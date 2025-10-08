हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या I Love Muhammad लिखने पर कट सकता है चालान, जानें क्या कहते हैं ट्रैफिक रूल्स?

क्या I Love Muhammad लिखने पर कट सकता है चालान, जानें क्या कहते हैं ट्रैफिक रूल्स?

Challan For Religious Sticker On Vehicle: यूपी में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बाइक पर I Love Muhammad स्टिकर को आपत्तिजनक बताकर एक शख्स का चालान काट दिया. आइए इसके लिए नियम जानें.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Oct 2025 04:13 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के बागपत में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बाइक पर लगे I Love Muhammad स्टिकर को आपत्तिजनक बताकर एक शख्स का 75 हजार रुपये का चालान काट दिया. बाइक चालक ने इस कार्रवाई का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किया और पुलिसकर्मी से चालान की वजह पूछी. पुलिसकर्मी ने जवाब में कहा कि स्टिकर आपत्तिजनक है. इसके जवाब में बाइक चालक ने पुलिसकर्मी पर नबी की शान में अपमान करने का आरोप लगाया. ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगर कोई अपनी गाड़ी पर I Love Muhammad लिखवाता है, तो क्या उसका चालान कट सकता है? चलिए जानें.

किस धारा के तहत हो सकती है कार्रवाई

अगर आप रोजाना सड़क पर गाड़ी या बाइक चलाते हैं, तो ट्रैफिक नियमों की जानकारी आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि ड्राइविंग लाइसेंस रखना. सड़क पर सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं, बल्कि नियमों का पालन करना भी आपकी जिम्मेदारी है. ऐसे में यह जानना भी मायने रखता है कि क्या गाड़ी पर किसी भी तरह का धार्मिक स्टिकर लगवाया जा सकता है कि नहीं. दरअसल भारत में वाहन पर किसी भी प्रकार के धार्मिक या जाति-सूचक स्टिकर लगाने के मामले में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 179 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

अवैध हैं धार्मिक स्टिकर

इस अधिनियम के तहत वाहन चालक को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या अन्य सजा दी जा सकती है. इसका मकसद सड़क पर सार्वजनिक शांति बनाए रखना और किसी भी धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने धर्म या किसी विशेष समूह को बढ़ावा देने से रोकना है. ऐसे स्टिकर सीधे तौर पर अवैध हैं और इनके कारण ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है.

चालान और जुर्माने की राशि

सामान्य तौर पर, अगर वाहन पर धर्म या जाति-सूचक स्टिकर लगाए गए हैं, तो जुर्माने की राशि लगभग 1000 रुपये होती है. अगर स्टिकर नंबर प्लेट पर लगाया गया हो, तो पहली बार में 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसका कारण यह है कि नंबर प्लेट पर सिर्फ वाहन का नंबर ही लिखा जा सकता है और कोई अन्य शब्द या चिन्ह लिखना गैरकानूनी है. नियम का उल्लंघन बार-बार करने पर जुर्माना बढ़ सकता है और कुछ मामलों में एक साल तक की कैद का प्रावधान भी लागू हो सकता है.

कब हो सकता है चालान

वैसे तो बाइक या कार पर I Love Muhammad जैसे स्टिकर सामान्यतः धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में आते हैं और इन्हें सीधे आपत्तिजनक नहीं माना जाता है. लेकिन अगर स्थानीय पुलिस अधिकारी अगर इसे सार्वजनिक शांति भंग करने वाला या सार्वजनिक स्थल पर आपत्तिजनक समझते हैं, तो वे वाहन चालक से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और परिस्थितियों के आधार पर चालान काट सकते हैं. गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द, अश्लील चित्र या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द लिखे हुए स्टिकर पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है.

क्या कर सकते हैं और क्या नहीं

अपनी गाड़ी पर धार्मिक स्टिकर लगाना कानूनी रूप से संभव है, लेकिन यह स्टिकर किसी विशेष धर्म या जाति को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए. अनावश्यक विवाद या ट्रैफिक जुर्माने से बचने के लिए केवल वैध और सामान्य धार्मिक संदेश वाले स्टिकर का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: ट्रेन में कितना गोल्ड लेकर जा सकते हैं आप? जान लें RBI का नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 08 Oct 2025 04:13 PM (IST)
Tags :
Baghpat Motor Vehicle Act I Love Muhammad Challan For Religious Sticker Vehical
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA से 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA से 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
क्रिकेट
9 नंबर पर भी बैटिंग करने को तैयार हैं संजू सैमसन, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोच गौतम गंभीर को मैसेज
9 नंबर पर भी बैटिंग करने को तैयार हैं संजू सैमसन, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोच गौतम गंभीर को मैसेज
Advertisement

वीडियोज

Sahara Scam: Supreme Court, Adani Deal और निवेशकों को मिल रही बड़ी राहत|Paisa Live
US का Tariff Attack: India की Auto Exports को ₹12,000 करोड़ का झटका| Paisa Live
EPFO से ज़्यादा Pension पाने का रास्ता खुला! Kerala High Court का ऐतिहासिक फैसला| Paisa Live
IPO Alert: Mittal Sections Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Anantam Highways InvIT IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
बिहार
जीतन राम मांझी की NDA से 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'कोई हो...'
जीतन राम मांझी की NDA से 'नाराजगी' पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कह दी ऐसी बात
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
क्रिकेट
9 नंबर पर भी बैटिंग करने को तैयार हैं संजू सैमसन, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोच गौतम गंभीर को मैसेज
9 नंबर पर भी बैटिंग करने को तैयार हैं संजू सैमसन, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले कोच गौतम गंभीर को मैसेज
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
जनरल नॉलेज
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
हेल्थ
Arthritis Prevention Tips: हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
जनरल नॉलेज
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget