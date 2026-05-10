कितना एडवांस है भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, कौन-कौन सी मिसाइलें कर सकता है इंटरसेप्ट?

India Air Defense: दुनिया में जिस तरह लगातार युद्ध और तनाव का माहौल बढ़ रहा है, उसने हर देश को अपनी सुरक्षा और मजबूत करने पर मजबूर कर दिया है. रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर इजरायल, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के बीच बढ़ते तनाव ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा आसमान से आने वाले हमलों का होता है. ऐसे समय में भारत का स्वदेशी “आकाश एयर डिफेंस सिस्टम” देश के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरा है. यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और दूसरे हवाई खतरों को हवा में ही तबाह करने की क्षमता रखता है. वही खास बात यह है कि इसे पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है, जिससे देश की रक्षा ताकत और आत्मनिर्भरता दोनों मजबूत हुई हैं.

क्या है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम?

आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, जो जमीन से दुश्मन के हवाई हमलों को रोकने के लिए बनाया गया है. इसे भारत की सरकारी संस्था DRDO ने तैयार किया है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) इसका निर्माण करती है. यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही निशाना बना सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक साथ मार गिराने की क्षमता भी रखता है. यही कारण है कि भारतीय सेना और वायु सेना दोनों इसका इस्तेमाल करती हैं.

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कौन-कौन से खतरे को कर सकता है इंटरसेप्ट?

आकाश सिस्टम दुश्मन के कई हवाई खतरों को रोक सकता है. यह फाइटर जेट, ड्रोन, UAV और क्रूज मिसाइल जैसे हथियारों को हवा में ही तबाह करने की ताकत रखता है. यह सिस्टम करीब 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के निशानों को मार सकता है. वहीं इसका नया आकाश-NG वर्जन लगभग 80 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम बताया जाता है. साथ ही इसकी मिसाइल करीब 2.5 मैक की रफ्तार से उड़ती है जो आवाज की गति से करीब ढाई गुना ज्यादा होती है. इसी वजह से दुश्मन के लिए इससे बचना बेहद मुश्किल माना जाता है.

आकाश-NG को क्यों माना जा रहा है खास?

इसके अलावा आकाश का नया वर्जन “आकाश-NG” पहले से ज्यादा आधुनिक और ताकतवर माना जा रहा है. साथ ही इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह दुश्मन के तेज रफ्तार हमलों को जल्दी पहचान सकता है और उन पर सही निशाना लगा सकता है. आसान शब्दों में कहें तो यह सिस्टम हवा में आने वाले खतरों को तेजी से पकड़कर उन्हें खत्म करने में मदद करता है. इसके सफल ट्रायल के बाद रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की हवाई सुरक्षा पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो गई है.

भारत की ताकत बढ़ाने में निभा रहा बड़ी भूमिका

आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा ताकत का प्रतीक भी बन चुका है. यह पूरी तरह मोबाइल सिस्टम है, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर तैनात किया जा सकता है. वही इससे युद्ध या आपात स्थिति में तेजी से सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जा सकती है. पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए आकाश सिस्टम भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरा है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह ‘मेक इन इंडिया’ और स्वदेशी तकनीक की ताकत को दुनिया के सामने दिखाता है.

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