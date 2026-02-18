हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAI Impact Summit 2026: अब ट्रैक्टर भी हुआ ड्राइवरलेस, जानें यह खेती में कैसे करेगा मदद और कितना होगा कामयाब?

AI Impact Summit 2026: अब ट्रैक्टर भी हुआ ड्राइवरलेस, जानें यह खेती में कैसे करेगा मदद और कितना होगा कामयाब?

ड्राइवरलेस ट्रैक्टर को मोबाइल ऐप या रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है. इसके लिए ट्रैक्टर को मैन्युअली चलाकर खेत तक ले जाना होगा. इसके बाद उसके सिस्टम में खेत का साइज, खेती का टाइप आदि फीड करना होगा.

By : कुमार सम्भव जैन | Updated at : 18 Feb 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

ड्राइवरलेस गाड़ियों की बात हो तो दिमाग में सबसे पहले टेस्ला की कारों का नाम आता है, लेकिन अब यही तकनीक खेती की दुनिया में भी धमाल मचाने के लिए तैयार है. दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 16 फरवरी से शुरू हुए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में ऐसी ही नई तकनीक को शोकेस किया गया, जिसकी मदद से अब खेती का काम करने वाले ट्रैक्टर भी ड्राइवरलेस मोड में काम करेंगे. आइए जानते हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है और किन ट्रैक्टर में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है?

कैसा है ड्राइवरलेस ट्रैक्टर?

ड्राइवरलेस ट्रैक्टर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ऐसा ट्रैक्टर आया होगा, जिसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, ऐसा नहीं है. इस ट्रैक्टर का प्रोटोटाइप फ्रांस की एक कंपनी ने तैयार किया है, जिसे 'एग्रीनकल्चर' नाम दिया गया है. कंपनी का कहना है कि अभी यह प्रोजेक्ट यूरोप में चल रहा है. इसे जल्द ही भारत में भी लॉन्च करने की तैयारी है.

कैसे काम करता है ड्राइवरलेस ट्रैक्टर?

ड्राइवरलेस ट्रैक्टर को मोबाइल ऐप्लिकेशन या रिमोट से ऑपरेट किया जा सकता है. इसके लिए ट्रैक्टर को मैन्युअली चलाकर खेत तक ले जाना होगा. इसके बाद उसके सिस्टम में खेत का साइज, खेती का टाइप आदि फीड करना होगा. ऐसे में ट्रैक्टर खुद ही जुताई और सीडिंग जैसे काम आसानी से कर देगा. इसके लिए अलग से मैनपावर लगाने की जरूरत नहीं होगी. 

किन ट्रैक्टर में काम करेगी यह तकनीक?

अब सवाल उठता है कि यह तकनीक किन ट्रैक्टर में काम करेगी? कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि यह एआई बेस्ड एक डिवाइस है, जिसे किसी भी ट्रैक्टर पर फिट किया जा सकेगा. आप एआई को जिस तरह की कमांड देंगे, ट्रैक्टर उसी तरह काम करता रहेगा.

हादसों पर भी लगेगी रोक

कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि भारत में खेतीबाड़ी के दौरान कई बार हादसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफी लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो कुछ लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है. हालांकि, इस तकनीक की मदद से ऐसे हादसों पर भी रोक लगाई जा सकेगी. दरअसल, डिवाइस में ऐसे सेंसर भी लगे हैं, जो आपात स्थिति में खुद ही ट्रैक्टर को रोक देंगे, जिससे हादसा टल सकता है. गौर करने वाली बात यह है कि इस डिवाइस की मदद से ट्रैक्टर को सिर्फ खेती में इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन उसे सड़क पर नहीं चलाया जा सकेगा. सड़क पर चलाने के लिए ट्रैक्टर को मैन्युअली ही चलाना होगा.

भारत के किसानों को कब तक मिलेगी यह सुविधा?

