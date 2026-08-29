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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'टॉक्सिक' में यश का शैडो डायरेक्शन? सुदेव नायर बोले- पूरी फिल्म गीतू का विजन है

'टॉक्सिक' में यश का शैडो डायरेक्शन? सुदेव नायर बोले- पूरी फिल्म गीतू का विजन है

हालिया रिलीज फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि यश ने इसका निर्देशन संभाल था. वहीं अब सुदेव नायर ने इसपर बात की है और इन रुमर्स को गलत बताया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Aug 2026 12:14 PM (IST)
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यश की फिल्म 'टॉक्सिक' थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इसकी मेकिंग और फिल्म के क्रिएटिव फैसलों को लेकर भी चर्चा हो रही है. इसी बीच एक्टर सुदेव नायर ने उन खबरों पर बात की है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान यश ने निर्देशन संभाल लिया था.

क्या यश ने खुद डायरेक्ट की 'टॉक्सिक'? 
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ये फिल्म कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ शूट की गई थी. बाद में इसे तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में डब करके रिलीज किया गया. फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले पर यश और गीतू मोहनदास ने साथ मिलकर काम किया है.

वहीं, फिल्म की मेकिंग को लेकर ऐसी अफवाहें सामने आई थीं कि यश ने 'टॉक्सिक' के निर्देशन में भी काम किया था. कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया कि यश ने फिल्म में 'शैडो डायरेक्शन' की जिम्मेदारी संभाली थी. हालांकि, एक्टर सुदेव नायर ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है.

सुदेव नायर ने बताई सच्चाई
सुदेव ने न्यूज 18 संग बातचीत में कि जिन हिस्सों की शूटिंग उन्होंने देखी, उनमें गीतू मोहनदास ही पूरी तरह निर्देशन संभाल रही थीं. उन्होंने ये भी कहा कि यश एक ऐसे एक्टर हैं, जो डायरेक्टर की बात और निर्देशों को पूरी तरह फॉलो करते हैं. सुदेव ने कहा, 'इनमें से कोई भी अफवाह सच नहीं है. ये फिल्म पूरी तरह डायरेक्टर गीतू मोहनदास की सोच और विजन है.'

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उन्होंने बताया कि उन्होंने यह भी सुना था कि फिल्म बंद कर दी गई है और यश शैडो डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि ये सब फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाने के लिए बनाई गई बातें थीं.

टॉक्सिक' में यश का शैडो डायरेक्शन? सुदेव नायर बोले- पूरी फिल्म गीतू का विजन है

सुदेव नायर ने बताया कि जब भी वो शूटिंग पर मौजूद रहे, हर एक सीन का निर्देशन गीतू मोहनदास ने ही किया. उन्होंने कहा कि यश ने कभी भी निर्देशन में दखल नहीं दिया.

यश संग काम करने के एक्सपीरियंस पर की बात
'टॉक्सिक' में यश के साथ काम करने के अपने अनुभव को लेकर सुदेव नायर ने कई बातें शेयर कीं. उन्होंने साफ कहा कि यश ने गीतू मोहनदास के निर्देशन में कभी दखल नहीं दिया. यश का पूरा फोकस अपने किरदार और परफॉर्मेंस को बेहतर करने पर था.

सुदेव ने शूटिंग के दौरान का एक किस्सा भी बताया. उनके मुताबिक, एक बार यश उन्हें 'टॉक्सिक' की कहानी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गीतू मोहनदास ने बीच में आकर उन्हें रोक दिया. इसी वजह से सुदेव फिल्म की पूरी कहानी शूटिंग के दौरान भी नहीं जान पाए.

बता दें, 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 101.10 करोंड़ की शानदार कमाई की. फिल्म में यश के अलावा कियारा अडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत  नजर आ रही हैं.

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Published at : 29 Aug 2026 12:14 PM (IST)
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