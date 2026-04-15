हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजED Raids Ashok Mittal Premises: कितने पैसे वाले हैं अशोक मित्तल, जिनके ठिकाने पर ईडी ने की छापेमारी?

ED Raids Ashok Mittal Premises: कितने पैसे वाले हैं अशोक मित्तल, जिनके ठिकाने पर ईडी ने की छापेमारी?

ED Raids Ashok Mittal Premises: प्रवर्तन निदेशालय ने 'लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी' के संस्थापक और आप सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है. आइए जानें कि इनके पास कितनी संपत्ति है.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Apr 2026 03:40 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अशोक मित्तल की 91 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति है.

ED Raids Ashok Mittal Premises: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के लिए आज की सुबह मुश्किलों भरी रही. प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने एक साथ उनके जालंधर, पंजाब और गुरुग्राम स्थित कई ठिकानों पर धावा बोल दिया. मामला लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फंड और विदेशी निवेश से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का है. राजनीति और शिक्षा जगत के बड़े नाम मित्तल पर हुई इस छापेमारी ने एक बार फिर जांच एजेंसियों और सत्ता पक्ष के बीच टकराव को हवा दे दी है. आइए विस्तार से जानते हैं कि अशोक मित्तल की दौलत कितनी है और किन आरोपों ने उन्हें घेर लिया है.

ईडी की चौखट पर आप सांसद

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार तड़के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के चांसलर अशोक मित्तल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. जांच एजेंसी की टीमों ने एक साथ जालंधर, पंजाब और हरियाणा के गुरुग्राम में लगभग 8 से 9 ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई का मुख्य केंद्र यूनिवर्सिटी से जुड़ी वित्तीय गतिविधियां और फंड मैनेजमेंट है. ईडी की यह सक्रियता दर्शाती है कि जांच की आंच काफी गहरी है और इसमें कई बड़े लेन-देन शामिल हो सकते हैं.

बेटे के ठिकानों पर भी दबिश

ईडी की इस कार्रवाई का दायरा केवल अशोक मित्तल तक सीमित नहीं रहा. जांच एजेंसी ने सांसद के बेटे के विभिन्न ठिकानों पर भी छापेमारी की है. सूत्रों के मुताबिक, उनके बेटे कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों और पारिवारिक व्यापारिक साम्राज्य के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं. एजेंसी को संदेह है कि व्यापारिक निवेश के जरिए फंड को घुमाया गया हो सकता है. फिलहाल, टीम महत्वपूर्ण दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर उनकी बारीकी से जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: Canada Minimum Wage: कनाडा में फैक्टरी वर्कर्स के लिए कितनी है न्यूनतम मजदूरी, भारत से कितनी ज्यादा?

अशोक मित्तल का सियासी और शैक्षिक सफर

10 सितंबर 1964 को पंजाब के जलंधर में जन्मे अशोक मित्तल ने अपनी मेहनत से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज देश की सबसे बड़ी निजी यूनिवर्सिटीज में से एक है. पेशे से कारोबारी मित्तल को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, जहां वे विदेश मामलों, रक्षा और वित्तीय समितियों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सदस्य रहे हैं. उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है.

अशोक मित्तल कितनी संपत्ति के हैं मालिक?

अशोक मित्तल की आर्थिक स्थिति की बात करें तो वे पंजाब के प्रभावशाली और रईस नेताओं में गिने जाते हैं. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के आंकड़ों के अनुसार, राज्यसभा चुनाव के समय दिए गए हलफनामे में अशोक मित्तल ने अपनी कुल संपत्ति 91 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की थी. इस संपत्ति में उनकी चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं. उनके व्यावसायिक हितों का विस्तार ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर शिक्षा और रियल एस्टेट तक फैला हुआ है, जो उन्हें एक मजबूत आर्थिक प्रोफाइल वाला नेता बनाता है.

यह भी पढ़ें: Raghav Chadha Z Security: कैसे मिलती है Z सिक्योरिटी, इसके लिए कितना पैसा करना होता है खर्च?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 15 Apr 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Ashok Mittal ED Raids Ashok Mittal Ashok Mittal Premises Ashok Mittal Net Worth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ED Raids Ashok Mittal Premises: कितने पैसे वाले हैं अशोक मित्तल, जिनके ठिकाने पर ईडी ने की छापेमारी?
कितने पैसे वाले हैं अशोक मित्तल, जिनके ठिकाने पर ईडी ने की छापेमारी?
जनरल नॉलेज
Raghav Chadha Z Security: कैसे मिलती है Z सिक्योरिटी, इसके लिए कितना पैसा करना होता है खर्च?
कैसे मिलती है Z सिक्योरिटी, इसके लिए कितना पैसा करना होता है खर्च?
जनरल नॉलेज
Canada Minimum Wage: कनाडा में फैक्टरी वर्कर्स के लिए कितनी है न्यूनतम मजदूरी, भारत से कितनी ज्यादा?
कनाडा में फैक्टरी वर्कर्स के लिए कितनी है न्यूनतम मजदूरी, भारत से कितनी ज्यादा?
जनरल नॉलेज
Selling Feet Photos: पैरों के फोटो बेचकर कमाई कर रहे लोग, क्या भारत में यह है लीगल? 
पैरों के फोटो बेचकर कमाई कर रहे लोग, क्या भारत में यह है लीगल? 
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
आईपीएल 2026
RCB vs LSG: आज बेंगलुरु और लखनऊ का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब
आज बेंगलुरु और लखनऊ का मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब
बिहार
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
इंडिया
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
टेलीविजन
'नागिन' की इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
बिहार
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला, कब खत्म होगा EBC का इंतजार?
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला
Home Tips
Washing Machine Stain Problem: क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
क्या आपकी वॉशिंग मशीन भी लगा रही कपड़ों पर दाग, जानें क्यों होता है ऐसा?
टेक्नोलॉजी
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
Apple ने दी थी Grok को ऐप स्टोर से हटाने की धमकी, यहां जान लें क्या है पूरा मामला
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
Embed widget