यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी होती है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) या सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) पदों पर काम करना चाहते हैं या फिर पीएचडी प्रवेश लेना चाहते हैं. अब उम्मीदवार अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं. यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जो भारत में शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए आयोजित की जाती है.

इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य और सक्षम उम्मीदवार उच्च शिक्षा में शिक्षक या शोधकर्ता के रूप में चयनित हों. दिसंबर 2025 में यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में छह दिनों में आयोजित की गई थी, जिसमें 85 विषय शामिल थे. परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच किया गया और इसे देशभर के 283 शहरों में स्थित 663 परीक्षा केंद्रों पर 11 शिफ्ट में आयोजित किया गया.

ऐसे तुरंत चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ

1. यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के परिणाम चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

2. वहां UGC NET दिसंबर 2025 परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना आवेदन संख्या और जन्मतिथि डालकर अपना स्कोरकार्ड देखें.

4. अपने परिणाम को डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए कट‑ऑफ

जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए उच्चतम कट-ऑफ अंक अनारक्षित श्रेणी में 248 अंक रहे. इसके बाद बौद्ध और जैन विषय में 244 और फ्रेंच विषय में 240 अंक रहे. JRF के लिए योग्य उम्मीदवार 5,141, सहायक प्रोफेसर के लिए योग्य उम्मीदवार 59,821, पीएचडी प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवार 117,058. एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए यह भी सुनिश्चित किया कि परीक्षा मूल्यांकन पारदर्शी और निष्पक्ष हो. इसी के तहत 14 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक उम्मीदवारों की प्रश्न पत्र, अंतिम उत्तर कुंजी और उनके जवाब एनटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए थे.

जेआरएफ और सहायक प्रोफेसर के लिए आगे की प्रक्रिया

जो उम्मीदवार JRF और Assistant Professor दोनों पदों के लिए योग्य पाए गए हैं, उन्हें एनटीए पोर्टल के माध्यम से पात्रता प्रमाण पत्र और JRF पुरस्कार पत्र प्रदान किए जाएंगे.यह प्रमाण पत्र उम्मीदवारों के आगे की शैक्षणिक या शोध गतिविधियों में बहुत उपयोगी होगा.

