फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां

फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां

The 50: ‘द 50’ का क्रेज हर जगह छाया हुआ है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये शो कब टेलीकास्ट होगा और कहां देखा जा सकेगा. तो यहां आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 02:57 PM (IST)
The 50: ‘द 50’ का क्रेज हर जगह छाया हुआ है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये शो कब टेलीकास्ट होगा और कहां देखा जा सकेगा. तो यहां आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी.

टीवी और ओटीटी की दुनिया में इन दिनों एक ही शो की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो है फराह खान का नया रियलिटी शो ‘द 50’. 50 सेलिब्रिटीज, दमदार माइंड गेम्स और जबरदस्त ट्विस्ट्स के साथ ये शो लोगों को पूरा एंटरटेनमेंट देने वाला है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ‘द 50’ कब शुरू होगा कहां टेलीकास्ट होगा और इसमें क्या खास होने वाला है तो यहां पढ़ें पूरी डिटेल.

फराह खान का नया रियलिटी शो ‘द 50’ भारतीय टीवी और ओटीटी की दुनिया में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है.
फराह खान का नया रियलिटी शो ‘द 50’ भारतीय टीवी और ओटीटी की दुनिया में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है.
ये शो जल्द ही कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट होने वाला है. ‘द 50’ का पहला एपिसोड 1 फरवरी 2026 को ऑन एयर होगा.
ये शो जल्द ही कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट होने वाला है. ‘द 50’ का पहला एपिसोड 1 फरवरी 2026 को ऑन एयर होगा.
Published at : 26 Jan 2026 02:57 PM (IST)
