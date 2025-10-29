पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के चलते अब पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है और बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो रही है. ऐसे में लोगों को रोज का जरूरी सामान खरीदने के लिए भी हद से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, जिससे आम जनता काफी परेशान है.

दरअसल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर बंद हो गए हैं. इसके चलते चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होने से मार्केट में जरूरी सामान की शॉर्टेज हो गई है, जिस कारण पाकिस्तान में टमाटरों की कीमत आसमान छू रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीमा बंद से पाकिस्तान में कितने बढ़े टमाटर के दाम और टमाटर के अलावा काबुल से क्या-क्या खरीदता है पाकिस्तान.

कितने बढ़ गए टमाटर के दाम?

11 अक्टूबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बंद होने के बाद से पाकिस्तान में कई जरूरत की चीजों की कमी हो गई है. इस दौरान अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक हैं. इसलिए अब पाकिस्तान की मार्केट में इसके दाम दोगुने हो गए हैं. पाकिस्तान के व्यापारियों और मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्केट में टमाटर के दाम 400 प्रतिशत बढ़कर 600 रूपये किलो हो गए हैं. कई जगहों पर ये दाम 700 रूपये प्रति किलों की कीमत को भी पार कर चुके हैं. इसके साथ-साथ सीमा बंद होने के कारण पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में सेब, टमाटर और अंगूरों समेत कई चीजों की भारी कमी हो गई है.

काबुल से क्या-क्या खरीदता है पाकिस्तान ?

टमाटर के अलावा अफगानिस्तान से और भी कई जरूरी चीजें खरीदता है पाकिस्तान. इनमें कॉटन, एडिबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, नट्स, कॉफी, चाय, मिनरल फ्यूल्स, अनाज, ऑयल सीड्स, सीरियल्स, रबर, टोबैको समेत कई सारी चीजें शामिल हैं. इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कॉटन का किया जाता है. अफगानिस्तान ने साल 2023 में पाकिस्तान को 138.85 मिलियन डॉलर की कॉटन एक्सपोर्ट की थी. अफगानिस्तान से दूसरे नंबर पर कोल और तीसरे नंबर पर बिटुमिनस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान को किया जाता है. साल 2023 में अफगानिस्तान ने कुल 220.01 मिलियन डॉलर का कोयला और बिटुमिनस पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया था. बात अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की की जाए तो फ्रेश ग्रेप्स और टमाटर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किए जाते हैं.

