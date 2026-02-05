हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना

'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना

IND vs PAK T20 World Cup 2026: भारत के पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि कैसे क्रिकेट में पाकिस्तान की अहमियत टीम इंडिया की वजह से हैं. पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना किया है.

By : शिवम | Updated at : 05 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 7 फरवरी से करीब एक महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का आरंभ हो जाएगा. इसमें कुल 20 टीमें खेल रही हैं, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप्स में बांटा गया है. भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में शामिल हैं, जिनके बीच 15 फरवरी को मुकाबला होना है. लेकिन अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम से इस मैच को नहीं खेलने के लिए कहा है. बाकायदा पाकिस्तान सरकार ने पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी टीम टूर्नामेंट में तो हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी. भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने बताया कि कैसे क्रिकेट में पाकिस्तान की अहमियत भारत की वजह से है.

आकाश चोपड़ा सोशल मीडिया पर पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे. इसमें एक यूजर ने पूछा कि अगर आईसीसी पीसीबी पर जुर्माना भी लगाता है तो पीसीबी उनमें से बहुत कम पैसे कमाता है तो आईसीसी और कैसे इसकी रिकवरी करेगा? इसके जवाब में आकाश ने कहा, "पहली बात तो ये बहुत मुश्किल गणित होता है, कहीं लिखा नहीं होता कि इस मुकाबले के इतने पैसे मिलेंगे. इस समय अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसका जो मन कर रहा है वो बोल रहा है. कई लोगों का सवाल था कि इस मुआवजा क्या होगा, टीवी राइट्स का क्या होगा?"

ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, "पहले पाकिस्तान क्रिकेट को समझना जरुरी है. पाकिस्तान क्रिकेट महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान अच्छा खेलती है? वो जरुरी नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलते. ऐसा नहीं है कि वो बहुत कमाल की टीम है, नहीं है ऐसा. पाकिस्तान इसलिए जरुरी है क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान की राइवलरी जिंदा है. उस राइवलरी को अगर आपने मार दिया कि ये मैच होगा ही नहीं तो भारत अपने रास्ते आगे बढ़ जाएगा लेकिन पाकिस्तान की वैल्यू खत्म हो जाएगी. क्योंकि आपकी टीम अच्छी नहीं है. और सिर्फ दर्शकों की संख्या से कुछ नहीं होता."

उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान इकॉनमी में तब तक तो जिंदा है जब तक भारत पाकिस्तान राइवलरी जिंदा है, जिस दिन ये खत्म तो पाकिस्तान का वजूद (जो वो इंटरनेशनल क्रिकेट को दे रहे हैं) खत्म हो जाएगा. ये सच है. क्योंकि उस रेवेन्यू को वो (पाकिस्तान) खत्म कर रहे हैं.

तो बाकी लोग कहेंगे कि तुम तो डूब रहे हो, हमें क्यों लेकर डूब रहे हो. बाहर करो इसको. आप मत बनाइए उन्हें FTP का हिस्सा, उनके साथ द्विपक्षीय सीरीज मत खेलिए. क्योंकि वैसे भी आप कुछ कर तो नहीं रहे, आपके राइट्स बेचने में दिक्कत होती है. बहुत कम टीमें हैं जो पाकिस्तान में अपनी ए टीम लेकर जाती है. अगर इंडिया ने इसे खत्म कर दिया तो भारत का चल जाएगा लेकिन आपका क्या होगा, सोचना इसे."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 05 Feb 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup India Vs Pakistan Aakash Chopra IND Vs PAK T20 World Cup T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
Advertisement

वीडियोज

Parliament Budget Session: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी | Rahul Gandhi | PM Modi | Breaking
Tariff Relief ने बदली Game, Gokaldas Exports ने मारी बाज़ी | Paisa Live
Ghaziabad Case: कैसे तीनों बहनों ने लगाई छलांग? चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान! | Game Addiction
Ghaziabad Case: 'पिता पर 2 करोड़ रुपये का था कर्ज'- सूत्र | Game Addiction | UP | ABP News
Parliament Budget Session: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास | India US Trade Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
WPL 2026 Winner Prize Money: WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
WPL 2026 जीतने वाली टीम को मिलेंगे करोड़ो रुपये, जानिए प्राइज मनी डिटेल; DC vs RCB फाइनल आज
मूवी रिव्यू
Vadh 2 Review: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
वध 2 रिव्यू: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
शिक्षा
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget