पाकिस्तान ने सस्पेंड कराया अभिषेक शर्मा का ट्विटर अकाउंट, क्या कोई भी करवा सकता है यह काम?

भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर इनके क्रिकेट मैच के दौरान देखने को मिलती है. ऐसा ही कुछ हुआ इस बार के एशिया कप के दौरान भी. हाल ही में सुपर-4 ग्रुप में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए एक मैच के दौरान भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को धूल चटा दी. साथ ही इस मैच के दौरान दोनों ही टीमों के बीच तीखी बहस और काफी तनाव देखने को मिला.

इस क्रिकेट मैच में भारत से मिली हार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके फैन्स का दिल ऐसा तोड़ा कि वह इस हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और भारतीय खिलाड़ियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया. दरअसल, इस मैच के बाद पाकिस्तानी फैन्स ने अभिषेक शर्मा के एक्स प्रोफाइल को एक साथ लगातार रिपोर्ट मारना शुरु कर दिया, जिसके चलते उनका ट्विटर (X) अकाउंट सस्पेंड हो गया. ऐसे में आइए जानते हैं कैसे करा सकते हैं किसी का एक्स अकाउंट बैन.

कब होता है एक्स अकाउंट सस्पेंड

एक्स (ट्विटर) अकाउंट सस्पेंड होने के कई कारण हो सकते हैं. X अकाउंट अधिकतर तब सस्पेंड किया जाता है जब अकाउंट होल्डर प्लेटफ़ॉर्म के रूल्स तोड़ता है या उनका पालन नहीं करता है. अगर आप अपने एक्स अकाउंट से किसी को धमकी दोते हैं, कोई हेट स्पीच देते हैं, स्पैम करते हैं, प्रिवेसी ब्रेक करते हैं, कॉपीराइट नियमों को तोड़ते हैं या कई लोग आपके अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं तो ऐसे में आपके अकाउंट का सस्पेंशन पूरे कानूनी तौर-तरीकों से किया जा सकता है.

कैसे रिपोर्ट/सस्पेंड करवा सकते हैं

बात अगर किसी के एक्स अकाउंट को सस्पेंड कराने की रही तो अकाउंट सस्पेंड आप नहीं करवा सकते क्योंकि ये काम केवल प्लेटफॉर्म (X) अपनी नीतियों के उल्लंघन मिलने पर ही कार्रवाई करता है. इसलिए किसी अकाउंट को रिपोर्ट करने के लिए ठोस सबूत होना बेहद जरूरी है. इसके लिए आपको नीचे दिया गया तरीका फॉलो करना है.

1. सबसे पहले उस यूजर की प्रोफाइल पर जाकर 3 डॉट्स पर क्लिक करें और फिर म्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट करें.

2. इसके अलावा आप उस अकाउंट होल्डर की प्रोफाइल पर जाकर उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं. इसके बाद आपको रिपोर्ट करने का कारण भी चुनना जरूरी है, जैसे - स्पैम आदि.

3. इसके बाद आपसे रिपोर्ट करने के कारण पर सफाई भी मांगी जा सकती है. ऐसे में आपको इससे संबंधित परेशानी को विस्तार से बताना होगा.

4. इसके इतर अगर कई लोग एक साथ किसी अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं तो एक्स पर वह अकाउंट कुछ समय के लिए बैन हो जाता है.

ऐसे में इस बात का बेहद ध्यान रखें कि किसी अकाउंट के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करके सस्पेंड करवाना गलत और अवैध होता है और इससे आपका खुद का अकाउंट बैन हो सकता है और आप पर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है.