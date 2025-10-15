हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकार्यकाल खत्म होने से पहले सैम मानेकशॉ से क्यों मिले थे कलाम, कैसे चुकाया था उनका 'उधार'?

कार्यकाल खत्म होने से पहले सैम मानेकशॉ से क्यों मिले थे कलाम, कैसे चुकाया था उनका 'उधार'?

एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से कई लोगों के लिए प्रेरणा मिलती है. हालांकि, कलाम की जिंदगी में कई ऐसे किस्से भी हैं, जो काफी अनोखे हैं. इन्हें में से एक है कलाम की मानेकशॉ से मुलाकात का किस्सा.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 15 Oct 2025 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद के बारे में कौन नहीं जानता है. वह काफी मशहूर शख्शियत होने के साथ साथ कई लोगों के रोल मॉडल भी हैं. कलाम ने अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नाम कमाया. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर अब्दुल कलाम की आज बर्थ एनिवर्सरी है. ऐसे में एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी के कुछ किसी ऐसे भी हैं, जिन्हें हम नहीं जानते. उन्हीं में से एक किस्सा तब का है, जब अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले कलाम सैम मानेकशॉ से मिलने गए थे और उनका उधार चुकाया था. आइए बताते हैं आपको इस किस्से के बारे में.

मानेकशॉ से कब मिले कलाम?

साल 2007 की एक सुबह को एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के कुन्नूर में मौजूद एक अस्पताल का दौरा करने गए थे. उस समय उन्हें जानकारी मिली कि उसी अस्पताल में फील्ड मार्शल मानेकशॉ का इलाज चल रहा है. वही मानेकशॉ, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 9 गोलियां लगने के बाद भी बहादुरी से लड़ाई की. ऐसे में कलाम बिना देरी किए सीधा फील्ड मार्शल से मिलने चले गए. 

दोनों के बीच क्या हुई बात? 

डॉ. कलाम ने मानेकशॉ के कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले उनका हाल-चाल पूछा. फिर बेहद नर्म लहजे में पूछा कि कहीं उन्हें कोई असुविधा तो नहीं और क्या वह शॉ को बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ कर सकते है? इस पर शॉ ने जवाब दिया कि उनके प्यारे देश के राष्ट्रपति उनके सामने खड़े होते हुए भी वह उन्हें सैल्यूट नहीं कर सकते हैं, उन्हें इस बात का दुख है. यह सुनकर कलाम की आंखें नम हो गईं और उन्होंने मानेकशॉ का हाथ थाम लिया.

कलाम ने कैसे चुकाया मानेकशॉ का उधार?

मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के पद पर रहते पेंशन मिलती थी, लेकिन लंबे समय से बढ़ी हुई पेंशन की राशि उन्हें नहीं मिली थी. ऐसे में दोनों में हो रही बातचीत के दौरान मानेकशॉ अपनी यह परेशानी राष्ट्रपति कलाम को बताई. कलाम ने इस बात को गंभीरता से लिया. दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को निर्देश दिया और एक हफ्ते के अंदर लगभग 1.30 करोड़ रुपये की बकाया पेंशन के साथ एक स्पेशल विमान से अधिकारी वेलिंग्टन भेजा गया और इस तरह कलाम ने मानेकशॉ का यह उधार चुकाया.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 07:06 AM (IST)
