हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर फंसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे

चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर फंसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे

यूनिवर्सिटी ने चीन की तकनीक को अपना आविष्कार बता कर पेश किया. कुछ यूजर्स ने इसे तकनीकी चोरी तक करार दे दिया, जबकि यूनिवर्सिटी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 18 Feb 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के एक वीडियो ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है. वीडियो में ग्रेटर नोएडा की एक निजी यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोटिक कुत्ता दिखाया गया, जिसे लेकर इंटरनेट पर यह आरोप लगने लगे कि यूनिवर्सिटी ने चीन की तकनीक को अपना आविष्कार बता कर पेश किया. कुछ यूजर्स ने इसे तकनीकी चोरी तक करार दे दिया, जबकि यूनिवर्सिटी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

क्या है पूरा मामला?

समिट में यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि एक रोबोटिक डॉग का प्रदर्शन कर रहे थे. उन्होंने बताया कि यह रोबोट उनके कैंपस में घूमता है और निगरानी जैसे कई काम कर सकता है. यह तंग और मुश्किल जगहों में जाकर तस्वीरें ले सकता है और सुरक्षा व्यवस्था में मददगार साबित हो सकता है. 

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने दावा किया कि यह रोबोट असल में चीन की कंपनी Unitree Robotics का बनाया हुआ मॉडल है, जिसका नाम Unitree Go2 है. यह रोबोट अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 2,800 डॉलर (लगभग 2–3 लाख रुपये) में आसानी से खरीदा जा सकता है. 

यूनिवर्सिटी ने क्या सफाई दी?

मामला बढ़ने पर यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने कभी भी इस रोबोट को अपना बनाया हुआ नहीं बताया. उनका कहना है कि यह रोबोट एक शिक्षण उपकरण (Teaching Tool) के रूप में खरीदा गया है ताकि छात्र आधुनिक एआई तकनीक को समझ सकें. यूनिवर्सिटी ने साफ कहा, हमने इस रोबोडॉग का निर्माण नहीं किया है और न ही ऐसा दावा किया है. हमारा उद्देश्य ऐसे छात्रों को तैयार करना है जो भविष्य में भारत में ऐसी तकनीक खुद डिजाइन और विकसित कर सकें. यूनिवर्सिटी का कहना है कि रोबोट को नया नाम देना सिर्फ प्रदर्शन का हिस्सा था, न कि उसे अपने आविष्कार के रूप में पेश करना. 

350 करोड़ रुपये के एआई निवेश पर सवाल

यूनिवर्सिटी ने एआई क्षेत्र में 350 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश का दावा किया है. इस निवेश के तहत एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेमीकंडक्टर रिसर्च लैब, ड्रोन इंटेलिजेंस लैब और कई स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर इतना बड़ा निवेश किया गया है, तो फिर एक सामान्य चीनी रोबोट को क्यों दिखाया गया. एक वायरल पोस्ट में पूछा गया, 350 करोड़ रुपये आखिर खर्च कहां हुए. यूनिवर्सिटी की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, उसे हाल ही में QS World University Rankings 2026 में 1201–1400 के वैश्विक बैंड में जगह मिली है. भारत में भी इसे निजी यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंकिंग का दावा किया गया है. 

यूजर्स ने ऐसे लिए मजे

दिल्ली में एआई समिट के दौरान गलगोटिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रदर्शित रोबोटिक डॉग को लेकर जैसे ही विवाद खड़ा हुआ, सोशल मीडिया पर मीम्स और तंज की लाइन लग गई. जब लोगों ने दावा किया कि यह रोबोट असल में चीन की कंपनी Unitree Robotics का बना हुआ Unitree Go2 है, तो यूजर्स ने मजेदार अंदाज में सवाल उठाने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा, 2.8 हजार डॉलर का रोबोट, 350 करोड़ का इनोवेशन. दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, नाम बदलकर ‘ओरियन’ रख दिया, अब तो ये देसी हो गया. किसी ने कमेंट किया, चीन से मंगाओ, कैंपस में घुमाओ, और इनोवेशन बताओ. एक पोस्ट में लिखा गया, अगर खरीदना ही इनोवेशन है तो हम सब स्टार्टअप फाउंडर हैं. 

यह भी पढ़ें - 11 महीने बाद फिर मां बनी सीमा हैदर! निजी अस्पताल में दिया छठे बच्चे को जन्म, यूजर्स ने ले लिए मजे

Published at : 18 Feb 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Galgotias University Controversy AI Impact Summit Delhi Robotic Dog Case China Technology Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर फंसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे
चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताकर फंसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यूजर्स ने ऐसे लिए मजे
ट्रेंडिंग
11 महीने बाद फिर मां बनी सीमा हैदर! निजी अस्पताल में दिया छठे बच्चे को जन्म, यूजर्स ने ले लिए मजे
11 महीने बाद फिर मां बनी सीमा हैदर! निजी अस्पताल में दिया छठे बच्चे को जन्म, यूजर्स ने ले लिए मजे
ट्रेंडिंग
Video:
"बाबर का बाप शिवाजी महाराज" यूपी बोर्ड इंटर की कॉपी में छात्र ने लिखी अजीब बातें, 100 रुपये रखकर मांगे नंबर
ट्रेंडिंग
डोगेश भाई का हुआ IIT मुंबई में एडमिशन! क्लास रूम में कैट वॉक करता दिखाई दिया कुत्ता, वीडियो वायरल
डोगेश भाई का हुआ IIT मुंबई में एडमिशन! क्लास रूम में कैट वॉक करता दिखाई दिया कुत्ता, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
मध्य प्रदेश
MP Budget 2026 Live: आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
इंडिया
चुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम
चुनाव से पहले कांग्रेस का 'हाथ' छोड़ने वाले भूपेन बोरा कौन? BJP में होंगे शामिल, हिला डाला पूरा असम
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली समेत देश में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
शिक्षा
CM Shri School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगी AI स्मार्ट क्लासेज, किन विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की तैयारी?
हेल्थ
Anger And Heart Disease: बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
बार-बार आता है गुस्सा तो हो जाइए सावधान, हो सकती है दिल की बीमारी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget