उर्मिला मातोंडकर ने इन 7 फिल्में से किया था दर्शकों पर जादू, 1 फिल्म से आज भी कांप जाती है रूह

उर्मिला मातोंडकर का नाम आते ही 90s और 2000s का वो दौर याद आ जाता है. जब उनकी मौजूदगी भर से फिल्म में जान आ जाती थी. उनकी दमदार एक्टिंग, शानदार डांस और अलग-हटकर रोल्स के दम पर उन्होंने कई ऐसी फिल्में दीं जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुईं.

खास बात यह रही कि एक फिल्म में तो उनका कैमियो रोल भी सुपरहिट बन गया. उनका कैमियो आज बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार है. चलिए एक नजर डालते हैं उर्मिला के हिट और सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट पर...

उर्मिला मातोंडकर की पहली फिल्म 'मासूम' (1983) थी. इस फिल्म में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शानदार अभिनय किया. बतौर लीड एक्ट्रेस उनका डेब्यू 'नरसिंह' (1991) से हुआ था. यह फिल्म खास हिट नहीं रही लेकिन इसी फिल्म ने उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनाया. इसके बाद उन्हें 'रंगीला' जैसी सुपरहिट फिल्में मिलने का रास्ता खोला. इस फिल्म की सफलता के बाद उर्मिला रातों-रात स्टार बन गईं.

रंगीला फिल्म

' रंगीला ' (1995) उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रही.

इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की

उर्मिला के डांस और अभिनय दोनों ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

यह फिल्म आज भी बॉलीवुड के क्लासिक्स में गिनी जाती है.

बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 33.44 करोड़ था. यह सुपरहिट फिल्म थी.

जुदाई फिल्म

' रंगीला ' के बाद उर्मिता की दूसरी हिट फिल्म ' जुदाई ' थी.

यह साल 1997 रिलीज हुई थी. यह एक फैमिली ड्रामा थी.

उस समय शानदार कमाई की और उर्मिला की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया.

बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 28.04 करोड़ रहा.

फिल्म सत्या

' जुदाई ' के बाद उर्मिला की सबसे यादगार फिल्म थी ' सत्या ' .

यह साल 1998 में रिलीज हुई थी. फिल्म में उन्होंने सीरियस और रियलिस्टिक किरदार निभाया.

यह रोल उनके अभिनय की गहराई को दिखाने वाला था और फिल्म ने क्रिटिक्स के साथ-साथ दर्शकों का भी दिल जीत लिया.

बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 18.59 था.

फिल्म भूत

साल 2003 की हिट फिल्म ' भूत ' ग्लोबल लेवल पर 23.96 करोड़ कमा कर हिट साबित हुई थी.

हॉरर जॉनर में भूत में उर्मिला की एक्टिंग इतनी प्रभावशाली थी कि इस फिल्म को आज भी बेस्ट हॉरर फिल्मों में गिना जाता है.

इसके अलावा उर्मिला की फिल्म 'कौन?' (1999) में उनके अभिनय ने सबको चौंका दिया. यह फिल्म कल्ट हिट बन गई. इसके अलावा, 'जंगल' (2000) में उनका मजबूत रोल और फिल्म की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई, जिससे यह भी सफल रही.