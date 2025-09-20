Asia Cup 2025: एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में शुक्रवार को भारत ने अबू धाबी में ओमान को 21 रनों से हरा दिया. 189 रनों का पीछा करते हुए ओमान ने भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी. आमिर कालीम और हम्माद मिर्जा ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए अर्धशतक लगाकर टीम को 20 ओवर में 167/4 का स्कोर दिया. लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के आगे उनके प्रदर्शन में थोड़ी सी कमी रह गई. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ओमान की जनसंख्या के बारे में और साथ ही उनकी टीम में कितने हिंदू और कितने मुस्लिम खिलाड़ी हैं.

ओमान की जनसंख्या

ओमान, जिसे सल्तनत ऑफ ओमान भी कहा जाता है, पश्चिम एशिया में अरब पेनिनसुला के दक्षिण पूर्वी तट पर बस एक देश है. आपको बता दें कि इसकी सीमाएं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से लगती हैं. 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक ओमान की कुल जनसंख्या 50,49,269 है. इस पूरी जनसंख्या में मूल ओमानी, दक्षिण एशिया से आए प्रवासी और कुछ पश्चिमी निवासी भी शामिल हैं.

ओमेन क्रिकेट टीम में हिंदू और मुस्लिम खिलाड़ी

ओमान की क्रिकेट टीम में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही खिलाड़ी देखने को मिलते हैं. टीम में कई खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं. एशिया कप 2025 के लिए ओमेन क्रिकेट टीम में यह खिलाड़ी शामिल हैं.

हिंदू खिलाड़ी: जितेंद्र सिंह, आर्यन बिष्ट, विनायक शुक्ला, आशीष ओदेडेरा, करण सोनावले, समय श्रीवास्तव.

मुस्लिम खिलाड़ी: हम्माद मिर्जा, सफयान युसूफ, आमिर कालीम, मोहम्मद नदीम, सफयान महमूद, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैयाज शाह, मुहम्मद इमरान, नदीम खान और शकील अहमद.

ओमान की टीम में हिंदू और मुस्लिम दोनों खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीम के प्रदर्शन में अपना पूरा योगदान देते हैं. यह टीम दर्शाती है कि अलग-अलग धर्म और संस्कृति होने के बावजूद भी कैसे एक टीम एक साथ रहकर शानदार प्रदर्शन दे सकती है.

