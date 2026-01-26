एक्सप्लोरर
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
The 50: ‘द 50’ का क्रेज हर जगह छाया हुआ है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये शो कब टेलीकास्ट होगा और कहां देखा जा सकेगा. तो यहां आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी.
टीवी और ओटीटी की दुनिया में इन दिनों एक ही शो की सबसे ज्यादा चर्चा है और वो है फराह खान का नया रियलिटी शो ‘द 50’. 50 सेलिब्रिटीज, दमदार माइंड गेम्स और जबरदस्त ट्विस्ट्स के साथ ये शो लोगों को पूरा एंटरटेनमेंट देने वाला है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ‘द 50’ कब शुरू होगा कहां टेलीकास्ट होगा और इसमें क्या खास होने वाला है तो यहां पढ़ें पूरी डिटेल.
1/15
2/15
Published at : 26 Jan 2026 02:57 PM (IST)
Tags :Farah Khan Karan Patel The 50
टेलीविजन
7 Photos
नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
टेलीविजन
7 Photos
29 की उम्र में शादी के बंधन में बंधने जा रही मशहूर एक्ट्रेस, बॉयफ्रेंड संग हुई सगाई, जमकर दिए रोमांटिक पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Republic Day 2026: ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम, दो कूबड़ वाला ऊंट...जानें दुनिया ने क्या देखा पहली बार?
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
बिहार
'भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए', शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर सांसद पप्पू यादव
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने पर क्या बांग्लादेश ICC के खिलाफ करेगा कानूनी कार्यवाही? पढ़ लीजिए बोर्ड का जवाब
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion