मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 7 फरवरी से करीब एक महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का आरंभ हो जाएगा. इसमें कुल 20 टीमें खेल रही हैं, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप्स में बांटा गया है. भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल हैं, जिनके बीच 15 फरवरी को मुकाबला होना है. लेकिन अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम से इस मैच को नहीं खेलने के लिए कहा है. बाकायदा पाकिस्तान सरकार ने पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी टीम टूर्नामेंट में तो हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी. भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया कि कैसे क्रिकेट में पाकिस्तान की अहमियत भारत की वजह से है.

आकाश चोपड़ा सोशल मीडिया पर पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे. इसमें एक यूजर ने पूछा कि अगर आईसीसी पीसीबी पर जुर्माना भी लगाता है तो पीसीबी उनमें से बहुत कम पैसे कमाता है तो आईसीसी और कैसे इसकी रिकवरी करेगा? इसके जवाब में आकाश ने कहा, "पहली बात तो ये बहुत मुश्किल गणित होता है, कहीं लिखा नहीं होता कि इस मुकाबले के इतने पैसे मिलेंगे. इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसका जो मन कर रहा है वो बोल रहा है. कई लोगों का सवाल था कि इस मुआवजा क्या होगा, टीवी राइट्स का क्या होगा?"

ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, "पहले पाकिस्तान क्रिकेट को समझना जरुरी है. पाकिस्तान क्रिकेट महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान अच्छा खेलती है? वो जरुरी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलते. ऐसा नहीं है कि वो बहुत कमाल की टीम है, नहीं है ऐसा. पाकिस्तान इसलिए जरुरी है क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान की राइवलरी जिंदा है. उस राइवलरी को अगर आपने मार दिया कि ये मैच होगा ही नहीं तो भारत अपने रास्ते आगे बढ़ जाएगा लेकिन पाकिस्तान की वैल्यू खत्म हो जाएगी. क्योंकि आपकी टीम अच्छी नहीं है. और सिर्फ दर्शकों की संख्या से कुछ नहीं होता."

उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान इकॉनमी में तब तक तो जिंदा है जब तक भारत पाकिस्तान राइवलरी जिंदा है, जिस दिन ये खत्म तो पाकिस्तान का वजूद (जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट को दे रहे हैं) खत्म हो जाएगा. ये सच है. क्योंकि उस रेवेन्यू को वो (पाकिस्तान) खत्म कर रहे हैं.

तो बाकी लोग कहेंगे कि तुम तो डूब रहे हो, हमें क्यों लेकर डूब रहे हो. बाहर करो इसको. आप मत बनाइए उन्हें FTP का हिस्सा, उनके साथ द्विपक्षीय सीरीज मत खेलिए. क्योंकि वैसे भी आप कुछ कर तो नहीं रहे, आपके राइट्स बेचने में दिक्कत होती है. बहुत कम टीमें हैं जो पाकिस्तान में अपनी ए टीम लेकर जाती है. अगर इंडिया ने इसे खत्म कर दिया तो भारत का चल जाएगा लेकिन आपका क्या होगा, सोचना इसे."