हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षायूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ

यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ

UGC NET Results: अब उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं. यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो भारत भर में शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए आयोजित की जाती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Feb 2026 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी होती है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) या सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पदों पर काम करना चाहते हैं या फिर पीएचडी प्रवेश लेना चाहते हैं. अब उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं. यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो भारत में शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए आयोजित की जाती है.

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य और सक्षम उम्मीदवार उच्च शिक्षा में शिक्षक या शोधकर्ता के रूप में चयनित हों. दिसंबर 2025 में यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में छह दिनों में आयोजित की गई थी, जिसमें 85 विषय शामिल थे. परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच किया गया और इसे देशभर के 283 शहरों में स्थित 663 परीक्षा केंद्रों पर 11 शिफ्ट में आयोजित किया गया. 

ऐसे तुरंत चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ

1. यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के परिणाम चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं. 

2. वहां UGC NET दिसंबर 2025 परिणाम लिंक पर क्लिक करें. 

3. अपना आवेदन संख्या और जन्मतिथि डालकर अपना स्कोरकार्ड देखें. 

4. अपने परिणाम को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें. 

जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए कट‑ऑफ

जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए उच्चतम कट-ऑफ अंक अनारक्षित श्रेणी में 248 अंक रहे.  इसके बाद बौद्ध और जैन विषय में 244 और फ्रेंच विषय में 240 अंक रहे. JRF के लिए योग्य उम्मीदवार 5,141, सहायक प्रोफेसर के लिए योग्य उम्मीदवार 59,821,  पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवार 117,058. एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए यह भी सुनिश्चित किया कि परीक्षा मूल्यांकन पारदर्शी और निष्पक्ष हो. इसी के तहत 14 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक उम्मीदवारों की प्रश्न पत्र, अंतिम उत्तर कुंजी और उनके जवाब एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए थे. 

जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए आगे की प्रक्रिया

जो उम्मीदवार JRF और Assistant Professor दोनों पदों के लिए योग्य पाए गए हैं, उन्हें एनटीए पोर्टल के माध्यम से पात्रता प्रमाण पत्र और JRF पुरस्कार पत्र प्रदान किए जाएंगे.यह प्रमाण पत्र उम्मीदवारों के आगे की शैक्षणिक या शोध गतिविधियों में बहुत उपयोगी होगा. 

यह भी पढ़ें - UPSC नियमों में बड़ा बदलाव: बार-बार सिविल सेवा परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे IAS-IFS, IPS ऑप्शन को लेकर भी हुआ बदलाव

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 05 Feb 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
UGC NET 2025 NET Scorecard UGC NET Cut-off Marks UGC NET 2025 Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement

वीडियोज

Parliament Budget Session: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी | Rahul Gandhi | PM Modi | Breaking
Tariff Relief ने बदली Game, Gokaldas Exports ने मारी बाज़ी | Paisa Live
Ghaziabad Case: कैसे तीनों बहनों ने लगाई छलांग? चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान! | Game Addiction
Ghaziabad Case: 'पिता पर 2 करोड़ रुपये का था कर्ज'- सूत्र | Game Addiction | UP | ABP News
Parliament Budget Session: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास | India US Trade Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
मूवी रिव्यू
Vadh 2 Review: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
वध 2 रिव्यू: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
यूटिलिटी
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जहां से लिया टिकट वहीं से करनी होगी बोर्डिंग, रेलवे करने जा रहा नियमों में बड़ा बदलाव
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget