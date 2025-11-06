हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Assembly Election 2025: जिन क्षेत्रों में बिजली ही नहीं, वहां कैसे काम करती है EVM; क्या बैलेट पेपर से कराई जाती है वोटिंग?

Bihar Assembly Election 2025: जिन क्षेत्रों में बिजली ही नहीं, वहां कैसे काम करती है EVM; क्या बैलेट पेपर से कराई जाती है वोटिंग?

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो गई है. लेकिन क्या आपको पता है कि बिना बिजली वाले इलाकों में ईवीएम के जरिए वोटिंग कैसे की गई है?

By : निधि पाल | Updated at : 06 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है. कई इलाकों में लोगों ने भारी उत्साह के साथ मतदान किया, कुछ जगहों पर लंबी कतारें लगीं, तो कहीं बूथों पर सन्नाटा रहा, लेकिन एक बात जिसने सभी का ध्यान खींचा, वो यह कि जिन इलाकों में अब भी बिजली की सुविधा पूरी तरह नहीं है, वहां वोटिंग कैसे कराई जाती है. क्या ईवीएम बिना बिजली के भी चल सकती है, या फिर उन इलाकों में बैलेट पेपर से मतदान कराया जाता है. चलिए जानें.

कौन बनाता है ईवीएम

यह सवाल हर चुनाव के वक्त उठता है. लेकिन सच्चाई यह है कि EVM को चलने के लिए बिजली की जरूरत ही नहीं होती है. यह मशीन भारतीय इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है, जिसने तकनीक और सरलता दोनों को साथ जोड़ा है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), ये दो सरकारी संस्थान हैं जो देशभर में उपयोग होने वाली सभी EVM बनाती हैं.

क्या बिना बिजली के भी काम करती है ईवीएम

इन मशीनों को 7.5 वोल्ट के एक विशेष एल्काइन पावर-पैक से चलाया जाता है, जिसमें 1.5 वोल्ट के पांच साधारण AA सेल लगे होते हैं. ये सेल्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप टीवी रिमोट या वॉल क्लॉक में इस्तेमाल करते हैं, फर्क बस इतना है कि EVM में इन्हें खास तरीके से जोड़ा जाता है ताकि पूरी मशीन कई घंटों तक बिना रुकावट चल सके.

यही वजह है कि बिहार जैसे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में, जहां अब भी बिजली कटौती आम बात है, वहां भी वोटिंग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से होती है, बैलट पेपर से नहीं. EVM इस तरह डिजाइन की गई है कि यह किसी भी स्थिति में भरोसेमंद तरीके से काम करे, चाहे वह पहाड़ी इलाका हो, बिजलीविहीन गांव या फिर गर्मी से तपता मैदान. 

हर चुनाव से पहले होती है टेस्टिंग

भारत के चुनाव आयोग ने बताया है कि हर EVM का ट्रायल मतदान से पहले किया जाता है. मशीनों को मॉक पोल के जरिए टेस्ट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई तकनीकी दिक्कत न आए. अगर कहीं मशीन खराब भी हो जाए, तो रिजर्व EVM तुरंत पहुंचाई जाती है.

पूरी तरह से सुरक्षित है ईवीएम

कुछ आलोचकों ने बैलेट पेपर वापसी की बात की थी, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि EVM ने न सिर्फ समय और संसाधन बचाए हैं, बल्कि परिणामों की सटीकता भी बढ़ाई है. चुनाव आयोग हर बार यह दोहराता है कि ये मशीनें पूरी तरह स्वतंत्र, सुरक्षित और टैम्पर-प्रूफ हैं, क्योंकि ये इंटरनेट या किसी बाहरी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होतीं हैं.

यह भी पढ़ें: Bihar Election 2025: चुनाव के बाद कब हटती है आचार संहिता, जानें इसके बाद क्या होते हैं बदलाव?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 06 Nov 2025 05:32 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 Bihar First Phase Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025 Voting:वोट देते ही Rabri ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी पूरे बिहार में होने लगी चर्चा
Bihar Election 2025 Voting: Misa Bharti के इस बयान ने Nitish Kumar को कर दिया चैलेंज
Bihar Election 2025 Voting : Giriraj के बुर्के वाले बयान पर Chirag ने चौंका दिया । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting : Mukesh Sahni का ये सीक्रेट प्लान पलट जाएगा चुनाव । JDU । RJD
Bihar Election 2025 Voting: वोटिंग करने पहुंचे Lalu परिवार के इन आरोपों ने NDA में मचा दी खलबली
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
गाजा में हमास के लड़ाकों का कत्ल करेगी मुनीर की आर्मी! अमेरिका ने दिया आदेश, मना नहीं कर पाएगा PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
'चुनावी दूल्हा भी जान गए कि वह CM नहीं बनने वाले', बिहार की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
'बहुत से एक्टर सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं, दीपिका का मुद्दा क्यों बनाया गया?', यामी गौतम ने की 'हक' की बात
क्रिकेट
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
सुरेश रैना समेत 2 भारतीय क्रिकेटरों पर ED ने की कार्यवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त; जानें क्या है मामला
विश्व
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
पाकिस्तान का 'बेताज बादशाह' बनने जा रहा आसिम मुनीर! संविधान बदलने की तैयारी में शरीफ सरकार
यूटिलिटी
किस उम्र तक के लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जान लें पूरा प्रॉसेस
किस उम्र तक के लोग बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड, जान लें पूरा प्रॉसेस
जनरल नॉलेज
इस झील के पानी में जिंदा रह सकते हैं दूसरे ग्रह के इंसान, नासा वाले भी आकर करते हैं रिसर्च
इस झील के पानी में जिंदा रह सकते हैं दूसरे ग्रह के इंसान, नासा वाले भी आकर करते हैं रिसर्च
शिक्षा
IAS Sasses Story: माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ IAS बनीं गार्गी जैन, पढ़ें सपनों को सच करने वाली कहानी
माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ IAS बनीं गार्गी जैन, पढ़ें सपनों को सच करने वाली कहानी
ENT LIVE
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
Haq Review: इमरान हाशमी का दमदार अभिनय, यामी गौतम ने साबित किया कि वह अद्भुत हैं | बॉक्स ऑफिस
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
Embed widget