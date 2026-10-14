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'ऐसे रोते नहीं', 'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर को रोता देख साजिद खान ने दिया 5 गानों का ऑफर
'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर हाल ही में काफी इमोशनल हो गए थे और रोने लगे थे. उन्हें रोता देख म्यूजिक कंपोजर साजिद उनके सपोर्ट में आए और काजी के साथ पांच नए गानें करने का ऐलान किया.
सिंंगर काजी तौकीर इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. शो में वो अपने मस्ती भरे अंदाज से दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं. हालांकि पिछले वीकेंड के वार पर काजी तौकीर काफी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू तक छलकने लगें.
काजी को रोते देख म्यूजिक कंपोजर साजिद खान उनके सपोर्ट में दिखें. उन्होंने काजी से हिम्मत बनाए रखने के लिए कहा. इतना ही नहीं, साजिद ने काजी को 5 गानों का ऑफर भी दिया है.
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