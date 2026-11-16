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हिंदी न्यूज़एक्सप्लेनरतेलुगु फिल्म 'हे कन्नम्मा' से एक्टिंग डेब्यू करने जा रहीं धनश्री वर्मा, रिलीज हुआ टीजर

तेलुगु फिल्म 'हे कन्नम्मा' से एक्टिंग डेब्यू करने जा रहीं धनश्री वर्मा, रिलीज हुआ टीजर

डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा अब तेलुगु फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू करने जा रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Nov 2026 10:22 AM (IST)
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डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा अब तेलुगु फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू करने जा रही हैं. वो फिल्म 'हे कन्नम्मा' में नजर आएंगी, जिसे मशहूर तेलुगु फिल्ममेकर दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं.

इस फिल्म में धनश्री के साथ यश मास्टर और कार्तिका मुरलीधरन भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे. फिल्म का निर्देशन ससी कुमार मुथुलुरी कर रहे हैं. इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है,

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Dhanashree Verma
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