हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBaba Vanga Prediction: 2026 में सोना-चांदी और तांबा कहर बरपाएगा या कर देगा बर्बाद? हैरान कर देंगी बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी

Baba Vanga Prediction: 2026 में सोना-चांदी और तांबा कहर बरपाएगा या कर देगा बर्बाद? हैरान कर देंगी बाबा वेंगा की यह भविष्यवाणी

Baba Vanga Prediction: पूरी दुनिया इस वक्त आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है. इसी बीच बाबा वेंगा की भविष्यवाणी चर्चा का विषय बन चुकी हैं. आइए जानते हैं क्यों.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 06 Feb 2026 05:49 PM (IST)
Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों और सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है. ऐसा माना जाता है कि बुल्गारिया की बाबा वेंगा ने दुनिया की बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी. जैसे-जैसे दुनिया महंगाई, करेंसी में उतार चढ़ाव और धीमी ग्रोथ से जूझ रही है, कैश संकट के बारे में उनकी कथित भविष्यवाणी एक नई बहस छेड़ रही है.

बाबा वेंगा की कैश संकट की चेतावनी

उनकी भविष्यवाणियों के मुताबिक बाबा वेंगा ने एक ऐसे भविष्य की चेतावनी दी थी जहां पर कागजी मुद्रा अपना पूरा मूल्य खो देगी, जिससे दुनिया भर में कैश की कमी हो जाएगी. ऐसे हालातों में लोग बैंकों में रखे पैसे या फिर फिजिकल नोटों पर भरोसा करने में मुश्किल महसूस करेंगे. इसके बजाय सोना, चांदी और तांबा जैसी ठोस संपत्तियों को धन का सबसे सुरक्षित भंडार माना जाएगा.

कीमती धातुओं की कीमतों में बड़ा उछाल 

बीते कुछ समय में वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली. भारत के एमसीएक्स पर सोना 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया. इसी के साथ चांदी ₹400000 प्रति किलोग्राम को पार कर गई. ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था. इन रिकॉर्ड ऊंचाइयों ने निवेशकों को भारी रिटर्न दिया.

अचानक आई गिरावट 

ठीक उसी समय जब उम्मीदें चरम पर थी बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली. 30 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई और लगातार तीन दिनों तक गिरावट जारी रही. घबराहट में  लोगों ने बेचना शुरू कर दिया. यह डिजिटल और पेपर गोल्ड में ज्यादा देखने को मिला क्योंकि निवेशकों को और ज्यादा गिरावट का डर था. हालांकि अनुभवी बाजार विशेषज्ञों ने इस गिरावट को क्रैश के बजाय एक स्वस्थ सुधार के रूप में देखा.

रिकवरी और नए सिरे से विश्वास 

गिरावट के बाद कीमती धातुओं ने तेजी से अपनी ताकत को वापस हासिल किया. अप्रैल डिलीवरी के लिए सोना वापस लगभग 1.59 लाख पर चढ़ गया. इसी के साथ चांदी भी ऊंचे स्तर पर स्थिर हो गई. 

क्या बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं 

अमेरिका डॉलर के कमजोर होने, वैश्विक कर्ज बढ़ने और शेयर बाजारों में स्थिरता दिखाने के साथ कई लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में बताए गए आर्थिक तनाव उम्मीद से पहले ही सामने आ सकते हैं. निवेशकों का फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंकों और कैश से दूर होकर सोने और चांदी की तरफ बढ़ता रुझान कुछ लोगों द्वारा इस बदलती वित्तीय मानसिकता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

भले ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी संयुक्त हो या फिर सच में कोई भविष्यवाणी ही हो, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है. सोना, चांदी और तांबा एक बार फिर ग्लोबल फाइनेंशियल बातचीत का मुख्य हिस्सा बन चुका है. निवेशक ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं जो हमेशा रहने वाली लगती हैं. लेकिन बहस अभी भी जारी है कि क्या यह धातुएं स्थिरता की निशानी हैं या फिर आगे आने वाली बड़ी मुश्किलों का संकेत.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 06 Feb 2026 05:49 PM (IST)
और पढ़ें
