरू होती है. ज्यादातर देशों में देश का नाम संविधान के पहले हिस्से में ही लिखा होता है. इसका मतलब होता है कि संवैधानिक संशोधन जरूरी है. ऐसे संशोधन के लिए आमतौर पर विशेष बहुमत की जरूरत होती है. अक्सर संसद के दो तिहाई सदस्यों की. संघीय देशों में तो बाधा और भी बड़ी होती है. जैसे भारत देश में इंडिया से भारत करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा. इसके लिए संसद में दो तिहाई बहुमत और यदि संघीय सिद्धांत प्रभावित होता है तो कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं की सहमति की जरूरत होगी. 

अंतरराष्ट्रीय मान्यता जरूरी है 

किसी भी देश का नया नाम औपचारिक अंतरराष्ट्रीय मान्यता के बाद ही विश्व स्तर पर प्रभावी होता है. इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजे गए एक आधिकारिक संचार के जरिए संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया जाता है. सरकार को साफ तौर पर यह बताना होगा कि नया नाम संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में कैसे लिखा जाना चाहिए. एक बार स्वीकार हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्रीय अपने आधिकारिक रिकॉर्ड और डेटाबेस को अपडेट करता है. इसमें UNTERM भी शामिल है. 

खर्च करना पड़ता है काफी ज्यादा पैसा

किसी भी देश को अपना नाम बदलने में काफी मोटा खर्चा करना पड़ता है. यह पैसा पासपोर्ट, पहचान पत्र, करेंसी नोट और सिक्कों को फिर से जारी करने, मिलट्री यूनिफॉर्म, सरकारी लेटर हेड, दूतावासों, सड़क के साइन बोर्ड, आधिकारिक नक्शे और सरकारी वेबसाइटों और डोमेन जैसी डिजिटल संपत्तियों को अपडेट करने में खर्च किया जाता है.

देश अपना नाम क्यों बदलते हैं 

देश आमतौर पर औपनिवेशिक काल की पहचान से छुटकारा पाने, सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करने या फिर वैश्विक भ्रम को खत्म करने के लिए अपना नाम बदलते हैं. श्रीलंका ने 1972 में सीलोन नाम हटा दिया और म्यांमार ने 1989 में बर्मा की जगह यह नाम अपनाया था.

ये भी पढ़ें: दवा बनाने वाली Cipla कंपनी का कौन है मालिक, इसका किस धर्म है वास्ता?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 04 Jan 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Constitution Amendment International Law Country Name Change
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
Advertisement

वीडियोज

G RAM G Bill Controversy: जी राम जी बिल को लेकर कांग्रेस पर भड़के कृषि मंत्री | Mgnrega
Top News: अभी की बड़ी खबरें | ABP News | US Strike | Venezuela | Maduro | Trump | America
Ankita Bhandari Hatyakand: Uttarakhand के Ankita Bhandari हत्याकांड पर बड़ी खबर | Dehradun
Top News: अभी की बड़ी खबरें | ABP News | Delhi Double Murder |Bulldozer Action | Maduro | Trump
Delhi के Shahdara इलाके में डबल मर्डर से मच गई सनसनी | Delhi News | Virendra Kumar Bansal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश में हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
'एक दाढ़ी-टोपी वाला जिहादी और दूसरा कोट-पेंट वाला, दोनों का एक ही सपना', बांग्लादेश हिंसा पर बरसीं तसलीमा नसरीन  
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
'दबदबा था दबदबा है और रहेगा, मैं इनका बाप हूं...', रितेश्वर महाराज के बयान पर भावुक हुए बृजभूषण सिंह
क्रिकेट
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज
बांग्लादेश नहीं जाएगी टीम इंडिया? शेड्यूल का हो चुका एलान, फिर भी खतरे में वनडे और टी20 सीरीज
बॉलीवुड
'मैं राज करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता...', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
'मैं राज करने आई हूं', 'धुरंधर' के गाने 'शरारत' को मिले 100 मिलियन व्यूज तो बोलीं आयशा खान
विश्व
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें अमेरिका के ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी
5 मिनट में काबू, 2 घंटे में देश से बाहर...आधी रात को घर से कैसे उठाए गए मादुरो, जानें इनसाइड स्टोरी
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
ट्रेंडिंग
Video: 'बस हवाई जहाज की कमी रह गई' दूल्हे को दहेज मिला सामान देख चकरा जाएगा आपका सिर- यूजर्स भी हैरान
'बस हवाई जहाज की कमी रह गई' दूल्हे को दहेज मिला सामान देख चकरा जाएगा आपका सिर- यूजर्स भी हैरान
यूटिलिटी
कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक
कहीं आपका पैन कार्ड बंद तो नहीं हो गया? ऐसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
Embed widget