भारत में ट्रैक्टर को कब तक ड्राइवरलेस किया जा सकता है? इस सवाल पर कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि भारत में यह तकनीक आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी यह डिवाइस काफी महंगी है. अगर भारत सरकार इस पर सब्सिडी देती है तो भारतीय किसानों की मदद के लिए यह तकनीक जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद बढ़ जाएगी.

यह भी पढ़ें: चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर फंसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे

About the author कुमार सम्भव जैन

खबर कोई भी हो... कैसी भी हो... उसकी नब्ज पकड़ना और पाठकों को उनके मन की बात समझाना कुमार सम्भव जैन की काबिलियत है. मुहब्बत की नगरी आगरा से मैंने पत्रकारिता की दुनिया में पहला कदम रखा, जो अदब के शहर लखनऊ में परवान चढ़ा. आगरा में अकिंचन भारत नाम के छोटे से अखबार में पत्रकारिता का पाठ पढ़ा तो लखनऊ में अमर उजाला ने खबरों से खेलना सिखाया. 

2010 में कारवां देश के आखिरी छोर यानी राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचा तो दैनिक भास्कर ने मेरी मेहनत में जुनून का तड़का लगा दिया. यहां करीब डेढ़ साल बिताने के बाद दिल्ली ने अपने दिल में जगह दी और नवभारत टाइम्स में नौकरी दिला दी. एनबीटी में गुजरे सात साल ने हर उस क्षेत्र में महारत दिलाई, जिसका सपना छोटे-से शहर से निकला हर लड़का देखता है. साल 2018 था और डिजिटल ने अपना रंग जमाना शुरू कर दिया था तो मैंने भी हवा के रुख पकड़ लिया और भोपाल में दैनिक भास्कर पहुंच गया. 

झीलों के शहर की खूबसूरती ने दिल और दिमाग पर काबू तो किया, लेकिन जरूरतों ने वापस दिल्ली ला पटका और जनसत्ता में काफी कुछ सीखा. यह पहला ऐसा पड़ाव था, जिसकी आदत धारा के विपरीत चलना थी. इसके बाद अमर उजाला नोएडा में करीब तीन साल गुजारे और अब एबीपी न्यूज में बतौर फीचर एडिटर लोगों के दुख-दर्द और तकलीफ का इलाज ढूंढता हूं. करीब 18 साल के इस सफर में पत्रकारिता की दुनिया के हर कोने को खंगाला, चाहे वह रिपोर्टिंग हो या डेस्क... प्रिंटिंग हो या मैनेजमेंट... 

काम की बात तो बहुत हो चुकी अब अपने बारे में भी चंद बातें बयां कर देता हूं. मिजाज से मस्तमौला तो काम में दबंग दिखना मेरी पहचान है. घूमने-फिरने का शौकीन हूं तो कभी भी आवारा हवा के झोंके की तरह कहीं न कहीं निकल जाता हूं. पढ़ना-लिखना भी बेहद पसंद है और यारों के साथ वक्त बिताना ही मेरा पैशन है. 
Read
Published at : 18 Feb 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
PM Modi Bharat Mandapam AI Impact Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
AI Impact Summit 2026: अब ट्रैक्टर भी हुआ ड्राइवरलेस, जानें यह खेती में कैसे करेगा मदद और कितना होगा कामयाब?
अब ट्रैक्टर भी हुआ ड्राइवरलेस, जानें यह खेती में कैसे करेगा मदद और कितना होगा कामयाब?
जनरल नॉलेज
कहां बना है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, यह अब भी कितनी बिजली करता है पैदा?
कहां बना है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, यह अब भी कितनी बिजली करता है पैदा?
जनरल नॉलेज
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
जनरल नॉलेज
अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवाद बढ़ा रहा एच-1बी वीजा विवाद, जानें भारतीयों पर कितना असर?
अमेरिका में दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नस्लवाद बढ़ा रहा एच-1बी वीजा विवाद, जानें भारतीयों पर कितना असर?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती को क्यों मिला टाइप 8 बंगला? पूर्व सीएम ने खुद बता दी ये वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती को क्यों मिला टाइप 8 बंगला? पूर्व सीएम ने खुद बता दी ये वजह
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget