TMC सांसद सयानी घोष को लोकसभा से कितनी मिलती है सैलरी, बंगाल चुनाव में खूब हो रहीं वायरल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अभिनेत्री से सांसद बनीं सयानी घोष को ₹1.24 लाख मूल वेतन मिलता है।

उन्हें ₹87,000 निर्वाचन क्षेत्र और ₹75,000 ऑफिस भत्ता मिलता है।

संसद सत्र के दौरान हाजिरी के लिए प्रतिदिन ₹2,500 अतिरिक्त मिलते हैं।

2022-23 में उनकी सालाना आय लगभग ₹4.7 लाख घोषित की गई थी।

Sayani Ghosh Salary: पश्चिम बंगाल चुनावों के हाई वोल्टेज राजनीतिक माहौल में सयानी घोष एक ऐसी नेता के तौर पर उभरी हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है. वे आज-कल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं. कभी अभिनेत्री के तौर पर जानी जाने वाली सयानी ने राजनीति में कदम रखा और 2024 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जादवपुर से जीत हासिल की. जैसे-जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि एक सांसद के तौर पर उन्हें कितनी सैलरी मिलती है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब.

लोकसभा सांसद की बेसिक सैलरी

एक लोकसभा सांसद के तौर पर सियानी घोष को हर महीने ₹1,24,000 की बेसिक सैलरी मिलती है. यह भारत में सभी सांसदों के लिए एक तय सैलरी है. हाल ही में सरकार ने सांसदों की सैलरी और भत्तों में 24% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी.

भत्तों से इनकम में बढ़ोतरी

बेसिक सैलरी के अलावा सांसदों को कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं. जिससे उनकी हर महीने की इनकम काफी बढ़ जाती है. सियानी घोष को हर महीने ₹87000 का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है. इसका इस्तेमाल स्थानीय कामों और लोगों से जुड़ने के लिए किया जाता है. इन सबके अलावा उन्हें हर महीने ₹75000 का ऑफिस भत्ता भी मिलता है. यह स्टाफ की सैलरी, ऑफिस के रखरखाव और स्टेशनरी के खर्चों के लिए होता है. ये भत्ते इस बात को पक्का करते हैं कि सांसद अपनी प्रशासनिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को असरदार तरीके से निभा सकें.

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संसद सत्रों के दौरान रोजाना का भत्ता

जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है या कमिटी की बैठकें होती हैं तो सांसदों को हाजिरी के लिए रोजाना ढाई हजार रुपये का भत्ता मिलता है. यह भत्ता सिर्फ उन दिनों के लिए दिया जाता है जिन दिनों वे मौजूद रहते हैं और संसद के कामों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं.

सयानी घोष की टोटल इनकम

2024 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक सयानी घोष ने 2022-23 के लिए अपनी सालाना इनकम लगभग ₹4.7 लाख बताई है. उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹91.9 लाख घोषित की गई थी.

सयानी घोष का सफर एक बड़े बदलाव को दिखाता है. 2021 से पहले एक अभिनेत्री होने से लेकर आज एक सक्रिय राजनीतिक हस्ती बने तक का उनका सफर काफी अनोखा रहा है. टीएमसी में उनका आगे बढ़ना और जादवपुर से उनकी जीत ने उन्हें बंगाल की राजनीति के जाने-माने युवा चेहरों में से एक बना दिया है.

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