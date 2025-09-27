दूसरी बार जुड़वा बच्चों की मां बनेगी यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी! फैंस हुए खुश

यूट्यूबर अरमान मलिक हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. उन्होंने दो शादियां की हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें हमेशा ट्रोल भी करते रहते हैं. अरमान मलिक एक बार फिर पिता बनने वाले हैं. हाल ही में उनकी पहली पत्नी पायल मलिक ने अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है. पायल की प्रेग्रेंसी की अनाउंसमेंट के बाद से हर कोई चौंक गया था क्योंकि वो पहले से ही तीन बच्चों की मां हैं. अब एक बार फिर पायल जुडवां बच्चों की मां बनने वाली हैं.

अरमान मलिक और पायल का सबसे पहले एक बेटा चिरायु है. उसके बाद उन्होंने जुड़वा बच्चों जैद और तूबा को जन्म दिया था. अब तीसरी बार पायल प्रेग्नेंट हैं और इस बार भी वो जुड़वा बच्चों को जन्म देंगी.

जुड़वा बच्चों की बनेंगी मां

रिपोर्ट्स की माने तो पायल दूसरी बार जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हैं. सोशल मीडिया पर पायल की फैमिली के साथ फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो डॉक्टर के पास बैठी नजर आ रही हैं. उनके साथ अरमान मलिक और कृतिका भी दोनों बच्चों को गोद में लिए खड़े हैं. इस फोटो के कैप्शन में लिखा है- पायल की जुड़वां बच्चों को लेकर प्रेग्नेंसी फाइनल हो गई है. हालांकि अभी तक अरमान, पायल या कृतिका में से किसी ने ट्विन प्रेग्नेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

सोशल मीडिया पर रिपोर्ट आने के बाद से पायल के फैंस बहुत खुश हो गए हैं वो पायल के एक बार फिर जुड़वां बच्चों को जन्म देने को लेकर काफी खुश हैं. बता दें अरमान मलिक प्रेग्नेंसी में अपनी पत्नी पायल का खूब ध्यान रख रहे हैं वहीं कृतिका भी पायल की हर चीज का ध्यान रख रही हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई परेशान ना हो. पायल और कृतिका अपने व्लॉग में आए दिन घर के बारे में बताते रहते हैं.

