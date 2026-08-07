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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShakib Al Hasan Net Worth : कितनी दौलत के मालिक हैं शाकिब अल हसन? कहां से होती है उनकी कमाई

Shakib Al Hasan Net Worth : कितनी दौलत के मालिक हैं शाकिब अल हसन? कहां से होती है उनकी कमाई

Shakib Al Hasan Net Worth : इस बार वजह उनका क्रिकेट प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनके घर पर हुए कथित हमले की घटना है. जानकारी के मुताबिक, मगुरा स्थित उनके घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगाने की भी कोशिश हुई.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Aug 2026 08:27 AM (IST)
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Shakib Al Hasan Net Worth : बांग्लादेश के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका क्रिकेट प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनके घर पर हुए कथित हमले की घटना है. जानकारी के मुताबिक, मगुरा स्थित उनके घर में तोड़फोड़ की गई और आग लगाने की भी कोशिश हुई. यह घटना ऐसे समय सामने आई, जब शाकिब नई दिल्ली में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक मीडिया कार्यक्रम में शामिल हुए थे. इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है. इसी बीच लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि क्रिकेट के सबसे सफल ऑलराउंडरों में गिने जाने वाले शाकिब अल हसन आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं. तो आइए जानते हैं कि शाकिब अल हसन कितनी दौलत के मालिक हैं और उनकी कमाई कहां से होती है. 

शाकिब अल हसन के घर पर क्या हुआ?

मगुरा शहर के केशब मोड़ इलाके में कुछ लोग शाकिब अल हसन के घर पहुंचे. वहां पहले ईंट-पत्थर फेंककर घर की खिड़कियों के शीशे तोड़े गए. इसके बाद घर में आग लगाने की कोशिश भी की गई. घटना के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

शेख हसीना के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बढ़ा विवाद

यह पूरा मामला उस समय सामने आया, जब शाकिब अल हसन नई दिल्ली में आयोजित एक मीडिया कार्यक्रम में पहुंचे. इस कार्यक्रम को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संबोधित किया था. कार्यक्रम खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही उनके घर पर हमले का दावा किया गया.  शाकिब पहले मगुरा-1 सीट से अवामी लीग के सांसद भी रह चुके हैं. इसी वजह से इस घटना को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है. हालांकि, हमले की असली वजह को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 

शाकिब अल हसन कितनी दौलत के मालिक हैं?

रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2024 में शाकिब अल हसन की कुल नेटवर्थ करीब 71.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 600 करोड़ रुपये बताई गई है. उनकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा क्रिकेट, ब्रांड एंडोर्समेंट और अलग-अलग बिजनेस से आता है. 

यह भी पढ़ें - Ethanol: कौन-सा देश सबसे ज्यादा बनाता है एथेनॉल, क्या वहां पेट्रोल में मिलाते हैं इसे?

शाकिब अल हसन की कमाई कहां से होती है?

शाकिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट से अच्छी इनकम हासिल करते हैं. इसके अलावा वह बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में भी खेलते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह रंगपुर राइडर्स टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके साथ करीब 40 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट है. क्रिकेट के अलावा शाकिब अल हसन कई बड़े ब्रांड्स का प्रचार भी करते हैं. इनमें ओप्पो, एसजी, ग्रामीणफोन, रूपायन सिटी, एशियन पेट्स बांग्लादेश और ब्लूचीज आउटफिटर्स जैसे नाम शामिल हैं. इन ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उनकी कमाई होती है. साथ ही शाकिब ने कई बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है. उनकी अपनी कपड़ों की कंपनी है, जूतों का बिजनेस है और एक रेस्तरां में भी उन्होंने निवेश किया हुआ है. यही वजह है कि उनकी इनकम के कई अलग-अलग सोर्स हैं. 

यह भी पढ़ें - सचिन तेंदुलकर-वीरेंद्र सहवाग या सौरव गांगुली, किस रिटायर्ड क्रिकेटर को मिलती है सबसे ज्यादा पेंशन?

Published at : 07 Aug 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina BANGLADESH Shakib Al Hasan Net Worth Cricketer Shakib Al Hasan House Attack
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