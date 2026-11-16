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तेलुगु फिल्म 'हे कन्नम्मा' से एक्टिंग डेब्यू करने जा रहीं धनश्री वर्मा, रिलीज हुआ टीजर
डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा अब तेलुगु फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू करने जा रही हैं.
डांसर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर धनश्री वर्मा अब तेलुगु फिल्मों में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू करने जा रही हैं. वो फिल्म 'हे कन्नम्मा' में नजर आएंगी, जिसे मशहूर तेलुगु फिल्ममेकर दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं.
इस फिल्म में धनश्री के साथ यश मास्टर और कार्तिका मुरलीधरन भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे. फिल्म का निर्देशन ससी कुमार मुथुलुरी कर रहे हैं. इसका टीजर भी रिलीज कर दिया गया है,
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