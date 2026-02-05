अगर आपको लगता है कि आप शेरलॉक होम्स के रिश्तेदार हैं और हर मर्डर मिस्ट्री में कातिल कौन है आपको पता चल जाता है तो यहां ऐसा नहीं होगा. आपको लगेगा कि आपको कुछ तो पता चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा, वध में जो शॉकिंग फैक्टर था वो वध 2 में ज्यादा है, ये पहले पार्ट से बेहतर फिल्म है.

कहानी

ये वध का सीक्वल नहीं है, नई कहानी कहानी है और यहां कहानी के बारे में ज्यादा नहीं बताया जा सकता. एक वध होता है, किसका होता है? कौन करता है? ये आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा और हां फिल्म थिएटर में ही देखिएगा.

कैसी है फिल्म

ये कमाल की फिल्म है, फिल्म का स्क्रीनप्ले बहुत शानदार है, फिल्म आपको सीट से उठने और मोबाइल देखने का मौका नहीं देती. फिल्म एक अच्छी पेस पर चलती है, सस्पेंस को बरकरार रखती है, एक एक करके परते खुलती हैं और आपको लगता है कि आपको तो पता है लेकिन क्लाइमैक्स आपको चौंका देता है. आप जो सोचते नहीं वो होता है. फिल्म में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की लव स्टोरी आपका दिल जीत लेती है. 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म में आपको एक भी मिनट एकस्ट्रा नहीं लगता. ऐसी फिल्में अक्सर लोग थिएटर जाकर नहीं देखते क्योंकि इनमें कोई सुपरस्टार नहीं है, लेकिन ये कमाल फिल्म है, जाकर देखिए ताकि अच्छी फिल्में बनें.

एक्टिंग

संजय मिश्रा ने शानदार काम किया है, वो इतने नेचुरल एक्टर हैं कि हर रोल में अंदर तक घुस जाते हैं. नीना गुप्ता के लिए प्यार हो या फिर अपने सीनियर्स के आगे भीगी बिल्ली बन जाना, हर शेड में वो कमाल कर देते हैं. नीना गुप्ता ने दिखा दिया कि वो कमाल हैं बेमिसाल है और उन्हें और काम मिलना चाहिए. कुमुद मिश्रा लाजवाब हैं, जिस तरह उन्होंने जेलर का किरदार निभाया है वो अपने आप में अनोखा है. जात पात में विश्वास रखने वाला ईमानदार जेलर, कुमुद बता देते हैं कि वो कमाल एक्टर हैं. अमित सिंह ने कमाल तरीके से पुलिसवाले का किरदार निभाया है. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता के आगे वो फीके नहीं पड़े. अक्षय डोगरा खतरनाक लगे हैं और अपने किरदार में उन्होंने जान डाल दी है. शिल्पा शुक्ला का काम बढ़िया है. योगिता बिहानी ने मासूमियत से अपने किरदार को बखूबी निभाया है.

राइटिंग और डायरेक्शन

जसपाल सिंह संधू ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, उन्होंने वध से ही अपनी डायरेक्शन की शुरुआत की थी और अपनी लेखनी को वध 2 से वो और लंबा कर गए.



रेटिंग - 4 स्टार्स