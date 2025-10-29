हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?

अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष के चलते सीमा बंद होने से पाकिस्तान में टमाटरों की कीमत बढ़ गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान से और क्या-क्या खरीदता है पाकिस्तान?

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 29 Oct 2025 02:12 PM (IST)
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के चलते अब पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है और बाजारों में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो रही है. ऐसे में लोगों को रोज का जरूरी सामान खरीदने के लिए भी हद से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, जिससे आम जनता काफी परेशान है.

दरअसल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर बंद हो गए हैं. इसके चलते चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद होने से मार्केट में जरूरी सामान की शॉर्टेज हो गई है, जिस कारण पाकिस्तान में टमाटरों की कीमत आसमान छू रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीमा बंद से पाकिस्तान में कितने बढ़े टमाटर के दाम और टमाटर के अलावा काबुल से क्या-क्या खरीदता है पाकिस्तान.

कितने बढ़ गए टमाटर के दाम?

11 अक्टूबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बंद होने के बाद से पाकिस्तान में कई जरूरत की चीजों की कमी हो गई है. इस दौरान अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक हैं. इसलिए अब पाकिस्तान की मार्केट में इसके दाम दोगुने हो गए हैं. पाकिस्तान के व्यापारियों और मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्केट में टमाटर के दाम 400 प्रतिशत बढ़कर 600 रूपये किलो हो गए हैं. कई जगहों पर ये दाम 700 रूपये प्रति किलों की कीमत को भी पार कर चुके हैं. इसके साथ-साथ सीमा बंद होने के कारण पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में सेब, टमाटर और अंगूरों समेत कई चीजों की भारी कमी हो गई है. 

काबुल से क्या-क्या खरीदता है पाकिस्तान ?

टमाटर के अलावा अफगानिस्तान से और भी कई जरूरी चीजें खरीदता है पाकिस्तान. इनमें कॉटन, एडिबल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, नट्स, कॉफी, चाय, मिनरल फ्यूल्स, अनाज, ऑयल सीड्स, सीरियल्स, रबर, टोबैको समेत कई सारी चीजें शामिल हैं. इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कॉटन का किया जाता है. अफगानिस्तान ने साल 2023 में पाकिस्तान को 138.85 मिलियन डॉलर की कॉटन एक्सपोर्ट की थी. अफगानिस्तान से दूसरे नंबर पर कोल और तीसरे नंबर पर बिटुमिनस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान को किया जाता है. साल 2023 में अफगानिस्तान ने कुल 220.01 मिलियन डॉलर का कोयला और बिटुमिनस पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया था. बात अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की की जाए तो फ्रेश ग्रेप्स और टमाटर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. 

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 29 Oct 2025 02:12 PM (IST)
हॅलो गेस्ट
