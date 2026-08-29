सनी देओल को आप मुसलमान क्यों नहीं देख सकते? 'बंटवारा 1947' के पिटने से हैरान शबाना आजमी

बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल ने 'ग़दर 2' के जरिए बॉक्स ऑफिस पर शानदार वापसी की थी. इसके बाद वो 'जाट' और 'बॉर्डर 2' जैसी फिल्मों से भी फैंस का दिल जीतने में कामयाब हुए. वहीं हाल ही में आई फिल्म 'बंटवारा 1947' से भी फैंस को ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह पिट गई. अब इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने पर शबाना आजमी ने हैरानी जताई है. उन्होंने फिल्म में सनी के मुस्लिम किरदार को लेकर बात करते हुए 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया है.

'लोग कन्फ्यूज़्ड होकर थिएटर से निकले...'

शबाना आजमी ने भी बंटवारा 1947 में काम करते हुए अहम किरदार निभाया है. उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को मिली अफलता पर जूम से बातचीत में कहा, 'फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप होने से मैं हैरान हूं. मेरे आस-पास के लोग आकर बताते हैं कि उन्हें ये फिल्म पसंद आई और इसका मैसेज भी. कई लोग मानते हैं कि आज के माहौल में इंसानियत के बारे में बात करना बहुत जरूरी है. दूसरी तरफ लोग थिएटर ही नहीं गए और गए भी तो वो जब बाहर निकले तो कन्फ्यूज्ड थे.'

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सनी देओल को आप मुसलमान क्यों नहीं देख सकते?

शबाना आजमी ने आगे सनी के मुस्लिम किरदार को लेकर कहा, 'सनी देओल को बतौर मुस्लिम किरदार आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं.' आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली और अन्य का उदाहर देते हुए उनके मुस्लिम किरदार को लेकर कहा, 'आसानी से अमिताभ बच्चन ने कुली और अन्य फिल्मों में मुस्लिम किरदार अदा किए थे. जब दीवार फिल्म में उन्होंने 786 नंबर का बिल्ला लगाया था तो उसे लोगों ने एक्सेप्ट किया था. अब ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है. मैं समझ नहीं पा रही हूं, ऐसे फैसले जान बूझकर लिए जा रहे हैं.'

बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा है 'बंटवारा 1947' का हाल

बंटवारा 1947 फिल्म इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के साथ 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. इस क्लैश का फिल्म को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 120 से 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी बंटवारा 1947 अब तक 37 करोड़ रुपये ही कमा पाई है. जबकि आवारापन 2 अब तक 145.45 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

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