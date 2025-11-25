Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या में आज (25 नवंबर) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज का आरोहण किया. यह धर्मध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है. ध्वज फहराते ही राम मंदिर के पूरे परिसर में जय श्री राम के नारे लगाए गए. वहीं ध्वजारोहण के पहले पीएम ने सप्त मंदिरों के दर्शन किए और मंदिर में आरती भी की. इस आयोजन में कई बड़े नेताओं सहित 7000 मेहमान इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने. वहीं ध्वजारोहण के बीच राम मंदिर में लगी हर चीज की चर्चा भी जोरों से होने लगी है. ऐसे में राम मंदिर में लगे 44 द्वार और 18 दरवाजाें को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि राम मंदिर में 44 द्वारा और 18 दरवाजे में क्या अंतर है?

राम मंदिर में लगे 44 द्वार और 18 दरवाजे

राम मंदिर का पूरा परिसर 70.5 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें कुल 44 द्वार बनाए गए हैं. वहीं इन द्वार में से 18 द्वार ऐसे हैं जिनमें असल में दरवाजे लगे हैं. वहीं बाकी के द्वार बिना दरवाजाें के हैं. यानी यह केवल मंदिर के रास्ते और संरचना का हिस्सा है. वहीं 18 दरवाजों में से भी 14 दरवाजे स्वर्णजड़ित है. जबकि चार दरवाजे स्टोर एरिया के हैं, जिन्हें लकड़ी पर वार्निश करके तैयार किया गया है. राम मंदिर के भूतल में लगे सभी दरवाजे खास सागौन की लकड़ी के बने हैं जिन्हें हैदराबाद की एक कंपनी ने तैयार किया है.

भक्तों को सिर्फ मुख्य द्वार से मिलता है प्रवेश

राम मंदिर में 44 द्वार हैं, लेकिन भक्तों के लिए प्रवेश का केवल एक रास्ता तय किया गया है. राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को सुग्रीव किला की ओर से प्रवेश मिलता है. वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राम मंदिर तक पहुंचने के लिए तीन खास मार्ग भी तैयार किए गए हैं. यह तीनों मार्ग राम जन्म भूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ है. इन पथों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भीड़ बढ़ने पर भी भक्तों को दिक्कत न हो.

क्या है राम मंदिर में बने द्वार और दरवाजों में अंतर?

द्वार- द्वार राम मंदिर परिसर की संरचना में बनाए गए प्रवेश के बड़े बाहरी मार्ग है. यह द्वार हमेशा दरवाजाें से बंद नहीं होते हैं क्योंकि यहां पर दरवाजे नहीं लगे हैं.

दरवाजे- राम मंदिर में बने दरवाजे वह हैं जिन पर लकड़ी, धातु या सोने की परत चढ़ाई गई हो और जिन्हें खोला या बंद किया जा सकता है. ऐसे राम मंदिर में कुल 18 दरवाजे लगाए गए हैं.

ये भी पढ़ें: Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर का असली मालिक कौन, किसके पास जाता है यहां आने वाला सारा पैसा?