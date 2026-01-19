परवीन बाबी ने जब बताया था अमिताभ बच्चन को बदसूरत, बोलीं- 'ये मेरे लिए सबसे बड़ा मजाक है'

70- 80 के दशक की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर अदाकाराओं की लिस्ट में एक नाम परवीन बाबी का भी था. परवीन बाबी ने 'चरित्र' फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. देखते ही देखते वो बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस बन गईं. उनकी खूबसूरती के लोग कायल थे. लेकिन कुछ सालों के करियर के बाद जब उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ी तब उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे. उन्होंने अपने लगभग हर इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन पर निशाना साधा था.

अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी एक समय में आयकॉनिक जोड़ी मानी जाती थी. दोनों जिस फिल्म में साथ काम करते वो सुपरहिट ही होती थी. लेकिन एक वक्त वो भी था जब परवीन बाबी को लगता था कि अमिताभ उनकी जान लेना चाहते हैं. ऐसे में एक बार परवीन 90 के दशक में शेखर सुमन के सबसे पॉपुलर शो 'मूवर्स एंड शेकर्स' में बतौर गेस्ट आई थीं, तब उन्होंने अमिताभ बच्चन की खूबसूरती पर सवाल उठाए थे.

परवीन ने इस शो के दौरान अमिताभ बच्चन के 10वें मोस्ट हैंडसम भारतीय पुरुष के नॉमिनेशन को बहुत बड़ा जोक बताया था. परवीन ने कहा था कि, 'मिस्टर अमिताभ बच्चन को सदी के दसवें मोस्ट हैंडसम पुरुष के रूप में जब नॉमिनेट किया गया था, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मजाक था. अब, पूरे सम्मान के साथ, मिस्टर अमिताभ बच्चन हमेशा अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे ना कि खूबसूरती के लिए. अमिताभ से अच्छे और हैंडसम और भी एक्टर्स हैं जैसे देव आनंद, फिरोज खान, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राज कपूर, ऋषि राज कपूर यहां तक कि संजय गांधी भी अमिताभ बच्चन से ज़्यादा हैंडसम हैं. ये मेरे लिए सदी के सबसे बड़े मजाक की तरह है.'

बता दें कि परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल, दीवार, अमर अकबर एंथोनी, काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में काम किया है. दोनों की जोड़ी को दर्शक बहुत पसंद किया करते थे. परवीन बाबी के करियर क की और जिंदगी की जितनी अच्छी शुरुआत हुई थी, उनका अंत उससे कहीं ज्यादा दुखद रहा. परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हो गई थी. जिसकी वजह से वो अजीब- अजीब बातें किया करती थीं. इसी बीमारी के चलते परवीन का 20 जनवरी 2005 को निधन हो गया था. उनकी लाश उनके जुहू स्थित अपार्टमेंट में सड़ती रही थी. पड़ोसियों को जब उनके घर से बदबू आना शुरू हुई तब इस बारे में पता चला.