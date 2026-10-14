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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'ऐसे रोते नहीं', 'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर को रोता देख साजिद खान ने दिया 5 गानों का ऑफर

'ऐसे रोते नहीं', 'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर को रोता देख साजिद खान ने दिया 5 गानों का ऑफर

'बिग बॉस 20' में काजी तौकीर हाल ही में काफी इमोशनल हो गए थे और रोने लगे थे. उन्हें रोता देख म्यूजिक कंपोजर साजिद उनके सपोर्ट में आए और काजी के साथ पांच नए गानें करने का ऐलान किया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Oct 2026 11:10 AM (IST)
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सिंंगर काजी तौकीर इन दिनों रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. शो में वो अपने मस्ती भरे अंदाज से दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं. हालांकि पिछले वीकेंड के वार पर काजी तौकीर काफी इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू तक छलकने लगें.

काजी को रोते देख म्यूजिक कंपोजर साजिद खान उनके सपोर्ट में दिखें. उन्होंने काजी से हिम्मत बनाए रखने के लिए कहा. इतना ही नहीं, साजिद ने काजी को 5 गानों का ऑफर भी दिया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Oct 2026 11:10 AM (IST)
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