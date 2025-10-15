कार्यकाल खत्म होने से पहले सैम मानेकशॉ से क्यों मिले थे कलाम, कैसे चुकाया था उनका 'उधार'?

भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद के बारे में कौन नहीं जानता है. वह काफी मशहूर शख्शियत होने के साथ साथ कई लोगों के रोल मॉडल भी हैं. कलाम ने अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर अब्दुल कलाम की आज बर्थ एनिवर्सरी है. ऐसे में एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ किसी ऐसे भी हैं, जिन्हें हम नहीं जानते. उन्हीं में से एक किस्सा तब का है, जब अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले कलाम सैम मानेकशॉ से मिलने गए थे और उनका उधार चुकाया था. आइए बताते हैं आपको इस किस्से के बारे में.

मानेकशॉ से कब मिले कलाम?

साल 2007 की एक सुबह को एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के कुन्नूर में मौजूद एक अस्पताल का दौरा करने गए थे. उस समय उन्हें जानकारी मिली कि उसी अस्पताल में फील्ड मार्शल मानेकशॉ का इलाज चल रहा है. वही मानेकशॉ, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 9 गोलियां लगने के बाद भी बहादुरी से लड़ाई की. ऐसे में कलाम बिना देरी किए सीधा फील्ड मार्शल से मिलने चले गए.

दोनों के बीच क्या हुई बात?

डॉ. कलाम ने मानेकशॉ के कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले उनका हाल-चाल पूछा. फिर बेहद नर्म लहजे में पूछा कि कहीं उन्हें कोई असुविधा तो नहीं और क्या वह शॉ को बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ कर सकते है? इस पर शॉ ने जवाब दिया कि उनके प्यारे देश के राष्ट्रपति उनके सामने खड़े होते हुए भी वह उन्हें सैल्यूट नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस बात का दुख है. यह सुनकर कलाम की आंखें नम हो गईं और उन्होंने मानेकशॉ का हाथ थाम लिया.

कलाम ने कैसे चुकाया मानेकशॉ का उधार?

मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद पर रहते पेंशन मिलती थी, लेकिन लंबे समय से बढ़ी हुई पेंशन की राशि उन्हें नहीं मिली थी. ऐसे में दोनों में हो रही बातचीत के दौरान मानेकशॉ अपनी यह परेशानी राष्ट्रपति कलाम को बताई. कलाम ने इस बात को गंभीरता से लिया. दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को निर्देश दिया और एक हफ्ते के अंदर लगभग 1.30 करोड़ रुपये की बकाया पेंशन के साथ एक स्पेशल विमान से अधिकारी वेलिंग्टन भेजा गया और इस तरह कलाम ने मानेकशॉ का यह उधार चुकाया.

