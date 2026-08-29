एक्टर का कोई मीडियम नहीं होता, बोले- जान खान

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनएक्टर का कोई मीडियम नहीं होता, बस ईमानदारी से काम करना चाहिए, बोले जान खान

एक्टर का कोई मीडियम नहीं होता, बस ईमानदारी से काम करना चाहिए, बोले जान खान

जान खान का कहना है कि एक्टर के लिए कोई मीडियम मायने नहीं रखता , उसे हर काम ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए. वह भविष्य में इंटेंस लव स्टोरी करना चाहते है.

Written By : आईएएनएस, आईएएनएस |  Updated at : 29 Aug 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

अभिनेता जान खान इन दिनों टीवी सीरियल 'दिल से दीवानगी तक' में नजर आ रहे हैं. अभिनेता का मानना है कि एक एक्टर का कोई मीडियम नहीं होता, उसे बस अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए.

हर मीडियम में अपना बेस्ट देना जरुरी

अभिनेता ने बताया कि एक एक्टर को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए. उन्होंने कहा, "मैंने फिल्में, वेब शो, गाने और टीवी पर काम किया है. मैं अब वर्टिकल शो कर रहा हूं, शायद कल कुछ और भी कर सकता हूं. एक एक्टर के तौर पर हमें बस काम में बेस्ट देना होता है. कभी यह मत सोचो कि अगर मैं इस तरह का काम करूंगा, तो वैसा ही काम मिलेगा या अगर दूसरे तरीके का काम करूंगा, कुछ उस तरह का काम मिलेगा. वो जमाने चले गए."

उन्होंने कहा, "आपको कभी नहीं पता होता कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कौन है, वे आपको कहां देखेंगे या वो किस तरह से आपको नोटिस करेंगे. मैं, तो इस पर विश्वास रखता हूूं कि कोई गॉडफादर नहीं है, जो मुझसे इतनी बड़ी रकम की फिल्म करवाएगा. इसलिए मैं अपने हर प्रोजेक्ट में बेस्ट देता हूं. फिर, चाहे वह कोई ऐड हो, कोई वर्टिकल शो, कोई फिल्म या कोई टीवी शो ही क्यों न हो."

ये भी पढ़ें: सनी देओल को आप मुसलमान क्यों नहीं देख सकते? 'बंटवारा 1947' के पिटने से हैरान शबाना आजमी

काम के जरिये दर्शकों से जुड़ना चाहते हैं जान खान

अभिनेता का कहना है कि वे अपने काम के जरिए ही दर्शकों को प्यार दिखाते हैं. उन्होंने कहा, "साल के लगभग हर दिन काम करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे जो काम करना पसंद है, वह मुझे पसंद है."

जब अभिनेता से आईएएनएस ने सवाल किया, "आपको क्या लगता है कि शो खत्म होने के बाद दर्शक आपको किस तरह से याद करेंगे?"

अभिनेता ने कहा, "मेरा मानना है कि दर्शकों को याद रहेगा कि शायद पहली बार उन्होंने वर्टिकल फॉर्मेट में जहान जैसा किरदार देखा था. ये लड़का हर जगह है, सिया, अबीर, शिवाय के साथ. मेरे प्रोड्यूसर, तबरेज सर ने मुझे शुरुआत में ही कहा था कि जहान आसान किरदार नहीं है.

उन्होंने मुझसे कहा था कि इस किरदार के बारे में अच्छे से सोचो क्योंकि यह किरदार मुझसे बहुत कुछ डिमांड करेगा. यह कोई आम वर्टिकल शो नहीं है जिसे हम जल्दी शूट करके खत्म कर देते हैं. जहान का एक सफर है और हम उसे वो सफर देने वाले हैं."

इंटेंस लव स्टोरी करना चाहते हैं अभिनेता

अभिनेता ने अपनी दिली इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि वे भविष्य में इंटेंस लव स्टोरी करना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "मैं एक ऐसा किरदार निभाना चाहता हूं, जिसे लोग महसूस करें कि अगर ऐसा प्यार है, तो प्यार इतना इंटेंस होना चाहिए. मुझे इमोशनल सीन करने में भी मजा आता है. मुझे लगता है कि हर किसी को अपनी ताकत पता होनी चाहिए. पर्सनली, मुझे लगता है कि मैं लोगों को रुला सकता हूं क्योंकि मैं बहुत रोता हूं और असल जिंदगी में मैं बहुत इमोशनल इंसान हूं."

इस तरह की इंटेंस लव स्टोरी करने की इच्छा जाहिर करते हुए अभिनेता ने बताया कि  वीर-जारा उनकी फेवरेट फिल्म है. उन्हें इस फिल्म कि कहानी और प्यार कि गहराई काफी पसंद हैं 

जान खान ने टीवी, फिल्मों और वेब शोज के साथ-साथ म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है. अब वह वर्टीकल शोज में भी काम कर रहे है और इस नए फॉर्मेट में अपनी पहचान बना रहे हैं

ये भी पढ़ें: 'टॉक्सिक' में यश का शैडो डायरेक्शन? सुदेव नायर बोले- पूरी फिल्म गीतू का विजन है

 

 

और पढ़ें
Published at : 29 Aug 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Zaan Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
एक्टर का कोई मीडियम नहीं होता, बस ईमानदारी से काम करना चाहिए, बोले जान खान
एक्टर का कोई मीडियम नहीं होता, बोले- जान खान
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा की जीत पर चीटिंग का दाग, आर्य ने मीरा को जड़ा थप्पड़
अनुपमा की जीत पर लगा चीटिंग का दाग, आर्य ने मीरा को जड़ा थप्पड़
टेलीविजन
गौरव खन्ना-कृष्णा अभिषेक से माही विज तक, रक्षाबंधन पर टीवी सेलेब्स ने भाई-बहन पर लुटाया प्यार
गौरव खन्ना-कृष्णा अभिषेक से माही विज तक, रक्षाबंधन पर टीवी सेलेब्स ने भाई-बहन पर लुटाया प्यार
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
अनुपमा पर लगेगा चीटिंग का आरोप, वसुधा का होगा भयानक एक्सीडेंट
Advertisement

वीडियोज

Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update: जहां मची भयानक तबाही...वहां अभी कैसे हालात? | Death Toll
सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
सैलाब तो थम गया, पर नहीं थम रहे आंसू! मलबे से उठ रही दुर्गंध और अपनों की तलाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'PDA से घबराए हैं सामंतवादी लोग...', अखिलेश यादव का BJP पर हमला
क्रिकेट
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
इमाम उल हक की चोट पर उठे सवाल, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने बताया फेक इंजरी
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
इंडिया
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का कौन और क्यों कर रहा विरोध, क्या है वजह
इंडिया
'ज्यादातर कैदी अपने हालात...', चेन्नई सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर क्या बोले CM विजय
'ज्यादातर कैदी अपने हालात...', चेन्नई सेंट्रल जेल का निरीक्षण कर क्या बोले CM विजय
शिक्षा
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
NEET UG काउंसलिंग राउंड 2 का शेड्यूल जारी, 3 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
Home Tips
Floor Cleaning Tips: झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
झाड़ू लगाने के बाद भी फर्श पर आती है धूल? न करें ये 1 गलती
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget